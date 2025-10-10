Quién es la fiscal general de Nueva York Letitia James y de qué la acusa el gobierno de Trump: Mamdani la respaldó

La fiscal de Estados Unidos para el distrito este de Virginia, Lindsey Halligan, anunció que un gran jurado federal presentó una acusación formal contra la procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, por fraude bancario. El mes pasado, Donald Trump instó a la administración a realizar acciones en su contra. La funcionaria se defendió y obtuvo el apoyo del candidato a la alcaldía de la ciudad, Zohran Mamdani.

La acusación de EE.UU. contra James y el apoyo de Mamdani en Nueva York

Letitia James, de 66 años y nacida en Brooklyn, se desempeña como fiscal general del estado de Nueva York desde 2018, perteneciente al Partido Demócrata. Esta semana, la administración estadounidense presentó una acusación formal contra la funcionaria.

Mamdani definió a James como una defensora de la justicia y del pueblo X/@NewYorkStateAG-Archivo

James es abogada, graduada en el Fort Hamilton High School, y en 2014 ocupó el cargo como defensora del pueblo de Nueva York. En 2022, presentó una demanda ante la Corte Suprema estatal en un caso masivo de fraude civil que culminó con una sentencia a Trump y su organización por este supuesto delito financiero, por presuntamente inflar de forma engañosa el patrimonio neto familiar para obtener préstamos favorables.

Tras imponer una multa de 500 millones de dólares, un tribunal de apelaciones redujo temporalmente la multa mientras revisa el caso.

El 9 de octubre, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) compartió el comunicado que advirtió la acusación formal del gobierno de EE.UU. a James por fraude bancario (bajo la sección 1344 del título 18 del Código estadounidense) y de declaraciones falsas a una institución financiera (bajo la sección 1014 del título 18).

Según la denuncia, James solicitó una hipoteca para una vivienda en Norfolk, Virginia, en 2020, que la obligaba a usar la propiedad como segunda residencia, pero la habría utilizado como inversión para alquiler.

El apoyo de Mamdani a la fiscal general tras ser acusada por Trump de fraude X/@ZohranKMamdani

Mamdani manifestó su apoyo a la fiscal general de Nueva York a través de X y definió a James como “una defensora de la justicia que lucha incansablemente por el pueblo”. “Donald Trump solo la conoce como un obstáculo a su corrupción”, aseveró.

Qué sanciones puede enfrentar James si se declara culpable de las acusaciones

El comunicado del DOJ detalló que James enfrentaría sanciones de hasta 30 años de cárcel por cada cargo, una multa de hasta US$1 millón por cada cargo y la confiscación de los bienes, si es declarada culpable.

James se defendió de las acusaciones formales X/@NewYorkStateAG

“Nadie está por encima de la ley”, aseveró Halligan. Y agregó: “Los cargos alegados en este caso representan actos delictivos intencionales y graves abusos contra la confianza pública”.

En septiembre pasado, Trump apuntó contra James en su perfil de Truth Social, donde instó a Pam Bondi a implementar acciones contra la funcionaria, el exdirector del FBI James Comey y el senador Adam Schiff.

La reacción de Letitia James en Nueva York ante la acusación del gobierno de Trump

A través de un comunicado en X, la fiscal general de Nueva York aseguró que la acusación se trata de “una continuación de la desesperada utilización del sistema de justicia por parte del presidente”.

La fiscal general de Nueva York Letitia James se defiende de las acusaciones del gobierno de Trump

James aseveró: “No tengo miedo. Lucharemos agresivamente contra estos cargos infundados y mi oficina continuará protegiendo ferozmente a los neoyorquinos y sus derechos”.