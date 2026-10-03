Un costo extra de US$1000 millones pone en riesgo el plan de modernización de la MTA en Nueva York

Un análisis de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) de Nueva York identificó un arancel de 1000 millones de dólares sobre la compra de nuevas unidades de transporte, según informó la gobernadora Kathy Hochul. El incremento impositivo amenaza con limitar la histórica modernización de la flota de trenes, metros y autobuses del área, por lo que la administración estatal solicitó exenciones arancelarias de emergencia al gobierno federal.

El arancel de US$1000 millones que complica la compra de trenes y autobuses

La Oficina de la Gobernadora anunció el miércoles 30 de septiembre que un nuevo informe presentado en la reunión de la junta directiva de la MTA advierte por un impuesto de US$1000 millones, atribuido a la política arancelaria del presidente Donald Trump. La tarifa afectaría la compra de nuevos vagones de metro, trenes de cercanías y autobuses.

Kathy Hochul citó el informe de la MTA y advirtió que el impuesto de US$1000 millones afectaría la compra de nuevos vagones de metro, trenes de cercanías y autobuses Oficina de Hochul

Aunque la MTA tiene comprometidos US$23.000 millones para adquirir nuevos vehículos y respaldar empleos en empresas de manufactura en el estado de Nueva York, las tarifas aplicables a las piezas importadas reducen significativamente el alcance de estas inversiones, según las autoridades estatales.

“La imprudente guerra comercial de Donald Trump no solo eleva los precios para las familias neoyorquinas, sino que amenaza gravemente la capacidad del gobierno para llevar a cabo proyectos ambiciosos y de gran envergadura”, declaró la gobernadora neoyorquina.

En esa línea, sostuvo que la política arancelaria federal “pone en riesgo estas mejoras”, y remarcó su postura. “Toda nuestra región depende de la MTA para desplazarse, y esta inversión planificada promete respaldar miles de empleos de calidad en Nueva York; estos aranceles irresponsables deben terminar de inmediato”, concluyó.

Las compras de la MTA que estarían en juego por el costo extra

En el caso de las formaciones de metro de última generación (como los vagones R211 ensamblados en Nebraska y Yonkers), los vehículos superan el 75% de componentes fabricados en Estados Unidos, por lo que sobrepasan las exigencias de la normativa federal “Buy America”.

No obstante, la fabricación de trenes modernos requiere ciertos repuestos especializados importados para los cuales no existe producción ni alternativa en el mercado doméstico estadounidense, según la agencia de transporte.

La MTA indicó que la medida pone en riesgo la renovación de cerca de 1000 autobuses nuevos para la red urbana de Nueva York MTA

En este escenario, de no obtenerse las exenciones solicitadas, la MTA estima que ese sobrecosto equivale al valor de las siguientes compras proyectadas para el plan de capital 2025-2029:

Más de 250 vagones de metro para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerca de 1000 autobuses para la red urbana.

para la red urbana. 150 vagones de tren M9-A para el Long Island Rail Road (LIRR), destinados a reducir el hacinamiento de los pasajeros.

para el Long Island Rail Road (LIRR), destinados a reducir el hacinamiento de los pasajeros. La mayoría de los coches de pasajeros previstos para la red Metro-North.

La exigencia de Hochul al gobierno federal para la renovación de la flota

Tras la presentación del informe, Hochul envió una carta formal al secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, y al representante de Comercio, el embajador Jamieson Greer, para exigir la exención de aranceles para las compras de material rodante de tránsito.

La gobernadora calificó la medida federal como un “impuesto de US$1000 millones al transporte” que pone en riesgo el desarrollo económico y la movilidad regional.

El sistema europeo que implementará la MTA en Nueva York para asegurar que todos paguen su boleto

En ese sentido, el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, sostuvo que las inversiones son “más importantes que nunca”, y especificó las necesidades en materia de transporte.

“Se necesitan nuevos metros, autobuses y vagones para brindar a nuestros usuarios el servicio que merecen. Es hora de que nuestros socios en Washington nos permitan apoyar a los trabajadores estadounidenses y gastar responsablemente el dinero de los contribuyentes”, resaltó.

Por su parte, la directora del programa de material rodante de la MTA, Jessie Lazarus, manifestó: “Invertir en material rodante es más que invertir en un viaje más moderno y cómodo. Es invertir en los trabajadores estadounidenses”.