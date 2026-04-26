Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anuncia eventos gratis para ver los partidos del Mundial 2026

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó que Canalside, un distrito de entretenimiento en Buffalo, transmitirá tres eventos en vivo para la fase de grupos del Mundial 2026. El público podrá asistir de forma gratuita para apoyar a la selección de Estados Unidos en sus encuentros contra Paraguay, Australia y Turquía.

Fechas de los tres partidos del Mundial 2026 en Canalside con pantalla gigante

El calendario de proyecciones en Canalside, según un comunicado de prensa de la gobernadora, tiene los siguientes horarios para los tres encuentros:

Paraguay : 12 de junio a las 19 hs (ET).

: 12 de junio a las 19 hs (ET). Australia : 18 de junio a las 13 (ET).

: 18 de junio a las 13 (ET). Turquía: 25 de junio a las 20 hs (ET).

La gobernadora Kathy Hochul promovió los eventos para impulsar el movimiento de turistas durante el Mundial 2026 Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

El evento de Nueva York dispondrá de una pantalla gigante y música de un DJ en vivo. El predio ofrecerá además puestos de comida, bebidas y actividades aptas para toda la familia.

La iniciativa forma parte del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria de la Gran Manzana.

En Buffalo: cómo llegar a Canalside para ver los partidos de EE.UU. en el Mundial 2026

Para acceder al paseo marítimo de Canalside, en el centro de Buffalo, los fanáticos tendrán que dirigirse al extremo de 1825 del Canal Erie, según Buffalo Waterfront.

Además de ofrecer los partidos de la Copa del Mundo con pantalla gigante en tres eventos específicos, el centro de atracción también cuenta con actividades como:

Museo infantil

Paseos en barco

Alquiler de bicicletas

Jardín de comida y cerveza

Pista de hielo

Parque naval

Hochul destacó la importancia de recibir turistas en Nueva York por el Mundial 2026

En el comunicado de la transmisión de los partidos en Canalside, la gobernadora Hochul le adjudicó una gran importancia a la llegada del Mundial 2026.

“Nueva York está encantada de recibir visitantes de todo el mundo y de brindar a los neoyorquinos la oportunidad de disfrutar del mayor evento deportivo mundial”, dijo la mandataria.

En esa misma línea, sostuvo que el Estado Imperial tiene "un papel fundamental" en la Copa del Mundo y celebró que las comunidades del territorio puedan “compartir la experiencia” de ver los partidos que organiza la FIFA.

Por su parte, Hope Knight, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, mencionó: “Estamos transformando Canalside en un vibrante centro donde el deporte se une al espíritu comunitario local”.

Otros eventos impulsados en Nueva York para el Mundial 2026

La Universidad de Stony Brook en Long Island y el Kensico Dam Plaza en Mid-Hudson también albergarán eventos para ver los partidos en vivo. Según el informe del gobierno local, estos puntos de encuentro buscan maximizar el impacto económico y celebrar la pasión por el fútbol en diversas regiones.

La gobernadora también impulsa la iniciativa NY Kicks dentro del presupuesto del año fiscal 2027. Este proyecto busca ampliar el acceso al fútbol juvenil mediante inversiones en nuevas instalaciones para comunidades desfavorecidas.

El programa promueve que los ciudadanos pasen tiempo al aire libre y activen los espacios públicos del estado. Los detalles adicionales sobre los registros y futuros anuncios aparecerán próximamente en el sitio web oficial de I LOVE NY.