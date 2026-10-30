Mamdani en Nueva York: los US$370 millones federales que están en riesgo por un proyecto paralizado en el Bronx

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, enfrenta cuestionamientos por la paralización de un proyecto de 650 millones de dólares para modernizar el Hunts Point Produce Market, en el sur del Bronx. El fracaso del acuerdo, ocurrido durante el verano de 2026 por el rechazo de la cooperativa que administra el establecimiento, dejó en riesgo US$370 millones en financiamiento federal.

¿Por qué están en riesgo US$370 millones federales para Hunts Point en Nueva York?

El plan de modernización del Hunts Point Produce Market quedó paralizado después de que la cooperativa integrada por los operadores del mercado rechazara las condiciones del acuerdo.

La renovación buscaba reemplazar alrededor de 1000 remolques refrigerados que funcionan con diésel Gobierno de Nueva York

El pasado 30 de diciembre, la administración de Eric Adams anunció un acuerdo preliminar para impulsar la renovación del mercado, sujeto a nuevas negociaciones sobre su diseño, financiamiento y funcionamiento, informó Gothamist.

El objetivo era reemplazar las instalaciones construidas en la década de 1960 por un complejo moderno, ampliar la capacidad de refrigeración y reducir la contaminación provocada por los equipos que funcionan con diésel.

Según Gothamist, el fracaso de las negociaciones puso en riesgo US$370 millones en recursos federales previstos para financiar las obras. El monto se dividía de la siguiente manera:

US$145 millones en subvenciones federales : fondos destinados a contribuir a la renovación de la infraestructura del mercado.

fondos destinados a contribuir a la renovación de la infraestructura del mercado. US$225 millones en un préstamo federal previsto: financiamiento del Departamento de Transporte de Estados Unidos para completar el proyecto.

La caída del acuerdo comprometió la posibilidad de acceder a esos recursos, aunque no significa que todo el dinero se haya perdido definitivamente.

¿Por qué los operadores de Hunts Point rechazaron el acuerdo?

Los integrantes de la cooperativa manifestaron preocupaciones por los costos y por los cambios que la construcción introduciría en el funcionamiento cotidiano del mercado.

La propuesta contemplaba aumentar el alquiler anual de la cooperativa de US$4 millones a US$14 millones. Las autoridades municipales sostenían que el incremento permitiría pagar el préstamo federal y que parte del costo se compensaría con menores gastos operativos.

El proyecto también preveía reemplazar los cuatro depósitos principales por dos edificios refrigerados modernizados. Esa transformación exigía modificar la forma de almacenar y distribuir las mercaderías, además de mantener la actividad comercial durante las obras.

Matthew D’Arrigo, propietario de tercera generación e integrante de la cooperativa, explicó que los cambios planteaban dificultades logísticas para los comerciantes y sus clientes. Según sostuvo, aceptar el acuerdo implicaba más incertidumbres y riesgos que continuar con las instalaciones actuales.

La cooperativa terminó por rechazar la propuesta durante el verano de 2026, después de años de negociaciones entre sus representantes y las autoridades de la ciudad.

El Concejo de Nueva York investigará la paralización del proyecto de Hunts Point

La presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, anunció que el organismo celebrará una audiencia para examinar las circunstancias que provocaron el fracaso de las negociaciones.

Durante una entrevista en el programa The Brian Lehrer Show, de WNYC, Menin consideró que la modernización de Hunts Point es fundamental para la ciudad y expresó su intención de reunir a las partes involucradas. “Queremos que las partes se reúnan —la administración, el gobierno federal y Hunts Point— para encontrar una solución”, señaló.

La audiencia todavía no tiene fecha y estará encabezada por Virginia Maloney, presidenta del comité de desarrollo económico del Concejo Municipal. Maloney cuestionó que una iniciativa con respaldo de distintos niveles gubernamentales terminara paralizada pese a su potencial económico para el sur del Bronx.

La investigación también examinará la estrategia de desarrollo económico de Mamdani, quien tardó casi siete meses en designar al titular de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (EDC, por sus siglas en inglés).

Este organismo coordina proyectos de infraestructura y desarrollo económico junto con el sector privado, entre ellos la renovación de Hunts Point.

¿Qué problemas ambientales buscaba resolver el proyecto en el Bronx?

El Hunts Point Produce Market es el mayor mercado mayorista de frutas y verduras de Estados Unidos. Forma parte del complejo de distribución alimentaria de Hunts Point, ubicado sobre terrenos municipales en el sur del Bronx.

Sus instalaciones, construidas en la década de 1960, carecen de suficiente capacidad de refrigeración. Por ese motivo, los aproximadamente 26 operadores utilizan hasta 1000 remolques refrigerados que funcionan con diésel para conservar las mercaderías.

Estos equipos operan de manera continua y generan emisiones contaminantes en una zona que enfrenta importantes problemas de calidad del aire.

El proyecto de Hunts Point, valuado en US$650 millones, quedó paralizado tras el rechazo de los operadores del mercado Gobierno de Nueva York

La iniciativa buscaba reemplazar los remolques diésel por nuevos depósitos refrigerados, mejorar la circulación de camiones y aumentar la eficiencia operativa del mercado. De acuerdo con la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York, la renovación habría permitido mejorar la calidad del aire para cerca de 13.000 residentes de la península de Hunts Point.

El concejal Justin Sanchez, representante del distrito, describió la iniciativa como “la inversión en justicia ambiental más importante de nuestra ciudad”.

Sanchez sostuvo que el proyecto prometía aire más limpio, alimentos más frescos, menos desperdicios y mejores condiciones de salud para los habitantes del Bronx. También reclamó explicaciones sobre los motivos de su paralización.

Por su parte, el contralor municipal Mark Levine calificó la renovación como uno de los proyectos de desarrollo económico más importantes de Nueva York. “No se pueden dejar 1000 remolques diésel funcionando las 24 horas, los siete días de la semana, como solución de refrigeración en una ciudad estadounidense moderna”, declaró a Gothamist.