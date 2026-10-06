La fiscal que le ganó a Trump y hoy quieren eliminar de un caso que mantiene a Nueva York en vilo

El abogado de uno de los siete acusados de la presunta agresión contra una exalumna de la Universidad de Cornell solicitó que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, renuncie a su cargo como procuradora especial en la investigación. La demócrata es conocida por presentar una demanda contra el presidente Donald Trump en 2022.

El caso de Letitia James contra el presidente Donald Trump

Su disputa con el presidente comenzó poco después de ganar las elecciones para fiscal general de Nueva York el 6 de noviembre de 2018. Allí, James anunció que investigaría las operaciones inmobiliarias y financieras de la Organización Trump.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó al presidente Donald Trump por sobrevalorar sus activos en miles de millones de dólares para engañar a bancos y aseguradoras Yuki Iwamura - AP

“Aquí en Nueva York, y yo en particular, no le tenemos miedo”, dijo la fiscal, según The New York Times.

El 11 de marzo de 2019, inició una investigación sobre los proyectos de la empresa familiar de Trump y, en septiembre de 2022, presentó una demanda civil contra el republicano, tres de sus hijos (Donald Jr., Eric e Ivanka) y la Organización Trump por sobrevalorar sus activos en miles de millones de dólares para engañar a bancos y aseguradoras.

Tras hacerse pública la denuncia, el presidente calificó el hecho como “otra casa de brujas orquestada” y apuntó contra la fiscal. “Es una farsante que basó su campaña en la plataforma de ‘derrotar a Trump’”, dijo desde su cuenta de Truth Social.

Resultado de la investigación y los nuevos litigios federales contra Trump

En febrero de 2024, un juez declaró responsable a la Organización Trump de fraude intencional e impuso una sanción inicial de casi US$355 millones. Al conocerse el fallo, el republicano calificó tanto al magistrado como a James de “corruptos”.

En febrero de 2024, un juez declaró responsable a la Organización Trump de fraude intencional Charlie Riedel - AP

El 8 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) abrió una investigación contra James para determinar si había violado los derechos civiles de Trump en el marco de su demanda por fraude.

El 21 de agosto, un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló la sanción económica por considerarla excesiva, pero confirmó la responsabilidad legal de Trump y de su empresa por haber cometido fraude.

“¡Victoria total en el falso caso de la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James! Respeto que el Tribunal haya tenido el valor de anular esta decisión ilegal y vergonzosa que perjudicaba a las empresas de todo el estado de Nueva York", dijo el republicano en su cuenta de Truth Social.

El rol de Letitia James en el caso de la Universidad de Cornell

El pasado 1° de octubre, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una orden ejecutiva donde nombraba a James como fiscal especial en el caso de la Universidad de Cornell.

Letitia James le brindó su apoyo a Jane Doe, la víctima del caso de la Universidad de Cornell X/@NewYorkStateAG

“Esta acción garantizará que el asunto se investigue de forma completa y exhaustiva, sin conflictos ni prejuicios, y que se gestione de forma independiente con el rigor que este caso exige”, dijo Hochul en un comunicado de prensa.

Tras el anuncio de la gobernadora, Andrew Miltenberg, abogado defensor de uno de los acusados, solicitó que la actual fiscal general del Empire State se aparte de la investigación por sus comentarios previos sobre el caso en redes sociales, donde había expresado su solidaridad con la víctima.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una orden ejecutiva donde nombraba a James como fiscal general en el caso de la Universidad de Cornell Matt Rourke - AP

“La preocupación es que las palabras de James podrían interpretarse como la expresión de una opinión sobre lo ocurrido antes de que ella se hiciera responsable de evaluar de forma independiente las pruebas”, dijo el defensor en diálogo con el New York Post.

En septiembre de 2026, una exestudiante identificada como “Jane Doe” presentó una demanda civil de 101 páginas en el Tribunal Supremo de Manhattan contra la Universidad de Cornell, la fraternidad Chi Phi y siete de sus miembros.

La demandante sostuvo en el escrito que, en octubre de 2024 fue presionada a consumir alcohol con ketamina y luego sufrió una agresión sexual prolongada en la casa de la fraternidad.