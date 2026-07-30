La gobernadora de Nueva York reaccionó a la advertencia de la EPA sobre cómo los centros de datos eludirían leyes en USA

La discusión sobre el crecimiento de los centros de datos en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo después de que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) aclarara que determinadas plantas construidas para abastecer exclusivamente a estos complejos no están alcanzadas por el Programa de Lluvia Ácida si permanecen desconectadas de la red pública.

Kathy Hochul respondió a la advertencia de la EPA sobre los centros de datos en EE.UU.

La gobernadora Kathy Hochul fijó su postura a través de su cuenta oficial en X poco después de conocerse la interpretación de la EPA. Sostuvo que las comunidades deben participar en las decisiones vinculadas con la instalación de grandes centros de procesamiento de datos y reivindicó la política adoptada por Nueva York.

El anuncio de Hochul sobre la aplicación de la Ley SAFE for Kids

“Las comunidades deben tener voz sobre cómo los centros de datos las afectan. Punto. La moratoria de Nueva York, líder en el país, es el enfoque de sentido común", señaló Hochul. La declaración fue una respuesta política al debate generado por el criterio difundido por la agencia federal respecto del suministro energético destinado exclusivamente a alimentar centros de datos.

La interpretación de la EPA sobre los centros de datos

De acuerdo con Reuters, la EPA comunicó que determinadas centrales eléctricas construidas exclusivamente para abastecer centros de datos y que no suministren electricidad a la red pública podrían quedar fuera del alcance del Programa de Lluvia Ácida previsto en la Ley de Aire Limpio de Estados Unidos.

Según explicó el organismo, esta interpretación alcanza a las denominadas instalaciones “islanded”, es decir, aquellas que funcionan de manera independiente de la red eléctrica nacional. Bajo ese criterio, dichas plantas no estarían sujetas a uno de los principales programas federales que durante décadas contribuyó a reducir la contaminación industrial asociada al smog y a las partículas en suspensión.

La mandataria defendió la pausa temporal implementada en Nueva York, calificándola como un enfoque de sentido común frente al boom tecnológico X de Hochul

El administrador adjunto de la EPA, Aaron Szabo, sostuvo en una carta fechada el 16 de julio que, si se considera la redacción de las definiciones legales, el Programa de Lluvia Ácida no resulta aplicable a instalaciones de generación eléctrica que no estén conectadas de ninguna forma a la red de mayor escala.

La agencia también argumentó que esta interpretación facilitaría el desarrollo de infraestructura vinculada con la inteligencia artificial, al otorgar mayor flexibilidad a los desarrolladores para decidir dónde y con qué rapidez construir nuevos centros de datos, al mismo tiempo que reduciría la presión sobre las redes eléctricas regionales.

Nueva York impulsa una moratoria para nuevos proyectos

Mientras el gobierno federal plantea un criterio regulatorio que podría facilitar el desarrollo de determinados proyectos energéticos, la administración de Kathy Hochul avanzó en una dirección diferente.

Según informó la oficina de la gobernadora, Nueva York implementará la primera moratoria estatal del país para nuevos centros de datos de gran escala. La pausa tendrá una duración de hasta un año sobre determinados permisos ambientales mientras se desarrolla un nuevo esquema regulatorio.

La administración estatal sostiene que ese período permitirá establecer reglas uniformes que protejan simultáneamente a los usuarios del servicio eléctrico, al medio ambiente, a la red energética y a las comunidades donde eventualmente se instalen estos complejos tecnológicos.

Durante una mesa de trabajo realizada en la región de Finger Lakes, Hochul explicó que el objetivo consiste en evitar que los habitantes del estado financien las inversiones necesarias para abastecer a emprendimientos privados de enorme consumo energético.

Centros de datos en Nueva York: las principales medidas anunciadas por Kathy Hochul

El plan presentado por el gobierno estatal contempla varias iniciativas destinadas a regular el crecimiento del sector. Entre las medidas más relevantes figuran: