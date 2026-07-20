“Teatro del absurdo”: DeSantis critica a Mamdani por las nuevas medidas sobre la renta en Nueva York

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó a Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, tras presentar su nuevo proyecto “Rental Ripoff” (“Estafa del alquiler”, en español). A través de su cuenta de X, catalogó la iniciativa como un “teatro del absurdo”.

El rechazo de DeSantis hacia Mamdani

La reacción del gobernador devino de la presentación del “Rental Ripoff Report” coordinada por Mamdani. Durante el evento, un miembro de un sindicato de inquilinos aseguró que la administración del alcalde les dio fuerzas para “no tolerar la violencia de los desalojos como algo habitual”.

“Teatro del absurdo”: golpe de DeSantis a Mamdani por las medidas sobre la renta en Nueva York

“Nuestra ciudad está marcando un punto de inflexión en cuanto al poder de los inquilinos”, dijo uno de los integrantes del gremio. “Cuando nos organizamos, obtenemos resultados, agregó.

Ron DeSantis calificó las medidas de Zohran Mamdani como un "teatro de lo absurdo" X/@RonDeSantis

Tras el discurso, DeSantis describió la situación como un “teatro del absurdo”.

El punto central del evento de Mamdani que criticó DeSantis

El alcalde de la Gran Manzana presentó un paquete de 23 medidas políticas para combatir las “prácticas engañosas de los propietarios”. Algunos de los pilares de la iniciativa incluyen:

Empoderamiento de los inquilinos

Reconocimiento de sindicatos de inquilinos: Por primera vez, la ciudad reconoce de manera legal a estas agrupaciones, lo que permite negociar de forma colectiva las condiciones de los edificios y otras preocupaciones comunes.

Por primera vez, la ciudad reconoce de manera legal a estas agrupaciones, lo que permite negociar de forma colectiva las condiciones de los edificios y otras preocupaciones comunes. Programación de inspecciones: se permitirá que los propios inquilinos programen ciertas inspecciones en sus edificios.

El paquete de 23 medidas prevé combatir las “prácticas engañosas de los propietarios” Captura YouTube/NYC Mayor

Supervisión y sanciones

Castigo a “reincidentes”: la ciudad utilizará toda su autoridad legal para perseguir a los propietarios que son infractores habituales mediante inspecciones intensivas y litigios.

la ciudad utilizará toda su autoridad legal para perseguir a los propietarios que son infractores habituales mediante inspecciones intensivas y litigios. Atención a quejas específicas: se investigará cada queja de falta de calefacción de forma individual en lugar de consolidarlas por edificio. De igual modo, se mejorará el tiempo de respuesta ante averías de ascensores.

se investigará cada queja de falta de calefacción de forma individual en lugar de consolidarlas por edificio. De igual modo, se mejorará el tiempo de respuesta ante averías de ascensores. Combate a condiciones insalubres: el plan se enfoca en resolver problemas críticos reportados por los ciudadanos, como la presencia de moho, plagas (plagas en el 16% de los testimonios), filtraciones y falta de calefacción.

Los orígenes de la iniciativa de Mamdani sobre la renta en la ciudad de Nueva York

La normativa es parte del plan de vivienda “Block by Block”, el cual tiene como meta construir y preservar 400 mil viviendas asequibles, según consignó un comunicado de prensa de la alcaldía de Mamdani.

La iniciativa responde a las quejas más comunes detectadas en las audiencias, tales como la presencia de plagas (mencionadas en el 16% de los testimonios), moho (13%) y filtraciones (13%).

“Agradezco a los dos mil neoyorquinos que dedicaron su tiempo a asistir a estas audiencias y a expresarnos sus necesidades. Sus comentarios nos impulsan a actuar, y las reformas descritas en este informe van a contribuir de manera significativa a la misión del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) de garantizar la seguridad de los neoyorquinos en sus hogares”, dijo la comisionada del HPD, Dina Levy.