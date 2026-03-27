Mamdani cambia el acceso al puente de Brooklyn de Nueva York: las obras deben estar listas antes de la Copa Mundial FIFA 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el comienzo “de inmediato” de una serie de obras en el acceso al famoso puente de Brooklyn para mejorar la experiencia de los miles de habitantes y turistas que lo cruzan a diario, a pie o en bicicleta. Las obras se harán a toda velocidad para inagurarlas antes de la Copa Mundial de la Fifa 2026, según prometió.

“Antes del mundial”: la promesa de Mamdani sobre el acceso al puente de Brooklyn de Nueva York

El Departamento de Transporte de Nueva York (DOT, por sus siglas en inglés) trabajará sobre el acceso de Manhattan al icónico puente. En la actualidad, ese acceso es compartido por peatones y ciclistas, pero la eliminación de uno de los carriles para automóviles permitirá un nuevo diseño más amigable.

El antes y el después de la obra en el acceso por Manhattan del puente de Brooklyn DOT NYC

“Aunque la creación de ciclovías en 2021 transformaron la experiencia de cruzar el puente, lo que vemos que los peatones y ciclistas están forzados a enfrentar un cuello de botella en la entrada de Manhattan”, dijo Mamdani durante una conferencia de prensa en el lugar.

El alcalde aseguró: “En pocos meses, una cantidad masiva de turistas visitarán nuestra ciudad para la icónica Copa del Mundo, este desorden solo crecerá. Vemos una oportunidad para rectificar algo que debería haber sido hecho mucho tiempo. Va a estar listo en junio, antes de que el Mundial comience”.

Según los datos oficiales, a diario cruzan el puente 30 mil peatones y 5.600 ciclistas desde Manhattan a Brooklyn.

Cómo será la obra de acceso al puente de Brooklyn desde Manhattan

El plan técnico transforma el carril actual de giro a la izquierda para automóviles, ubicado en Centre Street, en una nueva vía exclusiva y protegida para ciclistas en ambos sentidos.

Este diseño busca solucionar el problema actual, donde los ciclistas se ven obligados a realizar una maniobra cerrada y sin visibilidad al descender del puente, lo cual genera situaciones de riesgo permanente con los transeúntes.

Así está el acceso hoy al puente de Brooklyn desde Manhattan X: @vinbarone (jefe de prensa del DOT)

La intervención incluye cambios clave en la infraestructura vial:

Reconversión del carril para vehículos en una vía para bicicletas con protección física.

en una vía para bicicletas con protección física. Implementación de una señalización independiente para ciclistas , conductores y peatones en la intersección.

, conductores y peatones en la intersección. Creación de una plaza de acceso exclusiva para peatones , lo cual libera espacio y reduce fricciones.

, lo cual libera espacio y reduce fricciones. Eliminación definitiva de los puntos ciegos para los rodados en la salida de la estructura.

Tema Detalles Objetivo Principal Eliminar el “cuello de botella” en la entrada de Manhattan al puente de Brooklyn. Plazo Junio de 2026 (antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA). Usuarios 30.000 peatones y 5600 ciclistas que cruzan diariamente. Cambios Eliminación de un carril de giro para autos en Centre Street para uso exclusivo de bicis. Mejoras • Ciclovía bidireccional protegida física y visualmente.

• Nueva plaza exclusiva para peatones. Beneficios • Semáforos independientes para cada tipo de transporte.

• Eliminación de puntos ciegos en el descenso del puente.

El diseño renderizado por la oficina de Transporte muestra cómo los automovilistas mantienen el acceso hacia el este del puente desde el carril restante, pero con una organización del flujo de tránsito más clara y regulada por semáforos independientes, según apunta el Streets Blog de NYC.

La separación física constituye la columna vertebral del plan, ya que separa por completo los flujos de peatones de los ciclistas. Las autoridades consideran que esta segmentación es fundamental ante la expectativa de una mayor afluencia de turistas y residentes durante los eventos internacionales que recibirá la ciudad en 2026.