El Chapo Guzmán envía una carta a la Corte de Nueva York y pide ser extraditado: “Respeten mis derechos”

El 17 de abril, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, remitió una carta escrita a mano al juez Brian Cogan en la corte federal de Nueva York. En la misiva, que estaba completamente en inglés, el exlíder del Cartel de Sinaloa reclamó un “trato justo” y denunció condiciones carcelarias que su defensa considera equivalentes a tortura.

ADX Florence: el Chapo Guzmán reclama por la “violación de la Octava Enmienda”

En el documento de una página, revisado y publicado por Latin Times, Guzmán Loera afirma que las autoridades estadounidenses ignoran sus derechos fundamentales.

Chapo Guzmán denunció, a través de una carta, que se violan sus derechos constitucionales y solicitó la intervención del juez Brian Cogan Captura video LatinTimes

Cabe destacar que el exlíder del cartel mexicano, de 69 años, continúa preso en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en el estado de Colorado, también llamada “Alcatraz de las Montañas Rocosas”.

“Busco que se respeten mis derechos de la Primera Enmienda y se violó la Octava Enmienda”, escribió el detenido.

Mientras la Primera Enmienda protege la libertad de expresión y religión, la Octava, prohíbe explícitamente los castigos crueles e inusuales, un argumento central en las apelaciones de presos en aislamiento extremo.

De acuerdo con otro informe de Aristegui Noticias, la carta especifica que padecería de aislamiento, mala nutrición y presuntos actos de tortura.

El ambiente en la ADX Florence está diseñado para el “confinamiento total”, en el que los prisioneros tienen escaso contacto humano. Actualmente, el exlíder criminal pasa 23 horas diarias encerrado en su celda.

Según consignó Latin Times y El Universal, la nota fue escrita toda en inglés, pese a que los documentos judiciales lo presentan como una persona de habla hispana con dominio limitado del idioma.

Restricciones del BOP y acceso a abogados en el caso de Guzmán bajo medidas SAMs

El capo ya intentó comunicarse con el tribunal en ocasiones anteriores para mejorar su condición, alegando el deterioro de su salud mental y física. Guzmán había solicitado a juez Cogan que le permitiera hablar directamente con su abogado, José Israel Encinosa, en agosto de 2025.

En aquel momento, reclamó que las autoridades de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) le negaban la comunicación con su defensor por vía telefónica o por correo, debido a las medidas especiales de seguridad administrativa (SAMs, por sus siglas en inglés).

Antecedentes judiciales y argumentos del gobierno para justificar el aislamiento en ADX Florence

El historial criminal de Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado a cadena perpetua en 2019, es la razón por la que se justifican estas restricciones.

El gobierno sostiene que es preciso el aislamiento para impedir que el Cartel continúe en funcionamiento desde la prisión. No obstante, Guzmán busca conseguir “una protección equitativa” de sus derechos a través de reclamos, como el de esta semana, y se pregunta si la seguridad nacional legitima lo que él considera un “trato inhumano”.

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua. Foto: DEA, Wikimedia Commons

La defensa sostiene que es necesario tomar en cuenta sus demandas sobre el trato digno de acuerdo con los marcos legales de las dos naciones, y recurre a la autoridad del juez para disminuir la severidad de su reclusión en la cárcel más rigurosa del sistema federal.

Los abogados insisten en que la Constitución de Estados Unidos, a pesar de sus condenas, tiene que asegurar unos estándares mínimos en términos de humanidad. El juez Cogan, quien estuvo al tanto del caso desde el comienzo del llamado “juicio del siglo”, es quien debe responder al respecto.