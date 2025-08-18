Los detalles del acuerdo que El Mayo Zambada habría alcanzado con el gobierno de EE.UU.: así evitará el juicio

Ismael “”El Mayo“” Zambada, presunto socio de “El Chapo” Guzmán y cofundador del Cartel de Sinaloa, cambiará su declaración de inocencia en su próxima audiencia el próximo 25 de agosto. Esta medida ocurre dos semanas después que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) descartara la pena de muerte.

Los detalles del acuerdo entre “El Mayo” Zambada y EE.UU.

La modificación de su declaración fue confirmada en una notificación oficial del Distrito Sur de Nueva York. Allí, se informó que el narcotraficante mexicano del 25 de agosto se convertía en “una vista para cambio de declaración”.

ARCHIVO - En este boceto Ismael "El Mayo" Zambada, en el centro, está sentado junto a su abogado defensor Frank Pérez, a la izquierda, en un tribunal federal en el distrito de Brooklyn de Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. (Elizabeth Williams vía AP, Archivo) Elizabeth Williams - FR171643 AP

La orden emitida por el juez Brian M. Cogan no proporcionó mayores detalles sobre el cambio de su testimonio ni a los cargos a los que se tiene previsto que se declare culpable. No obstante, el acuerdo podría implicar la reducción de su condena y la elusión del juicio, según consignó AFP.

La causa que enfrenta “El Mayo” Zambada en EE.UU.

“El Mayo” Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en Texas, luego de evadir la justicia mexicana durante más de cuatro décadas. El narcotraficante llegó en un avión en compañía de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, a quien luego acusó de entregarlo a las autoridades estadounidenses a cambio de ventajas judiciales para él y sus hermanos.

El narcotraficante se enfrenta a 17 cargos en Estados Unidos por delitos cometidos entre 1989 y 2024 U.S. Department of State

El narcotraficante fue acusado de 17 cargos en Estados Unidos por delitos cometidos entre 1989 y 2024. Algunos de ellos son la continua participación en una organización criminal, la conspiración internacional para distribuir fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, más la conspiración de lavado de dinero.

A principios de agosto, el Departamento de Justicia anunció que no buscaría la pena de muerte contra uno de los líderes históricos del Cartel de Sinaloa. Un mes después, se declaró inocente de todos los cargos.

“Celebramos la decisión del gobierno de no aplicar la pena de muerte a nuestro cliente. Esto representa un paso importante hacia una resolución justa y equitativa”, informó Fran Pérez, abogado de Zambada, en CNN.

Otras audiencias en EE.UU. con relación al Cartel de Sinaloa

El caso de Zambada corre en paralelo con los dos hijos del Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, se declaró culpable el pasado 11 de julio de cargos de narcotráfico, lo que le evitará ir a juicio.

Según consignó Reuters, Guzmán admitió dos cargos de distribución de drogas y otros dos de participación en una empresa criminal continuada, enfrentando una posible cadena perpetua.

Ovidio Guzmán admitió dos cargos de distribución de drogas, por lo que evitará el juicio CEPROPIE

Respecto a Joaquín, que fue quien entregó a “El Mayo” Zambada a las autoridades norteamericanas, está detenido en Illinois, por lo que se espera que también llegue a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Chicago a cambio de rebajas carcelarias.

Según consignó AFP, las autoridades estadounidenses acusan a los hermanos de liderar y reactivar el Cartel de Sinaloa tras el arresto de su padre en 2016, adoptar el fentanilo y obtener millones de dólares al enviar opioide a Estados Unidos.

Por su parte, “El Chapo” Guzmán cumple su sentencia a cadena perpetua desde 2019, cuando Estados Unidos lo encontró culpable de liderar el Cartel de Sinaloa por más de dos décadas y de traficar grandes cantidades de cocaína de México hacia el país norteamericano.