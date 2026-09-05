¿Quién prohibe más la IA en las escuelas, Nueva York o Los Ángeles?

Nueva York y Los Ángeles, los dos distritos escolares más grandes de Estados Unidos, restringieron el mismo día el uso de inteligencia artificial (IA) generativa entre sus alumnos, pero con alcances distintos.

IA suspendida o bloqueada: las medidas de Nueva York y Los Ángeles

El miércoles 2 de septiembre pasado, el uso de la IA generativa en las escuelas se topó con el anuncio público de un freno el mismo día:

Nueva York , el distrito escolar más grande del país, dispuso una moratoria (suspensión) de un año para los estudiantes desde el nivel inicial (2-K) hasta octavo grado. La anunció el propio alcalde Mamdani.

, el distrito escolar más grande del país, para los estudiantes desde el nivel inicial (2-K) hasta octavo grado. La anunció el propio alcalde Mamdani. Los Ángeles, el segundo más importante, bloqueó directamente el acceso a todas las herramientas de IA generativa en las computadoras y tabletas que entrega el distrito, sin distinción de grado.

El anuncio de Los Ángeles, en California, se hizo en la reunión inaugural de un nuevo comité de IA del consejo escolar, y sorprendió a los propios consejeros y a los padres presentes, según publicó LAist .

La decisión reavivó el reclamo de las familias neoyorquinas que pedían una prohibición para todos los grados. La coalición AI Moratorium for NYC Schools volvió a exigirla apenas se conoció la medida.

Cómo es la suspensión del uso de IA en las escuelas públicas de NYC

En Nueva York, la moratoria rige para el ciclo lectivo 2026-27 y alcanza a los alumnos desde 2-K hasta octavo grado, según la guía oficial publicada por las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York. La cobertura del anuncio calcula que abarca a unos 600.000 estudiantes.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la "moratoria" de un año para el uso de la IA generativa en el caso de los niños en las escuelas públicas de Nueva York

Para la escuela secundaria, en cambio, la ciudad eligió el camino inverso: cinco pruebas piloto de inteligencia artificial para hasta 50.000 alumnos y dos clases de alfabetización en IA por año para todos los secundarios.

Mamdani defendió esa distinción con el argumento de que los adolescentes crecen en un mundo “saturado de IA”. Consultado sobre por qué optó por una moratoria de un año y no por la pausa de dos que pidieron algunos padres y organizaciones, respondió que su administración quiere evaluar los resultados y no descartó extender ni modificar la medida.

“Sé que habrá quienes piensen: Bueno, no fuimos lo suficientemente lejos. O que no avanzamos lo bastante rápido con la IA en las escuelas. Hay otros que van a pensar que no hay lugar para la IA en un aula. Entiendo los dos instintos. Pero no creo que ninguno de los dos les sirva a nuestros alumnos”, dijo el canciller escolar de la ciudad, Kamar Samuels, según el New York Playbook de Politico.

Cómo funciona la suspensión de la IA en las escuelas de Los Ángeles

En Los Ángeles, la medida es técnica y ya está en funcionamiento. El distrito usó el filtro web Lightspeed para bloquear cualquier sitio o aplicación clasificada como herramienta de inteligencia artificial en las Chromebook que entrega, con un mecanismo equivalente para las tabletas, según explicó a LAist el director sénior de tecnología informática, David Cooper.

Exterior de la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) Damian Dovarganes - AP

Alcanza a unos 378.000 alumnos. No hay, en cambio, forma de impedir el uso de IA en un dispositivo personal, salvo que el estudiante inicie sesión con su perfil del distrito.

La política anterior de Los Ángeles permitía que los mayores de 13 años usaran herramientas de IA bajo supervisión escolar y después de completar una lección sobre “ciudadanía digital”.

En junio, el consejo escolar había votado las restricciones de tiempo de pantalla más amplias del país, pero sin definir nada sobre inteligencia artificial: creó en cambio un comité ad hoc encargado de elaborar recomendaciones de política para el año próximo.

“Esta es una tecnología emergente”, dijo a LAist Pia Sadaqatmal, directora académica del distrito. “Vamos a seguir siendo adaptables según haga falta, pero sabemos que el corazón del asunto es asegurarnos de mantener la enseñanza y el aprendizaje en el centro de nuestras decisiones.”

La sorpresa en la sala quedó registrada. “Sólo por las expresiones de la gente en esta habitación, muchos padres, algunos de los cuales trabajan en el distrito y otros no, no creo que esté bien difundido”, dijo el consejero Nick Melvoin, uno de los tres integrantes del comité. “Yo nos alentaría a hacer más.”

La presidenta del comité, Kelly Gonez, también dijo que la restricción la tomó por sorpresa, aunque coincidió en lo sustancial: “No esperaría necesariamente que haya una pausa para siempre. Pero esto nos da la oportunidad de pensar bien cómo tiene que ser nuestra política de acá en adelante”.

Distintas reacciones entre Los Ángeles y Nueva York

Entre los padres californianos hubo agradecimiento. Integrantes del grupo Schools Beyond Screens, que venía pidiendo una moratoria, corrigieron sobre la marcha el discurso que llevaban preparado.

En Nueva York, en cambio, la reacción fue de reclamo: “¡Esto es lo que habíamos pedido en Nueva York! ¡Moratoria total para políticas pensadas en este mundo que cambia todo el tiempo!”, escribió en la red social X Kaliris Salas-Ramirez, integrante de la coalición.

El filtro de Los Ángeles tiene además una función de monitoreo. Según el director de informática interino, Douglas Le, Lightspeed permite medir cuánto tiempo usan los alumnos los dispositivos del distrito: “Esto nos permite capturar su tiempo de pantalla, el uso de aplicaciones, al segundo”. Esa información estará disponible en el futuro para las familias a través de la aplicación Parent Portal, y también para los docentes y el consejo escolar.

Suspensión de la IA en escuelas de NYC y LA

¿Qué decisiones tomaron Nueva York y Los Ángeles respecto al uso de IA generativa en sus escuelas? Nueva York dispuso una moratoria de un año para alumnos de 2-K a octavo grado, mientras que Los Ángeles bloqueó el acceso a herramientas de IA en dispositivos del distrito sin distinción de grado.

Nueva York dispuso una moratoria de un año para alumnos de 2-K a octavo grado, mientras que Los Ángeles bloqueó el acceso a herramientas de IA en dispositivos del distrito sin distinción de grado. ¿Cuál es la principal diferencia entre las políticas de IA adoptadas por NYC y LA? Nueva York implementó una moratoria temporal para grados específicos, permitiendo pruebas piloto en secundaria. Los Ángeles optó por bloquear directamente el acceso a la IA en todos los dispositivos escolares para todos los grados.

Nueva York implementó una moratoria temporal para grados específicos, permitiendo pruebas piloto en secundaria. Los Ángeles optó por bloquear directamente el acceso a la IA en todos los dispositivos escolares para todos los grados. ¿Cómo fue la reacción de las familias y la comunidad educativa en ambas ciudades? En Los Ángeles hubo agradecimiento de los padres por la medida. En Nueva York, la reacción fue de reclamo por parte de organizaciones y familias que pedían una prohibición más amplia.

En Los Ángeles hubo agradecimiento de los padres por la medida. En Nueva York, la reacción fue de reclamo por parte de organizaciones y familias que pedían una prohibición más amplia. ¿Cómo se implementa la restricción de IA en las escuelas de Los Ángeles y a cuántos alumnos afecta? Los Ángeles usa el filtro Lightspeed para bloquear sitios y apps de IA en Chromebooks y tabletas del distrito. Esta medida técnica ya en funcionamiento alcanza a unos 378.000 alumnos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.