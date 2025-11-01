La letra chica que podría exonerar a Letitia James, la fiscal general de Nueva York y aliada de Zohran Mamdani

Letitia James, fiscal general de Nueva York, quedó en el centro de una tormenta política y judicial tras ser acusada de fraude hipotecario en Virginia. Sin embargo, una revisión del contrato de préstamo que la funcionaria aliada de Zohran Mamdani firmó en 2020 reveló una cláusula que podría desbaratar la base del caso en su contra.

La cláusula que podría cambiar el rumbo del caso por fraude hipotecario contra Letitia James

El Departamento de Justicia presentó cargos formales contra James bajo el argumento de que mintió a los prestamistas para obtener una tasa preferencial en la compra de una casa en Norfolk, Virginia, y que luego alquiló la propiedad en violación del contrato. Sin embargo, los documentos a los que tuvo acceso el medio Politico muestran lo contrario: el acuerdo que firmó no prohíbe rentarlo, sino que permite expresamente hacerlo bajo ciertas condiciones.

La acusación del Departamento de Justicia alega que Letitia James mintió a los prestamistas para obtener una tasa preferencial Seth Wenig - AP

De acuerdo con los registros del Tribunal del Circuito de Norfolk, la cláusula “Second Home Rider” —un anexo habitual en los préstamos para segundas residencias— establece que el prestatario debe mantener “control exclusivo sobre la ocupación de la propiedad, incluyendo los alquileres de corto plazo”.

Esa frase implica, según abogados consultados por el medio, que James estaba autorizada a arrendar la vivienda ocasionalmente, siempre y cuando no delegara el control del inmueble a una empresa administradora o a terceros.

En términos simples, la cláusula no impide que la fiscal obtenga ingresos de alquiler, sino que busca evitar que los compradores usen una “segunda residencia” como inversión comercial. “No hay ninguna declaración en la que James haya dicho que no alquilaría la propiedad”, explicó el profesor Adam Levitin, especialista en derecho financiero de la Universidad de Georgetown. “El contrato no prohíbe los alquileres, sino los realizados por intermediarios”, enfatizó.

La cláusula "Second Home Rider" del contrato establece expresamente que el prestatario debe mantener el "control exclusivo sobre la ocupación de la propiedad, incluyendo los alquileres de corto plazo", lo que autoriza los arrendamientos ocasionales Bebeto Matthews - AP

Por su parte, el consultor inmobiliario Eric Forster coincidió con esa interpretación y señaló que la acusación presenta un vacío fundamental: “Nada en el contrato dice que, cuando el propietario no use la vivienda, deba permanecer vacía”.

El origen del conflicto judicial de Letitia James

El caso se centra en la adquisición de una vivienda de tres dormitorios en 2020. Los fiscales afirmaron que James declaró falsamente que usaría la casa como residencia secundaria, lo que le permitió acceder a mejores condiciones de crédito y ahorrar aproximadamente US$18.933.

La fiscalía federal de Virginia, liderada por Lindsey Halligan —nombrada por Donald Trump—, sostuvo que alquiló el inmueble a una familia, en contradicción con las reglas del préstamo.

Sin embargo, la propia acusación reconoce que no existen pruebas de que James haya contratado una empresa de gestión o que el alquiler tuviera carácter comercial. De hecho, según The New York Times y ABC News, su sobrina nieta, Nakia Thompson, residió en la casa junto a sus hijos durante cinco años, presuntamente sin pagar renta.

El respaldo político de Letitia James a Zohran Mamdani

Mientras avanza el proceso judicial, James decidió mantenerse activa en la arena política. En medio del escándalo, expresó públicamente su apoyo al legislador estatal Zohran Mamdani, candidato demócrata en la Gran Manzana. Semanas atrás, a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la fiscal general escribió: “Después de este debate, queda aún más claro que Mamdani es el líder que Nueva York necesita”.

Letitia James expresó públicamente su respaldo al candidato Zohran Mamdani mientras enfrenta una acusación federal por fraude hipotecario presentada en Virginia x.com/tishjames

Además, lanzó un llamado al voto anticipado, que comenzó el 25 de octubre: “Salgamos y elijamos a un luchador que hará que nuestra ciudad sea asequible y un lugar del que todos podamos sentirnos orgullosos de llamar hogar”.