Letitia James, otra vez contra las cuerdas: la aliada de Mamdani vuelve a ser investigada por fraude

Una nueva investigación federal se abrió en torno a transacciones financieras vinculadas a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y a su estilista de larga data, Iyesata Marsh, según informaron medios estadounidenses.

¿Qué hechos activaron la nueva investigación federal?

El 1° de enero, Zohran Mamdani asumió como alcalde de la ciudad. James, primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de fiscal de Nueva York, mantiene una relación política estrecha con él.

Sobre esta nueva investigación, de acuerdo con The New York Times, el interés de los fiscales surgió tras la imputación de Marsh en un tribunal federal del Distrito Oeste de Louisiana.

La estilista fue acusada de fraude bancario y robo de identidad agravado en relación con la compra de un vehículo Land Rover realizada en 2019, según documentos judiciales a los que accedió el medio.

La causa sostiene que Marsh y su sobrino utilizaron los datos personales de una mujer no identificada de Ohio para concretar la operación.

Según las fuentes consultadas por el portal estadounidense, Marsh mantiene una relación personal con James. En ese contexto, los investigadores buscan interrogar a la imputada sobre las transacciones financieras que podrían involucrar a la fiscal o a su campaña.

Hasta el momento, no existe indicio de que Marsh esté en cooperación con las autoridades. Su abogado, Keith Whiddon, declinó hacer comentarios a The New York Times.

Antecedentes judiciales rodean de Letitia James

Este expediente se suma a intentos previos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) de avanzar con investigaciones penales contra James.

En 2025, los fiscales federales iniciaron una causa vinculada a la compra de una vivienda en Norfolk, Virginia, en 2020. Ese proceso derivó en una imputación que luego fue desestimada por un juez, al considerar que la fiscal que había promovido la acusación fue designada de manera irregular. Posteriormente, dos grandes jurados rechazaron nuevas solicitudes de acusación.

Los pagos financieros bajo revisión

Los investigadores manifestaron interés en pagos realizados por la campaña de James en 2018 a Marsh, vinculados al alquiler de un estudio de su propiedad en Brooklyn, así como transferencias relacionadas con una presentación musical durante un acto político realizado en Albany, Nueva York.

En su momento, la campaña explicó que esos pagos correspondían a servicios profesionales y tareas de organización de eventos.

¿Qué postura expresó la defensa de James?

El abogado de la fiscal general, Abbe D. Lowell, afirmó en un comunicado que la nueva investigación refleja la frustración por “la cadena de fracasos al intentar concretar la vendetta política del presidente Trump”.

Sostuvo que la imputación contra Marsh busca “presionar a personas por su vínculo con James” y aseguró: “Como los intentos anteriores, este ataque contra James está condenado al fracaso. La desesperación de quienes trabajan para Trump es evidente y deja una mancha imborrable en este Departamento de Justicia”.

Es importante recordar que la procuradora general encabezó la investigación civil por fraude contra Donald Trump mientras él se encontraba fuera del poder, antecedente que su defensa señala como el trasfondo de los intentos por avanzar en su contra.

Según consignó The New York Times, James no fue acusada formalmente de ningún delito en relación con Marsh, ni esta última fue imputada por hechos vinculados directamente con la fiscal general.