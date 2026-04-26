Freno al ICE: el poblado de Nueva York que busca vetar a los agentes migratorios de sus calles

La tensión crece en Long Island, Nueva York, tras una ola de reclamos ciudadanos contra un acuerdo entre el municipio de Islip y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los vecinos acudieron a una reunión del Ayuntamiento para exigir que se ponga fin al contrato que permite a agentes federales entrenar en un campo de tiro local.

Comunidad de Nueva York se moviliza contra la presencia de ICE

La polémica se centra en el uso de instalaciones municipales por parte del ICE, lo que genera preocupación entre los residentes.

Durante la reunión, decenas de personas pidieron a las autoridades que rescindan el acuerdo vigente con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), entidad de la cual depende el ICE.

La polémica se centra en el uso de instalaciones municipales por parte del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

Una de las asistentes, Isabella Seda, criticó a la agencia. Señaló a PIX11 que sus operaciones han tenido consecuencias graves en distintas comunidades del país.

“Actúan al margen de la ley y han demostrado que no respetan la ley ni el debido proceso en todo el país, ya que las operaciones del ICE han separado familias, detenido a personas inocentes y cobrado vidas”, dijo.

El contrato entre Islip y el DHS tiene una duración de cinco años y está previsto que expire a finales de junio. Ante esto, los residentes han solicitado que no se renueve o que se cancele antes de su vencimiento.

Cuál es la cercanía del campo de tiro del ICE con zonas familiares en NY

La residente Erin Sforza aseguró haber visto personalmente a agentes de ICE entrenar en las instalaciones. El campo de tiro se encuentra cerca de una zona comercial frecuentada por familias, donde hay gimnasios y otros espacios públicos.

Este pueblo de Nueva York pide que no se renueve el contrato con ICE MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para muchos vecinos, la proximidad de este tipo de entrenamiento con áreas de convivencia cotidiana genera desconfianza y miedo, especialmente entre quienes consideran que las acciones de ICE han sido controvertidas a nivel nacional.

“Mientras nuestras familias viven con miedo, el liderazgo de Islip está eligiendo renovar su contrato con ICE”, dijo Ahmad Pérez, miembro de la organización Islip Forward, a Univision.

Qué dicen las autoridades de Islip sobre la presencia del ICE

En respuesta a las críticas, el municipio defendió el acuerdo en un comunicado citado por PIX11 y explicó que la colaboración con el DHS se remonta a principios de la década de 2000.

Según las autoridades, este tipo de convenios permite garantizar un uso seguro de las armas de fuego y una adecuada capacitación de los agentes.

En respuesta a las críticas, el municipio defendió el acuerdo ICE

Asimismo, el gobierno local advirtió que politizar el tema podría generar mayor desconfianza hacia las fuerzas del orden, especialmente en comunidades vulnerables donde ya existe una baja tasa de denuncias.

“La seguridad y la protección de todos nuestros residentes sigue siendo nuestra máxima prioridad”, dice el comunicado.

Por su parte, el DHS no ha emitido comentarios sobre las preocupaciones planteadas por los residentes.