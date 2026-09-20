La reconstrucción de una redada masiva del ICE desde una cámara corporal en Nueva York

Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una fábrica de alimentos de Cato, Nueva York, quedó registrada por cámaras corporales durante un procedimiento realizado el 4 de septiembre de 2025. Las imágenes permitieron reconstruir el ingreso de los funcionarios, la búsqueda de trabajadores y el arresto de 57 personas.

Cómo fue la redada de ICE en la fábrica de Nueva York

Según información publicada por The Associated Press (AP), que analizó las grabaciones del ICE, los funcionarios llegaron a la planta de Nutrition Bar Confectioners, ubicada al este de Syracuse. El establecimiento parecía cerrado, pero un gerente abrió la puerta.

Los funcionarios anunciaron por los altavoces que las autoridades estaban dentro del edificio y comenzaron a recorrer las instalaciones.

Las cámaras muestran inspecciones en las líneas de producción, oficinas, almacenes y otros sectores, mientras algunos agentes permanecían junto a las salidas.

En uno de los baños, los funcionarios encontraron a varias trabajadoras y forzaron una puerta cerrada para ingresar.

Las grabaciones también muestran a un agente que miró a través de la puerta cerrada de un cubículo, mientras una trabajadora se encontraba en el sanitario.

Qué ocurrió con los trabajadores durante la redada

Según AP, los empleados fueron reunidos y separados entre ciudadanos estadounidenses y posibles no ciudadanos.

Los funcionarios solicitaron documentos y formularon preguntas sobre la ciudadanía, el estatus migratorio y el ingreso a Estados Unidos.

El ICE arrestó a más de 70 trabajadores migrantes en una fábrica de Nueva York Rural & Migrant Ministry, Inc.

Algunas personas pidieron asistencia legal antes de responder. AP relató el caso de una trabajadora que pidió comunicarse con su abogado mientras un funcionario le preguntaba sobre su situación migratoria.

También hubo ciudadanos estadounidenses a quienes les solicitaron información personal antes de permitirles retirarse.

El procedimiento terminó con 57 arrestos. AP informó que alrededor de 60 personas fueron retenidas y que algunas fueron posteriormente deportadas.

De los arrestados, cinco enfrentaron cargos penales, según Perry Grossman, abogado supervisor de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés). El cargo más grave fue el de reingreso ilegal a EE.UU.

Qué cuestiona la demanda contra las autoridades del ICE

El 10 de septiembre, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), el Worker Justice Center of New York y el abogado Paul Tuck presentaron una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York.

ICE arrestó a más de 70 trabajadores migrantes en una fábrica de Nueva York

La demanda sostiene que funcionarios de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) sometieron a más de 100 trabajadores a detenciones e interrogatorios sin una sospecha individualizada. Los abogados también alegan que la actuación vulneró derechos protegidos por la Cuarta Enmienda.

La cifra de más de 100 personas corresponde al planteo de los demandantes y no equivale a los 57 arrestos informados por AP.

informados por AP. La organización representa a cuatro personas que, según la demanda, fueron detenidas durante el procedimiento.

Qué respondió el gobierno y qué muestran las cámaras de los agentes

El DHS confirmó que las autoridades ejecutaron una orden de registro criminal en la fábrica como parte de una investigación que continúa abierta. La agencia no respondió específicamente a las acusaciones de la demanda ni al contenido de las grabaciones.

El material también registró comentarios de funcionarios sobre inmigrantes y menores que fueron cuestionados por los demandantes.

AP informó que uno de los agentes realizó expresiones despectivas al referirse a niños de otros países. Esas afirmaciones forman parte del material presentado en el litigio y no constituyen una conclusión judicial.