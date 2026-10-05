Es oficial: los nuevos montos del SNAP desde octubre y quiénes pueden recibir hasta US$1023 mensuales

El gobierno federal de Estados Unidos anunció cambios en los montos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que entraron en vigor el 1° de octubre. Bajo el nuevo esquema, un beneficiario individual en los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia puede recibir hasta 306 dólares al mes, mientras que una familia de cuatro integrantes tiene un tope máximo de US$1023 mensuales.

Los nuevos montos del SNAP que rigen desde octubre 2026

Como sucede al comienzo de cada año fiscal, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) actualizó los límites máximos de asignación, las deducciones y los requisitos de ingresos del programa SNAP. Los cambios se basan en las variaciones del costo de vida, según informaron las autoridades en un comunicado.

El límite máximo de asignación de SNAP para una familia de cuatro integrantes es de US$1023 mensuales Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Las asignaciones máximas del SNAP se determinan mediante el Thrifty Food Plan, un cálculo realizado cada año en junio por el USDA para estimar el costo de una canasta básica de alimentos. Para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia, los montos máximos mensuales que entraron en vigor en octubre son:

Una persona: US$306.

US$306. Dos integrantes: US$562.

US$562. Tres integrantes: US$808.

US$808. Cuatro integrantes: US$1023.

US$1023. Cinco: US$1217.

US$1217. Seis: US$1463.

US$1463. Siete: US$1616.

US$1616. Ocho: US$1841.

US$1841. Por cada miembro adicional (de nueve a 17 personas): US$225 extra.

Estos montos corresponden a asignaciones mensuales máximas, no a pagos automáticos. El beneficio final depende, entre otros factores, del ingreso neto y las deducciones aplicables.

Para hogares de una y dos personas, el beneficio mínimo mensual garantizado en los 48 estados y DC es de US$25. Asimismo, debido a las variaciones en el costo de vida regional, los beneficios son sustancialmente más altos en Alaska, Hawái y los territorios de EE.UU.

Alaska (zona rural dos): una familia de cuatro personas puede recibir hasta US$2027 al mes . Los montos son distintos en la región urbana y la zona rural uno, con un tope de US$1306 y US$1666, respectivamente, para un hogar de cuatro integrantes.

una familia de cuatro personas puede recibir hasta . Los montos son distintos en la región urbana y la zona rural uno, con un tope de US$1306 y US$1666, respectivamente, para un hogar de cuatro integrantes. Hawái: el límite máximo para un hogar de cuatro personas asciende a US$1655 mensuales. Se otorgan US$364 por integrante adicional entre nueve y 17 miembros.

el límite máximo para un hogar de cuatro personas asciende a mensuales. Se otorgan por integrante adicional entre nueve y 17 miembros. Guam: un hogar de cuatro miembros puede obtener hasta US$1507 al mes. Se otorgan US$331 por integrante adicional entre nueve y 17 miembros.

un hogar de cuatro miembros puede obtener hasta al mes. Se otorgan por integrante adicional entre nueve y 17 miembros. Islas Vírgenes: la asignación máxima para cuatro personas se ubica en US$1315 mensuales. Se otorgan US$289 por integrante adicional entre nueve y 17 miembros.

Las familias que reciben beneficios como SNAP, TANF o Medicaid son elegibles automáticamente

Límites de ingresos para calificar

La elegibilidad para el programa de asistencia alimentaria se calcula en función de los ingresos brutos y netos del hogar con respecto a la Línea Federal de Pobreza:

Ingreso bruto mensual (130% de la línea de pobreza): el límite máximo para una persona es de US$1729 , para dos personas es de US$2345 , para tres es de US$2960 y para una familia de cuatro integrantes es de US$3575 en los 48 estados y DC.

el límite máximo para una persona es de , para dos personas es de , para tres es de y para una familia de cuatro integrantes es de en los 48 estados y DC. Ingreso neto mensual (100% de la línea de pobreza): tras descontar las deducciones permitidas, el ingreso neto no debe superar US$1330 para una persona, US$1804 para dos personas, US$2277 para tres personas y US$2750 para un hogar de cuatro personas.

Entre las deducciones que ayudan a reducir el ingreso computable destaca la deducción estándar, que es de $217 para hogares de una a tres personas y de $229 para familias de 4 personas en la mayor parte del país norteamericano.

Cómo inscribirse a SNAP en EE.UU.

El programa federal de cupones alimentarios brinda beneficios a las familias con bajos ingresos. Cada mes, los beneficiarios de SNAP reciben un depósito en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, sigla en inglés), que puede utilizarse para comprar comida como si fuera una tarjeta de débito.

Los beneficiarios de SNAP reciben todos los meses un depósito en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios Imagen ilustrativa generada con IA

El portal oficial del gobierno estadounidense indica que, si una persona quiere solicitar los beneficios, debe hacerlo a través de su oficina estatal de SNAP. Algunos estados permiten presentar la solicitud en línea, en persona, por correo postal o fax.

Para encontrar el enlace web, dirección o teléfono de la oficina que le corresponde, el usuario puede utilizar el mapa oficial de las Agencias Estatales de SNAP en el sitio web del USDA.