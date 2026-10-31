Mamdani confirmó que Nueva York podría conservar SNAP y Medicaid con una nueva plataforma: “Deben estar al alcance de todos”

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que una nueva plataforma de Nueva York podría ayudar a los residentes a conservar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y Medicaid. El sitio ofrece información sobre los nuevos requisitos, las posibles exenciones y los pasos para mantener las prestaciones, aunque no garantiza la continuidad de los beneficios.

Cómo funciona la nueva plataforma de Mamdani sobre el SNAP y Medicaid

En un comunicado oficial, la Oficina del Alcalde de Nueva York informó que la herramienta busca evitar que los residentes pierdan asistencia por desconocimiento de las reglas federales. Mamdani sostuvo: “La atención médica y la comida nutritiva son necesidades básicas, y deben estar al alcance de todos”.

Las familias que reciben beneficios como SNAP, TANF o Medicaid son elegibles automáticamente

La plataforma está disponible en NYC.gov/workrules y permite que los usuarios respondan preguntas sobre su edad, situación laboral, nivel educativo y otras circunstancias personales. A partir de esas respuestas, pueden identificar si están sujetos a las nuevas obligaciones o si podrían acceder a una exención.

El sitio oficial de Recursos de SNAP y Medicaid presenta un cuestionario que comienza con una consulta sobre los beneficios que recibe o solicita cada persona. Las opciones son SNAP, Medicaid o ambos programas.

La herramienta aclara que no emite una decisión oficial de elegibilidad. Su propósito es orientar a los residentes sobre las exigencias que podrían corresponderles y los pasos necesarios para mantener la asistencia.

El portal también ofrece acceso a líneas de ayuda, bancos de alimentos, bolsas de trabajo y oportunidades de voluntariado aprobadas. Estos recursos están dirigidos tanto a quienes necesitan cumplir los requisitos laborales como a quienes buscan alternativas después de perder sus beneficios.

En Nueva York: qué requisitos deben cumplir los beneficiarios del SNAP y Medicaid

Las nuevas reglas federales del SNAP comenzaron a regir el 1° de marzo de 2026. La ampliación incorporó a miles de residentes que anteriormente estaban exentos de las exigencias laborales.

De acuerdo con la información del cuestionario municipal, determinados adultos de 18 a 64 años que no conviven con menores de 14 años deben acreditar 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o actividades autorizadas para conservar el SNAP. Sin embargo, existen exenciones que pueden permitirles mantener la asistencia sin cumplir esa obligación.

Cerca de 900.000 neoyorquinos podrían quedar en riesgo de perder su cobertura de Medicaid con los requisitos previstos para 2027 Fotomontaje realizado con IA

El sitio también contempla la participación en programas de voluntariado. En estos casos, la cantidad de horas necesarias puede ser inferior a las 80 mensuales, según las circunstancias del beneficiario.

Para Medicaid, las modificaciones comenzarán a aplicarse el 1° de enero de 2027. Ciertos solicitantes de entre 19 y 64 años deberán acreditar que cumplen los requisitos laborales o que reúnen las condiciones para una exención durante al menos un mes desde su última renovación.

Las nuevas disposiciones también establecen que las personas alcanzadas deberán renovar su cobertura dos veces al año, en lugar de una. La administración municipal estimó que estas exigencias y las nuevas reglas de documentación podrían poner en riesgo el seguro médico de cerca de 900.000 neoyorquinos.

Cómo recibir ayuda para conservar o recuperar el SNAP y Medicaid

La nueva plataforma también está dirigida a quienes perdieron su asistencia alimentaria y buscan volver al programa. La Alcaldía recordó que el 1° de octubre de 2026 comenzó un nuevo período de inscripción para residentes que dejaron de recibir SNAP debido a las condiciones federales.

Los afectados pueden consultar las alternativas para recuperar SNAP en Nueva York y verificar si sus circunstancias permiten solicitar una exención. El recurso municipal ofrece información sobre los procedimientos disponibles y contactos para obtener asistencia.

Quienes no reúnen los requisitos de Medicaid o perdieron su cobertura pueden encontrar otras opciones de atención médica. Entre ellas aparecen NYC Care y el programa de NYC Health + Hospitals que facilita el acceso a servicios sanitarios gratuitos o de bajo costo.

La plataforma del SNAP y Medicaid permite consultar posibles exenciones laborales mediante un cuestionario sobre las circunstancias personales Unsplash/Foto generada con IA

El sitio también incorpora un mapa de centros de asistencia alimentaria distribuidos entre los cinco distritos de Nueva York. Esta herramienta permite localizar recursos cercanos para residentes que necesitan alimentos y no cuentan con los beneficios federales.

Gothamist informó que aproximadamente 26.500 neoyorquinos perdieron sus beneficios del SNAP desde la ampliación de los requisitos en marzo. La publicación también señaló que alrededor de 3,6 millones de residentes de la ciudad están inscritos en Medicaid.