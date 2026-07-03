En el sur de Florida: el operativo de seguridad del FBI en el Mundial que ya incautó más de 90 drones

El dispositivo de seguridad implementado para el Mundial 2026 en el sur de Florida sumó nuevas incautaciones de drones que sobrevolaban espacios con restricciones temporales. De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Miami, ya son más de 90 las aeronaves no tripuladas que fueron confiscadas por incumplir las normas establecidas para el torneo.

El operativo de seguridad del FBI en Florida durante el Mundial 2026

La medida forma parte de un plan coordinado entre el FBI, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y otras agencias de seguridad para controlar el espacio aéreo durante los encuentros y actividades oficiales del campeonato.

La advertencia del FBI sobre los drones durante el Mundial 2026

“La oficina del FBI en Miami y nuestros socios están haciendo cumplir activamente las zonas de exclusión aérea alrededor de las sedes. Hasta la fecha, hemos incautado 98 drones”, informó el organismo en una publicación de Facebook.

Según lo retomado por CNN, el número de drones decomisados en esta región se integra a un balance nacional que supera las 500 incautaciones en las 11 ciudades estadounidenses que reciben partidos del Mundial 2026.

“Esto es exactamente lo que habíamos previsto: trabajar con nuestros socios interinstitucionales en todos los ámbitos para mitigar la amenaza de los drones y garantizar la seguridad de cada partido, cada aficionado y cada atleta durante estos históricos encuentros”, dijo el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado a CNN.

Cuáles son las zonas en Miami con prohibición de vuelo para drones

Las restricciones temporales de vuelo, conocidas como “No Drone Zone”, fueron establecidas para resguardar los estadios y otras instalaciones vinculadas a la competencia. En Miami, una de las principales áreas alcanzadas por estas disposiciones es el Hard Rock Stadium, donde las limitaciones permanecerán vigentes hasta el 18 de julio, fecha del partido por el tercer puesto.

Según la información oficial, también se aplicaron restricciones sobre el espacio aéreo del Bayfront Park, sede del Fan Festival, donde la prohibición de operar drones está prevista hasta el 5 de julio.

En el sur de Florida, la oficina del FBI en Miami y otras agencias incautaron 98 drones que operaban ilegalmente en zonas restringidas FBI Miami

Cómo se detectan los drones que incumplen las restricciones

Las autoridades sostienen que un dron que ingresa en una zona restringida puede representar un riesgo para la seguridad de los asistentes y para el desarrollo de los partidos. Por ese motivo, el FBI cuenta con autorización del Departamento de Justicia para utilizar sistemas destinados a localizar, seguir, interceptar y confiscar estos dispositivos.

Estados Unidos lanzó la "No Drone Zone" para los estadios y espacios circundantes de este Mundial 2026 como parte del plan de seguridad FAA

El organismo explicó que estos recursos tecnológicos permiten actuar cuando una aeronave no autorizada invade sectores protegidos durante los eventos oficiales del Mundial 2026.

Cuáles son las sanciones para quienes vuelen drones en zonas restringidas

Las consecuencias para quienes incumplan estas disposiciones incluyen:

Multas civiles que pueden llegar a los US$75.000;

Sanciones que alcanzan los US$100.000;

Posibles condenas de hasta un año de prisión.

Además de las sanciones económicas y penales, las autoridades pueden decomisar de forma permanente el dron utilizado y el equipamiento relacionado con la infracción. Las investigaciones también pueden derivar en arrestos inmediatos y en la apertura de causas federales.

En el caso de personas con licencia, las infracciones pueden afectar la certificación otorgada para el manejo de aeronaves no tripuladas. Las agencias de seguridad recordaron que es responsabilidad del operador confirmar si existen restricciones antes de realizar cualquier vuelo.

Para ello recomiendan utilizar la aplicación oficial B4ufly, consultar el portal de restricciones temporales de vuelo y revisar los avisos aeronáuticos, donde se publican las limitaciones vigentes.