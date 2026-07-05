Mamdani sale en defensa de los migrantes y se diferencia del discurso de Trump el Día de la Independencia

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, celebró el Día de la Independencia con un discurso en respaldo a los migrantes, a quienes destacó como pilares en la construcción de la Gran Manzana. Sus palabras contrastaron con el mensaje del presidente Donald Trump, quien promovió la aprobación de la denominada “Save America Act”, que exigiría la identificación de los votantes en los comicios.

Qué dijo Zohran Mamdani por el Día de la Independencia

Mamdani dio unas palabras el pasado 3 de julio en conmemoración del Día de la Independencia. Sentado en un escritorio, destacó las sucesivas oleadas migratorias de irlandeses, chinos, italianos y sirios que ayudaron a construir Nueva York.

“A pesar de las leyes que el gobierno federal aprobó para impedirles la entrada y los disturbios dirigidos contra su propia existencia, los inmigrantes hicieron su hogar aquí en Nueva York, y ayudaron a construirla", dijo el alcalde.

Bajo esta premisa, cuestionó a aquellos que consideraban al país norteamericano como “excepcional” solo por sus riquezas. En ese sentido, remarcó el rol de los nuevos estadounidenses de cumplir con los valores que se plasmaron por primera vez en la Declaración de Independencia.

Zohran Mamdani realzó el rol de los migrantes para la consrucción de stados Unidos Yuki Iwamura - AP

“Cada uno de ustedes tiene un poder especial. El poder de decidir qué significa Estados Unidos”, señaló.

Críticas al ICE y el contexto actual de los migrantes en Nueva York

Al reflexionar sobre el 250.º aniversario de la Independencia en EE.UU., Mamdani señaló la paradoja de un país donde agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) invaden comunidades para detener migrantes.

Mamdani criticó el rol de los agentes migratorios en el 250 aniversario del Día de la Independencia Fotomontaje realizado con IA

“Vemos una ciudad de contradicciones y una nación más rica donde hay niños que se van a dormir con hambre. De igual modo, observamos agentes enmascarados aterrorizando nuestras calles, comiendo la comida que preparan nuestros vecinos indocumentados antes de llevárselos en camionetas sin identificación", señaló.

Luego agregó: “Vemos a Estados Unidos cada vez que los vecinos se toman del brazo con otros vecinos, sin preguntar cuánto tiempo llevan aquí ni qué papeles tienen, mientras ICE invade nuestros barrios”.

Tras estas declaraciones, aseguró que amar a Estados Unidos no consiste en ignorar sus defectos, sino en ejercer la disidencia y la protesta para que el país sea fiel a sus ideales.

Qué dijo Donald Trump por el 4 de julio

El presidente de EE.UU. ofreció una reflexión distinta a la del alcalde con motivo de la festividad. Desde el National Mall, describió a la república estadounidense como el “logro supremo de la historia de la humanidad” e instó a la votación del “Save America Act”, una iniciativa que contempla exigir una identificación de votante y prueba de ciudadanía a todos los electores.

“Estados Unidos es una nación de ganadores y hoy nuestro país gana de nuevo como nunca antes. Nuestro país ha vuelto y queremos que siga siendo grande, y lo haremos aprobando el Save America Act“, dijo.