La promesa de Hochul tras el derrumbe en Brooklyn: “Merecen saber cómo y por qué sucedió esto”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó el jueves 12 de noviembre que los neoyorquinos “merecen saber cómo y por qué sucedió esto” y que los investigadores “llegarán al fondo del asunto”. Lo dijo tras el derrumbe en Brooklyn que dejó ocho muertos, entre ellos dos niños y dos obreros, y 18 heridos.

Qué se sabe de la obra vecina al edificio que colapsó en Flatbush

El edificio residencial de tres pisos, en el 1321 de Flatbush Avenue, se desplomó el miércoles 11 de noviembre 11, alrededor de las 4 de la tarde, sobre una excavación en el terreno vecino. En sus declaraciones en Albany, Hochul aclaró que la investigación está a cargo de las autoridades municipales y que el estado ofrece su apoyo. La causa aún no fue determinada.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York informó el jueves que se habían hallado más víctimas tras el colapso —ocurrido un día antes— de un edificio residencial de tres plantas CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El Departamento de Edificios (DOB, por sus siglas en inglés) informó que el terreno vecino, en el 2625 de Bedford Avenue, tenía permiso de excavación para un edificio de tres pisos, según ABC News. Un proyecto de nueve pisos todavía no había sido aprobado. El organismo detalló dos sanciones previas:

En marzo frenó la demolición porque avanzaba sin protección para las propiedades vecinas.

En abril multó a los responsables por reanudar los trabajos pese a esa orden, que se levantó en mayo.

Los planos estructurales presentados ante la ciudad exigían apuntalamiento, monitores de vibración y medidores de grietas en los edificios vecinos, reveló Gothamist. En ese sentido, el medio señaló que no está claro si esas medidas se cumplieron. El inmueble derrumbado, de otro propietario, acumulaba 98 infracciones abiertas al código de vivienda, de acuerdo con los datos municipales que citó.

El alcalde Zohran Mamdani dijo que cinco entidades vinculadas a la obra participan en unas 100 construcciones de la ciudad, que el DOB empezó a inspeccionar. Tres edificios cercanos tienen órdenes de desalojo.

Quiénes son las víctimas y qué asistencia ofrecen los consulados

La policía identificó a los fallecidos: Nicole Daniela Salvada Rodriguez, de 9 años; Kevin Santiago Reyes Gonzalez, de 10; Juan Daniel Salvada Guzman, de 31; Ndiaye Mamadou, de 31; Barry Mamadou, de 23; Gabriel Ariolfo Siguencia Yupa, de 22; Edgar Sapon, de 26, y José Luis Caguana Cosquillo, de 26. Mamdani señaló que entre las víctimas había inmigrantes de México, Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago.

José Luis Caguana Cosquillo tenía 26 años y figura entre las personas fallecidas en el derrumbe de un edificio en Brooklyn Archivo/Captura de Telemundo

El consulado de Colombia confirmó la muerte de tres connacionales, dos menores y un adulto. Por su parte, el consulado de Ecuador identificó a Caguana Cosquillo y a Siguencia Yupa. El padre de Siguencia Yupa contó a Gothamist que el joven trabajaba desde hacía dos semanas en los cimientos de la obra.

Las familias afectadas tienen estos canales de ayuda:

La ciudad recibe consultas sobre personas desaparecidas en el 311 o en el 212-639-9675

La Cruz Roja ofrece asistencia y alojamiento temporal en el YMCA del 1401 de Flatbush Avenue

El consulado de Ecuador atiende en el (718) 517-1571

El consulado de Colombia habilitó la línea de emergencia +1 646 510 1182

Por qué el caso preocupa a los trabajadores hispanos de la construcción

Los dos obreros que murieron en una sola tarde equivalen a más de una décima parte de las 19 muertes en la construcción registradas en toda la ciudad durante 2024. Esa cifra proviene de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) y la recopiló el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Nueva York (NYCOSH, por sus siglas en inglés) en su informe anual de mayo de 2026.

Miembros del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York y personal de primera respuesta buscan víctimas entre los escombros un día después del derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, el 12 de noviembre de 2026 CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El mismo informe indica que los latinos representan el 18,6% de los trabajadores del estado, pero sumaron el 25,8% de las muertes laborales de 2024. También consigna que en abril el DOB tenía una tasa de vacantes del 12,6%, frente al 5,05% promedio de las agencias municipales. Las autoridades no relacionaron esa cifra con el derrumbe.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) dio por concluido el rescate el jueves por la tarde y entregó el lugar al DOB y a la policía. La fiscalía de Brooklyn, encabezada por Eric Gonzalez, investiga si hubo conducta delictiva, informó Fox 5. Las autoridades no fijaron una fecha para dar a conocer la causa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.