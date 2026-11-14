Mamdani firmó la ley de vivienda comunitaria tras el veto de Adams: la concejala latina que revivió el proyecto

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó el martes en Brooklyn la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA, por sus siglas en inglés). La norma da a organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios la primera oportunidad de comprar edificios multifamiliares deteriorados o con acuerdos de asequibilidad antes de que salgan al mercado privado. La impulsó la concejala Sandy Nurse, afrolatina nacida en Panamá, que en 2025 tomó la iniciativa que había presentado en 2020 la entonces concejala Carlina Rivera.

Qué cambia con la ley COPA para inquilinos y dueños de edificios en Nueva York

A través de sus redes sociales, Mamdani expresó: “El progreso no es inevitable. Se lucha por él y se gana”, a la par que agradeció a a la concelaja. Gracias Sandy Nurse, por tu liderazgo en el proyecto de ley COPA. Los inquilinos de nuestra ciudad son más fuertes gracias a ello".

Progress isn’t inevitable. It’s fought for and earned.



New York City will now give community organizations the first shot at buying eligible homes — not flippers who are just looking to extract a profit.

⁰This is the largest Opportunity to Purchase program in the nation.… https://t.co/DQpZww5jkq — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 10, 2026

La ley COPA promulgada es una versión acotada del proyecto que el exalcalde Eric Adams vetó el 31 de diciembre de 2025, y el Concejo Municipal la aprobó el 22 de octubre.

Cuando el dueño de un edificio alcanzado decida venderlo, deberá avisar al Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés). Según el comunicado de la alcaldía, las organizaciones calificadas tendrán una ventana exclusiva de 145 días para concretar la compra.

Según amNY, el proceso tiene dos etapas:

Las organizaciones disponen de 20 días para manifestar interés y de otros 70 para presentar una oferta.

y de otros 70 para presentar una oferta. Si el dueño rechaza la oferta, durante el año siguiente podrán igualar la de otro comprador.

Los edificios que entran dentro de la ley COPA de Mamdani

La norma alcanza, entre otros, a edificios de cuatro o más unidades con violaciones graves sin resolver, con hallazgos de acoso a inquilinos o con acuerdos de asequibilidad supervisados por el HPD. Quedan exentos los inmuebles de hasta cinco unidades en los que vive el propietario. Quien venda sin hacer la notificación se expone a multas de hasta 15% del precio de venta.

El alcalde Zohran Mamdani firma la Ley Intro 905-A, la Ley de Oportunidad Comunitaria para la Compra, en Cypress Hills, Brooklyn, el 10 de noviembre de 2026 nycinfocus

Un análisis de la Association for Neighborhood & Housing Development revisó la Encuesta de Vivienda y Vacantes de 2023. Según ese trabajo, el 20% de los hogares inquilinos hispanos reportó más de tres problemas en su vivienda, frente al 9% de los hogares blancos y asiáticos. Los grupos de propietarios consultados por amNY, en cambio, advierten que la ley podría depreciar edificios de pequeños dueños, muchos de ellos inmigrantes.

Quién es Sandy Nurse, la concejala latina que llevó la ley COPA hasta la firma

Sandy Nurse representa desde 2022 al Distrito 37, que abarca Bushwick, Brownsville, Cypress Hills y East New York, según su biografía oficial. Tras el veto, reintrodujo el proyecto con el respaldo de Mamdani. “COPA es un ejemplo de lo que ocurre cuando inquilinos, organizaciones comunitarias y legisladores progresistas enfrentan a intereses poderosos y ganan”, afirmó en el comunicado oficial.

El alcalde Zohran Mamdani exhibe firmada la Ley de Oportunidades Comunitarias para la Compra (COPA), mientras la concejala Sandy Nurse, principal promotora del proyecto de ley, aplaude en el Centro Comunitario Cypress Hills East New York en Brooklyn, el 10 de noviembre de 2026 nycinfocus

El proyecto nació con otra latina. Carlina Rivera, que asumió en 2018 como concejala por el Distrito 2 de Manhattan, presentó la primera versión en 2020, según City Limits. En agosto de 2025, meses antes del fin de su mandato, renunció para presidir la New York State Association for Affordable Housing (NYSAFAH), según Chelsea News. Esa asociación del sector de vivienda asequible se había opuesto públicamente a COPA en septiembre de 2025. Su argumento era que la condición de entidad sin fines de lucro no garantiza por sí sola una mejor administración de los edificios.

Qué cambió respecto del proyecto vetado por Adams y cuándo rige la ley COPA

La primera versión obtuvo 31 votos a favor y 10 en contra, por debajo de los 34 necesarios para anular un veto, según amNY. La presidenta del Concejo, Julie Menin, optó por no llevar el proyecto a una votación para anular el veto.

El texto aprobado en octubre, por 38 votos contra 9, redujo los inmuebles alcanzados de unos 10.000 a cerca de 2100, según Menin. También acortó los plazos de 25 y 80 días que fijaba la versión anterior.

La ley entrará en vigor un año después de su firma. En ese lapso, el HPD deberá crear la lista de entidades calificadas y el sistema para avisarles cuando un edificio cubierto salga a la venta, según la alcaldía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.