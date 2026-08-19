La carta de Kathy Hochul al secretario Mullin del DHS: “Poner fin al TPS para miles de inmigrantes es inhumano”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su rechazo a la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de terminar las protecciones migratorias otorgadas mediante el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La mandataria dirigió su reclamo al secretario Markwayne Mullin en una carta fechada el 17 de agosto.

Qué le pidió Kathy Hochul al DHS sobre el TPS de los inmigrantes

Hochul sostuvo que la eliminación del TPS puede afectar a trabajadores que actualmente desempeñan funciones consideradas esenciales en Nueva York .

. Según el planteo de la gobernadora, la pérdida de la protección migratoria y de la autorización de empleo obligaría a gobiernos locales y estatales a desvincular a cientos de empleados durante las próximas semanas.

Hochul califica la eliminación de estas protecciones como un acto inhumano X @GovKathyHochul

“Poner fin al TPS para cientos de miles de inmigrantes es inhumano. Pero aún estamos a tiempo de rectificar”, aseguró la mandataria en una carta dirigida al secretario del DHS.

Hochul le pidió a Mullin modificar su postura y restablecer las protecciones para las personas que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen.

“Insto una vez más a que restablezcan por completo el TPS”, dijo. “Estas personas han contribuido enormemente a nuestras comunidades y a nuestra economía, y han ayudado a definir el carácter de nuestro estado”, señaló.

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La mandataria recordó que el programa fue creado para permitir que ciudadanos de determinados países permanezcan temporalmente en EE.UU. cuando las condiciones de origen impiden un retorno seguro.

En ese contexto, Hochul sostuvo que la violencia, la inestabilidad y las crisis humanitarias deben ser consideradas al momento de decidir sobre su continuidad.

Cómo el fin del TPS afectaría al sistema de salud de Nueva York

Uno de los principales argumentos planteados por Hochul está relacionado con el sistema sanitario. La gobernadora advirtió que la salida de empleados que actualmente cuentan con TPS puede generar dificultades en la prestación de servicios y afectar a personas que dependen de ellos.

Entre los grupos mencionados aparecen adultos mayores y otros residentes que necesitan cuidados y asistencia. Para la administración estatal, la pérdida de estos trabajadores no solo tendría consecuencias sobre sus familias, sino también sobre instituciones y empresas que dependen de su labor cotidiana.

“La insensibilidad de poner fin abruptamente al TPS para personas con estatus legal, incluyendo la reciente cancelación para los haitianos y la próxima cancelación para los salvadoreños, obligará a Nueva York a rescindir el empleo de trabajadores esenciales”, dijo la gobernadora. “Esto pone en riesgo su sustento y potencialmente su seguridad”, aseguró.

El planteo alcanza tanto a organismos públicos como a compañías privadas. Hochul señaló que aquellos empleados que pierdan su autorización para trabajar podrían dejar sus puestos, lo que reduciría la disponibilidad de personal en actividades consideradas necesarias para el funcionamiento de distintos servicios.

Hochul expresó su rotunda oposición a la cancelación del TPS para cientos de miles de inmigrantes Facebook Governor Kathy Hochul

Qué ayuda ofrece Nueva York a los inmigrantes que pierden el TPS

“Durante generaciones, Nueva York recibió a quienes huyen de desastres o persecución y buscan un futuro mejor”, dijo la mandataria. “A través de nuestra Oficina para Nuevos Americanos, mi administración ha brindado apoyo a miles de neoyorquinos con asistencia para la solicitud del TPS y representación legal”, señaló.

La administración estatal indicó que continuará con ese apoyo a los beneficiarios afectados. “Seguiremos haciendo todo lo posible para proteger a la comunidad inmigrante”, agregó.

Los 13 países afectados por el fin del TPS durante el segundo mandato de Trump

Hasta el momento, el gobierno federal puso fin al TPS para ciudadanos de Etiopía, Afganistán, Camerún, Somalia, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.

Las decisiones adoptadas durante el segundo mandato de Donald Trump alcanzaron a más de un millón de personas.

El DHS sostuvo públicamente que quienes ya no cuentan con el beneficio deben abandonar EE.UU. o enfrentar procedimientos de deportación. Markwayne Mullin también defendió la naturaleza temporal del programa después de que un juez autorizara continuar con la terminación del TPS para Etiopía.

Mullin ratifica el carácter temporal del programa X @SecMullinDHS

“El Estatus de Protección Temporal es justo eso: temporal”, publicó el secretario del DHS en su cuenta de X.

“Si estás en nuestra nación y tu estatus ha sido terminado, estás aquí ilegalmente. Tienes dos opciones: irte de inmediato o ser deportado rápidamente”, reiteró.

Como alternativa a la salida obligatoria, el gobierno promociona la denominada autodeportación. Según la información difundida, esta opción contempla asistencia para el viaje, la posibilidad de perdonar determinadas multas y un incentivo de US$2600 mediante la aplicación CBP Home.