LA NACION
en vivo

Early voting in NY: qué se sabe de los resultados de la votación anticipada en Nueva York

Hasta el 27 de octubre, más de 164 mil personas votaron de forma anticipada para las elecciones que se celebran el martes 4 de noviembre

De acuerdo con la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York, más de 164 mil electores han votado de manera anticipada
De acuerdo con la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York, más de 164 mil electores han votado de manera anticipadaArchivo

El 25 de octubre inició la votación anticipada para las elecciones de la alcaldía de Nueva York en los cinco distritos de la ciudad. La jornada comienza diez días antes de los comicios generales del 4 de noviembre, que enfrenta a cinco candidatos y que probablemente se defina entre el demócrata de origen migrante, Zohran Mamdani, y el exgobernador Andrew Cuomo, quien deicidio ir a la contienda como candidato independiente.

Cuántas personas votaron de forma anticipada el 26 de octubre

164.190 neoyorquinos votaron el 26 de octubre en el segundo día de las elecciones anticipadas. Así se votó por distrito:

  • Brooklyn: 49.432
  • Manhattan: 49.191
  • Bronx: 14.225
  • Reinas: 38.791
  • Staten Island: 12.551
Brooklyn fue el distrito con más votantes el 26 de octubre
Brooklyn fue el distrito con más votantes el 26 de octubre Freepik

Cuántas personas votaron de forma anticipada el 25 de octubre

En el primer día de los comicios anticipados, 79.409 personas votaron entre los cinco distritos:

  • Manhattan: 24.046
  • Bronx: 7.793
  • Brooklyn: 22.105
  • Reinas: 19.045
  • Staten Island: 6.420

Quiénes son los candidatos en Nueva York

Andrew Cuomo (independiente)

Desde 2011 hasta 2021 ejerció como gobernador de Nueva York e implementó algunas medidas como:

  • La legalización del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en 2011.
  • La prohibición del fracking en 2014 por los riesgos de esta práctica en las personas.
  • Recortes de impuestos y aumento del salario mínimo a 15 dólares.
Cuomo ejerció dos períodos como gobernador
Cuomo ejerció dos períodos como gobernador Hiroko Masuike - Pool The New York Times

Zohran Mamdani (demócrata)

Zohran Mamdani nació en Kampala, Uganda y llegó a Nueva York con su familia a los siete años. Desde 2021 es miembro de la Asamblea de estado y representa al barrio de Astoria en Queens.

Mamdani es el candidato que lidera las encuestas en la ciudad
Mamdani es el candidato que lidera las encuestas en la ciudad Associated Press

Curtis Sliwa (republicano)

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Las figuras de una votación sorprendente
    1

    Ganadores y perdedores de una votación sorprendente

  2. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
    2

    Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta

  3. La noche en la que el dólar que nunca duerme anticipó el resultado menos pensado
    3

    La noche en la que el dólar que nunca duerme anticipó el resultado menos pensado

  4. López Murphy no renovará su banca y la fuerza de Talerico tuvo una pobre cosecha
    4

    Ricardo López Murphy no renovará su banca y la fuerza de María Eugenia Talerico tuvo una pobre cosecha

Cargando banners ...