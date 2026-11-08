Mamdani confirma nueva extensión de carril exclusivo para buses en Nueva York: “Estamos agilizando”

La administración Mamdani anunció nuevos corredores para aumentar la velocidad de los autobuses y mantener el flujo vehicular regular en la ciudad de Nueva York. Se prevé su instalación durante la primavera de 2027.

Confirmado por Mamdani: qué se sabe del proyecto para extender un carril para buses

El proyecto forma parte de una iniciativa desarrollada por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

El objetivo central es incrementar en un 20% la rapidez en el servicio de autobuses y reducir el tiempo promedio de espera a menos de dos minutos, mediante la incorporación de distintos tipos de carriles, según explica el documento:

Carril en la acera de tiempo parcial: de lunes a viernes de 7 hs a 19 hs, la calle estará reservada para autobuses, vehículos de emergencia, vans de Access-A-Ride, ascensos o descensos rápidos de pasajeros. Fuera de este horario, el espacio queda disponible como estacionamiento vehicular libre. Se contempla en tramos como Dekalb Ave (de Malcolm X Blvd a Cumberland St) y Lafayette Ave (de Marcy Ave a Patchen Ave).

de lunes a viernes de 7 hs a 19 hs, la calle estará reservada para autobuses, vehículos de emergencia, vans de Access-A-Ride, ascensos o descensos rápidos de pasajeros. Fuera de este horario, Se contempla en tramos como Dekalb Ave (de Malcolm X Blvd a Cumberland St) y Lafayette Ave (de Marcy Ave a Patchen Ave). Carril desplazado: estará operativo las 24 horas y los siete días de la semana (24/7). Se propone en sectores como Dekalb Ave (entre Cumberland St y Flatbush Ave).

El nuevo corredor abarca la avenida Dekalb (entre Flatbush Ave y Broadway) y la avenida Lafayette (entre Fulton St y Broadway) X/@AlcaldeDeNuevaYork

“Estamos por agilizar el servicio de autobuses para 18.000 neoyorquinos en la línea B38. Que nuestras calles sean más seguras para todos los que las utilizan”, dijo Mamdani en su cuenta de X.

El nuevo corredor de buses abarca la avenida Dekalb (entre Flatbush Ave y Broadway) y la avenida Lafayette (entre Fulton St y Broadway) en la Gran Manzana.

Nuevas vías para ciclistas y vehículos

Además de las vías para buses, el proyecto contempla la incorporación de ciclovías junto a la acera, con el objetivo de separarlas del tránsito vehicular. En los tramos donde el diseño lo requiera, se podrán instalar barreras físicas, como separadores de concreto, para brindar mayor protección a los ciclistas.

El proyecto en Nueva York contempla la incorporación de ciclovías junto a la acera, con el objetivo de separarlas del tránsito vehicular. Imagen ilustrativa generada con IA

“El uso de la bicicleta crece en todo Brooklyn y en el resto de la ciudad. Así que aumenta la necesidad de medidas de seguridad”, destacó el escrito del proyecto.

Otra de las propuestas del escrito incluye el paso del tráfico regular con al menos un carril continuo para vehículos en cada tramo.

Cuándo estarán disponibles los nuevos carriles para buses

La iniciativa se presentó a la Junta Comunitaria 3 (CB3) entre agosto y septiembre de 2026. Se prevé que la instalación de los carriles de autobús, infraestructura ciclista y señalización de seguridad ocurra en otoño de 2026 y la primavera de 2027.