Es oficial: Mamdani confirma pago especial que asciende a millones de dólares para un sector que emplea inmigrantes en Nueva York

La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó una acción de cumplimiento por US$131.5 millones contra DoorDash por violaciones a las leyes de reparto de Nueva York. Se trata del mayor acuerdo laboral en la historia de la ciudad.

Cómo se repartirán los US$131.5 millones anunciados por Mamdani para empleados de DoorDash

Más de US$115 millones irán directo a los repartidores afectados y más de US$16 millones corresponderán a multas civiles y costos del caso.

irán directo a los y corresponderán a multas civiles y costos del caso. Más de 260 mil trabajadores recibirán algún tipo de compensación por pagos no realizados o entregados fuera de término entre el 22 de abril de 2022 y el 28 de junio de 2026.

La compensación equivale a alrededor del 200% de lo adeudado: quien no recibió un pago de US$1000 cobrará US$3000, y quien lo cobró tarde recibirá US$2000.

Cómo se organiza el cronograma de pagos para los inmigrantes afectados en Nueva York

A fines de octubre , los trabajadores afectados recibirán un aviso personalizado por correo con el monto exacto que les corresponde.

, los trabajadores afectados recibirán con el monto exacto que les corresponde. Podrán elegir entre pago electrónico o cheque postal . Quienes no elijan opción recibirán un cheque en su última dirección registrada.

. Quienes no elijan opción Una segunda ronda de pagos, para un grupo menor (entre ellos posibles trabajadores de DashLink) se realizará a comienzos de 2027.

Los trabajadores afectados recibirán un aviso personalizado por correo con el monto exacto que les corresponde nycmayorsoffice

El nuevo control sobre la aplicación de DoorDash en Nueva York

DoorDash tendrá que enviar reportes de datos detallados al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York ( DCWP , por sus siglas en inglés) cada mes durante tres años.

tendrá que enviar reportes de datos detallados al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York ( , por sus siglas en inglés) El Departamento trabajará con Workers Justice Project y Workers’ Algorithm Observatory para desarrollar un software que permita a los repartidores compartir directamente sus datos de viajes y pagos con la ciudad.

para desarrollar un software que permita a los repartidores compartir directamente sus datos de viajes y pagos con la ciudad. Según Mamdani, citado en el comunicado oficial de la alcaldía, “cuando un trabajador gana un salario, merece que se le pague ese salario, no mañana, no después de una demanda, sino a tiempo y en su totalidad”.

DoorDash deberá enviar reportes de datos detallados al DCWP cada mes durante tres años Freepik

Cómo impacta la medida en la fuerza laboral inmigrante

El acuerdo alcanza a un sector con presencia de trabajadores inmigrantes, ya que el salario mínimo de la ciudad (a US$22.13 dólares por hora sin propinas) rige para todos los repartidores sin distinción de estatus migratorio .

. Rosendo Tacam, repartidor y líder de Los Deliveristas Unidos, relató en el comunicado de la administración Mamdani que trabajó “más de 80 horas a la semana” antes de ser desactivado sin recibir el pago de su última semana laboral.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.