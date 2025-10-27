Early voting in NY: qué se sabe de los resultados de la votación anticipada en Nueva York
Hasta el 27 de octubre, más de 164 mil personas votaron de forma anticipada para las elecciones que se celebran el martes 4 de noviembre
El 25 de octubre inició la votación anticipada para las elecciones de la alcaldía de Nueva York en los cinco distritos de la ciudad. La jornada comienza diez días antes de los comicios generales del 4 de noviembre, que enfrenta a cinco candidatos y que probablemente se defina entre el demócrata de origen migrante, Zohran Mamdani, y el exgobernador Andrew Cuomo, quien deicidio ir a la contienda como candidato independiente.
Cuántas personas votaron de forma anticipada el 26 de octubre
164.190 neoyorquinos votaron el 26 de octubre en el segundo día de las elecciones anticipadas. Así se votó por distrito:
- Brooklyn: 49.432
- Manhattan: 49.191
- Bronx: 14.225
- Reinas: 38.791
- Staten Island: 12.551
Cuántas personas votaron de forma anticipada el 25 de octubre
En el primer día de los comicios anticipados, 79.409 personas votaron entre los cinco distritos:
- Manhattan: 24.046
- Bronx: 7.793
- Brooklyn: 22.105
- Reinas: 19.045
- Staten Island: 6.420
Quiénes son los candidatos en Nueva York
Andrew Cuomo (independiente)
Desde 2011 hasta 2021 ejerció como gobernador de Nueva York e implementó algunas medidas como:
- La legalización del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en 2011.
- La prohibición del fracking en 2014 por los riesgos de esta práctica en las personas.
- Recortes de impuestos y aumento del salario mínimo a 15 dólares.
Zohran Mamdani (demócrata)
Zohran Mamdani nació en Kampala, Uganda y llegó a Nueva York con su familia a los siete años. Desde 2021 es miembro de la Asamblea de estado y representa al barrio de Astoria en Queens.
Curtis Sliwa (republicano)
Sliwa es una figura destacada en Nueva York. En 1979, fundó Guardian Angels, una patrulla civil que con el tiempo se expandió a escala internacional, según cuenta su biografía oficial.
