Lanzan una nueva placa: quiénes pueden pedirla hoy mismo aunque no tengan papeles en Nueva York

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) habilitó durante 2026 una placa conmemorativa por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, disponible para cualquier vehículo de pasajeros registrado en el estado. El diseño, presentado el 16 de junio en Peebles Island State Park, incluye el mapa del país, estrellas y la leyenda “United States of America 250”, y se suma a la celebración nacional del 4 de julio.

Quién puede tramitar la placa aunque no tenga estatus migratorio regular

El DMV no exige comprobar ciudadanía o estatus migratorio para emitir esta placa: alcanza con tener un registro vehicular vigente en Nueva York.

comprobar ciudadanía o estatus migratorio para emitir esta placa: alcanza con tener un registro vehicular vigente en Nueva York. Ese registro está al alcance de cualquier persona con licencia de conducir válida en el estado, incluida la que se obtiene bajo la Green Light Law (Driver’s License Access and Privacy Act).

(Driver’s License Access and Privacy Act). Esa ley, vigente desde el 16 de diciembre de 2019, permite tramitar una licencia estándar a partir de los 16 años sin comprobar ciudadanía ni estatus legal , según informa el DMV en su sitio oficial.

, según informa el DMV en su sitio oficial. La licencia obtenida por esa vía lleva la leyenda “NOT FOR FEDERAL PURPOSES” y no habilita vuelos domésticos ni trámites federales, pero sí permite registrar un vehículo y solicitar esta placa.

y no habilita vuelos domésticos ni trámites federales, pero sí permite registrar un vehículo y solicitar esta placa. El DMV no comparte con agencias migratorias los datos de quienes tramitaron su licencia bajo esta ley, salvo que exista una orden judicial, de acuerdo con la normativa.

Cuánto cuesta y cómo se tramita en Nueva York

Emisión inicial con numeración asignada por el DMV: US$60 .

. Renovación anual: US$31,25 .

. Versión personalizada: US$91,25 , con renovación anual de US$62,50.

, con renovación anual de US$62,50. El trámite se hace online, por teléfono, correo postal o en una oficina del DMV; requiere registro vigente que no expire en los próximos 60 días, dirección actualizada y tarjeta de crédito o débito aceptada por la agencia.

que no expire en los próximos 60 días, dirección actualizada y tarjeta de crédito o débito aceptada por la agencia. La documentación llega por correo dentro de los diez días posteriores al procesamiento; la placa física puede demorar al menos seis semanas, según el DMV.

La nueva placa conmemorativa en Nueva York DMV

Qué otros estados con población hispana ofrecen su propia placa por el aniversario

Florida , con una de las comunidades hispanas más numerosas del país, ofrece su placa America250 al mismo costo que la patente estándar, sin cargo adicional, según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de ese estado.

, con una de las comunidades hispanas más numerosas del país, ofrece su placa America250 al mismo costo que la patente estándar, sin cargo adicional, según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de ese estado. Hacia abril, al menos diez estados habían lanzado su propia versión, entre ellos Texas, Georgia, Pensilvania e Idaho , con diseños y tarifas propias en cada agencia, de acuerdo con un relevamiento de USA Today.

, con diseños y tarifas propias en cada agencia, de acuerdo con un relevamiento de USA Today. En Nueva York, los propietarios también pueden combinar la placa conmemorativa con el Símbolo Universal de Acceso, gestionando el pedido ante la Unidad de Placas Personalizadas del DMV.

El DMV de Nueva York lanza oficialmente la nueva patente conmemorativa para 2026 Fotomontaje editado con IA

El DMV indica que no es necesario devolver la placa anterior una vez completado el cambio, aunque recomienda destruirla para evitar usos fraudulentos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.