Los autos que no pasan la inspección del DMV en Nueva York si no cambian el airbag: reparación y remolque son gratis

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) anunció en un mensaje reciente que los automóviles que tengan alertas críticas de seguridad sin reparar, con la leyenda “No conducir”, no podrán pasar la inspección pertinente. La práctica forma parte de las medidas adoptadas ante el retiro de airbags marca Takata defectuosos. Para estos vehículos, las reparaciones y el remolque son gratuitos.

Airbags Takata en Nueva York: qué autos no pueden pasar la inspección del DMV

Como resultado de la campaña activa del DMV, más de 10.000 propietarios reemplazaron exitosamente sus bolsas de aire Takata, sin costo, luego del retiro del mercado de airbags Takata defectuosos. No obstante, aún hay muchos conductores que no completaron el procedimiento, lo que supone un riesgo de seguridad en las carreteras.

Como resultado de la campaña del DMV de Nueva York, más de 10.000 propietarios reemplazaron exitosamente sus bolsas de aire Takata Imagen ilustrativa generada con IA

Por este motivo, el DMV de Nueva York anunció que no permitirá que se inspeccione un vehículo sujeto a una advertencia de “No Conducir” a menos que se haya reemplazado la bolsa de aire defectuosa.

“Desde que el DMV implementó esta práctica hace aproximadamente tres años, se han resuelto las advertencias de ‘No conducir’ para un total de 10.711 vehículos, y más de 900 se resolvieron solo en el último mes”, indicaron desde la agencia en un comunicado de prensa.

Airbags Takata: cómo acceder a reparación y remolque gratis en Nueva York

Para evitar que la problemática afecte a más personas, las reparaciones vinculadas con este retiro son gratuitas y pueden ser remolcados a un concesionario sin costo alguno para el conductor. Además, muchos fabricantes ofrecen servicios a domicilio que permiten realizar los arreglos necesarios sin tener que desplazarse al concesionario.

“La seguridad vial es nuestra máxima prioridad, y por eso Nueva York cuenta con una rigurosa inspección de seguridad para cada vehículo matriculado en el estado. Hemos aprovechado este programa para garantizar que se realicen las reparaciones más importantes. La seguridad del equipamiento vehicular es fundamental en Nueva York”, declaró Christian Jackstadt, Comisionado Interino del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York.

Las autoridades del DMV de Nueva York advirtieron que los airbags pueden explotar y causar accidentes Freepik

Según el anuncio de la agencia, la retirada de airbags Takata es la mayor de la historia de Estados Unidos, y afectó a aproximadamente 67 millones de airbags. Entre los principales riesgos, las autoridades advirtieron que estos dispositivos pueden explotar y disparar fragmentos metálicos afilados a 320 kilómetros por hora (200 millas por hora).

Cada año, más vehículos reciben la advertencia de “No conducir” a medida que el estado de los airbags se deteriora. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (Nhtsa, por sus siglas en inglés), 28 personas murieron a causa de airbags Takata defectuosos.

Qué se necesita para rendir un examen de la licencia de conducir en el DMV de Nueva York

Cómo consultar con el DMV de Nueva York si un vehículo tiene un retiro pendiente

En el anuncio, el DMV remarcó que los consumidores pueden utilizar la herramienta en línea para identificar retiros del mercado pendientes. La información sobre cómo reparar o reemplazar las piezas sin costo alguno está disponible al instante.

Para acceder a la información, los propietarios necesitarán su número de matrícula o número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés). El VIN, compuesto por 17 caracteres, se encuentra en la tarjeta de registro o seguro del automóvil y en el lado del conductor del tablero, cerca del parabrisas, o en el marco de la puerta. Asimismo, existe la alternativa de registrarse para recibir alertas de retiro del mercado.

Además de las retiradas de piezas de vehículos, los consumidores deben tener en cuenta que las sillas de coche para niños, los neumáticos y los accesorios para automóviles, como los portabicicletas, también pueden ser objeto de retiradas. Si alguno de estos artículos se ve afectado, los fabricantes deben repararlo, reemplazarlo u ofrecer un reembolso.