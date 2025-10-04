El pasado oculto de Zohran Mamdani como rapero: el candidato de Nueva York se hacía llamar “Mr. Cardamom”

Antes de convertirse en el principal candidato para ganar las elecciones por la alcaldía de Nueva York el 4 de noviembre y suceder a Eric Adams, Zohran Mamdani cultivó una faceta artística poco conocida: fue rapero. Bajo los nombres artísticos de Young Cardamom y, más tarde, Mr. Cardamom, el ahora aspirante demócrata dejó un puñado de canciones de este popular ritmo urbano que, con el crecimiento de su carrera política, reaparecieron en redes sociales y captaron la atención del público.

De la música urbana a la política: el pasado rapero de Zohran Mamdani

Zohran Mamdani, hijo del académico ugandés-indio Mahmood Mamdani y de la cineasta Mira Nair, nació el 18 de octubre de 1991 en Uganda y creció en Nueva York. Durante su juventud, trabajó como consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias. También le dio lugar a su pasión por la música e incursionó como rapero.

En 2015, adoptó el seudónimo Young Cardamom y formó un dúo con Abdul Bar Hussein, conocido como HAB. Juntos lanzaron Kanda (Chap Chap), un homenaje al chapati, el pan tradicional de Uganda. En esa canción, Mamdani introdujo la peculiar frase “Me gustas tanto que quiero comprarte una vaca”.

Un año después, presentaron el EP Sidda Mukyaalo, grabado en seis idiomas y con referencias a la experiencia de los ugandeses. Según Rolling Stone, el propio Mamdani explicó que el título significaba “no volver al pueblo” y lo relacionó con su condición de asiático-ugandés sin raíces en una aldea de origen. “La ciudad es todo lo que tengo”, señaló.

Con el paso de los años, Mamdani adoptó el alias Mr. Cardamom. Bajo ese nombre, lanzó en 2019 la canción Nani, un homenaje irónico a su abuela Praveen Nair, una extrabajadora social y referente de una organización sin fines de lucro en India. El videoclip contó con la participación de la actriz y escritora Madhur Jaffrey. El tema acumula más de 620 mil visualizaciones en YouTube.

El video comienza cuando Mamdani increpa a su abuela ficticia por “no ser una buena nani” y luego rapea en voz baja frases como “la mejor maldita nani que hayas visto”. A lo largo del clip, Jaffrey interpreta sus rimas y finaliza en un food truck.

Mamdani, durante un acto político en la zona del Bronx X: @ZohranKMamdani

Mandami rapero: letras con contenido social y político

La música de Mamdani también reflejó sus inquietudes políticas. En Askari, un tema del EP Sidda Mukyaalo, relató situaciones de discriminación. “Cuando se trata de un amigo o familiar negro, siempre tarda un poco más [el personal de seguridad en abrir la puerta]”, explicó respecto de esa canción.

El rap no fue la única incursión del candidato en la música. En 2016, colaboró con HAB en #1 Spice, un tema incluido en la banda sonora de la película de Disney Queen of Katwe, dirigida por su madre, Mira Nair. En el videoclip, apareció junto a la actriz Lupita Nyong’o, protagonista del filme.

Tras dejar de lado su veta artística, Mamdani se lanzó de lleno a su otra pasión: la política. A los 33 años, se impuso en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York frente al exgobernador Andrew Cuomo. De este modo, el legislador de Queens logró consolidarse como la figura progresista más fuerte en la ciudad.

El triunfo de Mamdani llamó la atención de todo el arco político. Mientras que líderes como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez respaldaron su candidatura, el presidente Donald Trump lo calificó como un “lunático comunista“.

Andrew Cuomo y Zohran Mamdani van por la alcaldía de Nueva York AP/Facebook

El escenario político de Nueva York tras la baja de Eric Adams

La carrera electoral tomó un giro inesperado tras la decisión del actual alcalde, Eric Adams, de no buscar la reelección. Esa salida fortaleció la disputa entre Mamdani y Cuomo, quienes intensificaron sus cruces.

El candidato socialista acusó al exgobernador de sostener un “récord de desgracia” en materia de vivienda y lo vinculó con “la agenda de Donald Trump”. Por su parte, Cuomo respondió con dureza y cuestionó la experiencia de su adversario: “Un influencer de 33 años, peligrosamente inexperto, no está a la altura de ser alcalde”.