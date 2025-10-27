Early voting in NY: qué se sabe de los resultados de la votación anticipada en Nueva York

Andrew Cuomo (independiente)

Desde 2011 hasta 2021 ejerció como gobernador de Nueva York e implementó algunas medidas como:

La legalización del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en 2011.

entre personas del mismo sexo en 2011. La prohibición del fracking en 2014 por los riesgos de esta práctica en las personas.

en 2014 por los riesgos de esta práctica en las personas. Recortes de impuestos y aumento del salario mínimo a 15 dólares.

Cuomo ejerció dos períodos como gobernador Hiroko Masuike� - Pool The New York Times�

Zohran Mamdani (demócrata)

Zohran Mamdani nació en Kampala, Uganda y llegó a Nueva York con su familia a los siete años. Desde 2021 es miembro de la Asamblea de estado y representa al barrio de Astoria en Queens.

Mamdani es el candidato que lidera las encuestas en la ciudad Associated Press

Curtis Sliwa (republicano)