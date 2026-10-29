La disposición de Mamdani que ya entró en vigor en Nueva York y que prohíbe el uso de IA en las escuelas

Zohran Mamdani puso en marcha en Nueva York una moratoria sobre inteligencia artificial (IA) en las escuelas públicas durante el ciclo lectivo 2026-2027. La disposición prohíbe las herramientas de IA generativa dirigidas a estudiantes de cierto rango de cursos, pero contempla usos autorizados para los cursos superiores y el personal docente.

A quiénes afecta la prohibición de IA en las escuelas de Nueva York

En un comunicado de la Oficina del Alcalde a principios de septiembre, el mandatario municipal precisó que la moratoria durará un año y afectará a casi 600.000 estudiantes, alrededor de dos tercios de la matrícula pública. Mamdani anunció la decisión junto con el canciller de Escuelas, Kamar H. Samuels.

La prohibición de Mamdani afecta al ciclo lectivo 2026-2027 ANGELA WEISS - AFP

La prohibición comprende cualquier programa con funciones de IA generativa dirigidas a alumnos de 2-K a octavo grado. Además, los chatbots de compañía, diseñados para simular vínculos personales con los usuarios, quedan prohibidos para todos los niveles educativos, incluso en la preparatoria.

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYC PS, por sus siglas en inglés) precisaron en su guía que las restricciones estudiantiles se enfocan en la IA generativa, capaz de producir textos, imágenes y otros contenidos a partir de instrucciones. Por lo tanto, la política no implica eliminar todas las herramientas tecnológicas de las aulas.

El alcalde defendió la decisión con el argumento de que los alumnos necesitan desarrollar sus propias capacidades antes de recurrir a sistemas automatizados. “Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer”, sostuvo Mamdani en el anuncio oficial.

Qué estudiantes podrán utilizar inteligencia artificial en Nueva York

Las restricciones de IA en Nueva York son diferentes para los alumnos de noveno a duodécimo grado. En esos niveles se permiten cinco programas piloto de inteligencia artificial, con supervisión directa de docentes capacitados y objetivos educativos específicos.

La moratoria estudiantil de IA generativa afecta a casi 600.000 alumnos de Nueva York durante el ciclo escolar 2026-2027 Fotomontaje generado con IA

Las pruebas alcanzarán un máximo de 50.000 estudiantes de preparatoria y podrán aplicarse hasta en cinco clases por establecimiento. Las herramientas autorizadas son:

Quill: ayuda a analizar textos, interpretar lecturas y construir argumentos. Su utilización se limita a 15 minutos semanales.

ayuda a analizar textos, interpretar lecturas y construir argumentos. Su utilización se limita a 15 minutos semanales. Edia: ofrece asistencia para resolver problemas matemáticos y explicar razonamientos, con un máximo de 20 minutos por semana.

ofrece asistencia para resolver problemas matemáticos y explicar razonamientos, con un máximo de 20 minutos por semana. Brisk Teaching: permite realizar actividades guiadas a partir de textos y videos seleccionados por el docente, durante períodos de entre 10 y 20 minutos.

permite realizar actividades guiadas a partir de textos y videos seleccionados por el docente, durante períodos de entre 10 y 20 minutos. Playlab: propone examinar respuestas de IA para identificar sesgos y errores, con un máximo de dos actividades por período de calificaciones.

propone examinar respuestas de IA para identificar sesgos y errores, con un máximo de dos actividades por período de calificaciones. Intel AI-Ready Schools: permite desarrollar proyectos semestrales destinados a resolver problemas comunitarios mediante herramientas de inteligencia artificial.

Además, todos los estudiantes de preparatoria tendrán acceso a dos módulos anuales de alfabetización en IA, de 45 minutos cada uno. Los contenidos incluyen riesgos, sesgos, consideraciones éticas y consecuencias de esta tecnología para las futuras profesiones.

IA en escuelas de Nueva York: excepciones y qué pueden hacer los docentes

La nueva regulación no impide que los docentes utilicen inteligencia artificial para preparar clases o realizar tareas administrativas. Sin embargo, las herramientas deben cumplir con las normas de seguridad y privacidad establecidas por NYC PS.

Las autoridades tampoco permiten recurrir a estos sistemas para calificar estudiantes, supervisar su comportamiento o tomar decisiones sobre promociones, graduaciones y asignaciones escolares. Los profesionales conservan la responsabilidad sobre la calidad y precisión de los contenidos educativos.

Existen también excepciones para estudiantes con discapacidad, alumnos que aprenden inglés y participantes de programas de formación profesional. Las tecnologías de asistencia contempladas en planes educativos individualizados (IEP, por sus siglas en inglés) o planes 504 continuarán disponibles.

Durante la conferencia de prensa de Mamdani, la asesora principal de educación, Ailish Brady, mencionó herramientas de seguimiento ocular para estudiantes con determinadas discapacidades. También destacó la aplicación Hello!, destinada a facilitar la comunicación entre alumnos, docentes y familias de diferentes idiomas.

Los nuevos límites de tiempo de pantalla en las escuelas de Nueva York

El gobierno de Mamdani acompañó la moratoria con nuevas restricciones para el uso individual de computadoras y tabletas durante las clases.

El anuncio de Mamdani sobre la moratoria de IA en las escuelas de Nueva York

Los estudiantes desde 2-K hasta segundo grado no deberán utilizar pantallas de manera individual. Para tercero a quinto grado, las autoridades recomiendan un máximo de 30 minutos diarios, mientras que para sexto a octavo grado el límite sugerido es de 45 minutos.

La política contempla excepciones para evaluaciones, tecnologías de asistencia y actividades educativas autorizadas, como programación, robótica y simulaciones. También permite el empleo de dispositivos bajo dirección docente para actividades grupales.

La revisión de los límites de IA en las escuelas incluye el control de las herramientas tecnológicas previamente autorizadas. En su presentación, Mamdani anunció la eliminación o desactivación de las funciones generativas de más de 38 programas que no cumplían con los nuevos requisitos.