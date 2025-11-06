Autobuses gratis en Nueva York con Mamdani: cómo se financiará el proyecto del alcalde electo

Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York, prometió implementar un programa para ofrecer autobuses gratis. El demócrata y socialista ya presentó una idea de cómo financiarlo, pero debe enfrentarse a la resistencia de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

En qué consiste el plan de Mamdani sobre autobuses gratis en Nueva York

Mamdani considera que la Gran Manzana cuenta con el presupuesto municipal necesario para poder financiar su programa de viajes gratuitos y entiende que quienes no lo pagan hoy en día no cuentan con los recursos para hacerlo. La idea va en consonancia con el lema de su campaña: hacer la vida más asequible para los ciudadanos.

Lo que sugiere es que los autobuses sean gratuitos y que la ciudad y el estado reembolsen a la MTA los costos. En CBS News, calculó que sostenerlo costaría aproximadamente 800 millones de dólares al año.

“En el contexto de un presupuesto municipal que supera los US$100 mil millones y un presupuesto estatal que supera los US$220 mil millones, esto son solo unos céntimos”, dijo en una entrevista realizada en 2024.

La propuesta obtuvo mucha resistencia por parte de sus opositores a la alcaldía y las autoridades de la MTA, el ente que se encarga de controlar el costo de los pasajes de autobús.

Mamdani lo tiene claro: cómo se financiaría el programa de autobuses gratis en Nueva York

En septiembre, Mamdani declaró que su idea es imitar una metodología que actualmente se aplica en Nueva Jersey: aumentar el tipo impositivo de sociedades al 11,5%. Además, piensa instaurar un tipo impositivo fijo del 2% para las personas que ganen US$1 millón o más.

El candidato electo consideró que esta medida “beneficia a todos”, y fue uno de los estandartes en los que apoyó su campaña para el 4 de noviembre. El miércoles por la mañana, ya ganador, se refirió al tema en NY1 y prometió: “Nos pondremos a trabajar para implementarlos. Esos deben ser los próximos pasos aquí”.

Las complicaciones que puede tener Mamdani para traer los autobuses gratis a Nueva York

El analista J.C. Polanco, profesor de la Universidad Mount Saint Vincent en el Bronx, dijo en CBS News que son “casi nulas” las posibilidades de que Mamdani pueda hacer efectivo su plan de autobuses gratis en la Gran Manzana. Esto se debe a diferentes cuestiones:

La MTA: todos sus miembros deberían estar de acuerdo con la medida y apoyar a Mamdani, pero su director ejecutivo, Janno Lieber, pareció no estar muy convencido en recientes declaraciones.

todos sus miembros deberían estar de acuerdo con la medida y apoyar a Mamdani, pero su director ejecutivo, Janno Lieber, pareció no estar muy convencido en recientes declaraciones. Kathy Hochul: el demócrata necesitaría el visto bueno de la gobernadora del estado para implementar su plan, aunque se mostró confiado de que lo tendrá.

el demócrata necesitaría el visto bueno de la gobernadora del estado para implementar su plan, aunque se mostró confiado de que lo tendrá. La Legislatura: toda propuesta de Mamdani deberá pasar por el ente estatal para poder concretarse.

toda propuesta de Mamdani deberá pasar por el ente estatal para poder concretarse. Los opositores: los principales políticos que hicieron frente a la alcaldía del socialista siguen ofreciendo resistencia a sus propuestas, entre ellas la de autobuses gratuitos.

Ya hay dos antecedentes en los que se implementaron los autobuses gratuitos en territorio neoyorquino: uno fue en 2020 -durante la pandemia- y otro en 2023, en una prueba piloto que duró casi un año hasta ser retirada.