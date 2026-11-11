La nueva ley Mamdani es clara: dará poder a organizaciones de Nueva York para comprar propiedades en problemas

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA, por sus siglas en inglés). Esta normativa concede a organizaciones sin fines de lucro la posibilidad de comprar edificios multifamiliares elegibles antes de que entren al mercado privado.

Qué se sabe de la Ley COPA, firmada por Mamdani, que impulsa la vivienda asequible

Mamdani firmó la normativa este martes 10 de noviembre durante un acto público celebrado en Brooklyn. Allí, aseguró que la ley otorga poder y protección a las organizaciones que trabajan para defender a los inquilinos.

“Demasiados neoyorquinos han visto cómo sus hogares se deterioran mientras los dueños sacan ganancias y los inquilinos quedan solos. Así no debería funcionar la vivienda. Nuestros hogares deben ser lugares de estabilidad, no instrumentos de especulación”, dijo Mamdani.

“COPA pone el poder en manos de las organizaciones comunitarias que llevan años al servicio de nuestros barrios para que los neoyorquinos conserven su vivienda”, agregó.

Según el comunicado de prensa de la administración Mamdani, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) se va a encargar de administrar la lista oficial de entidades autorizadas para adquirir las propiedades.

Estas incluyen organizaciones sin fines de lucro, grupos de inquilinos y fideicomisos comunitarios de tierras con experiencia en gestión de vivienda y capacidad financiera para operar los inmuebles.

Cómo funciona la ley COPA para los inmuebles en Nueva York

Cuando el propietario de un inmueble alcanzado por la ley decide ponerlo a la venta, debe notificar su intención a través del sistema dispuesto por el HPD para que las entidades registradas sean informadas.

Luego, al iniciar el proceso, las entidades comunitarias cuentan con un plazo de 145 días para evaluar el edificio, presentar su oferta y completar la compra.

Al iniciar la venta, las entidades comunitarias cuentan con un plazo de 145 días para evaluar el edificio, presentar su oferta y completar la compra Imagen ilustrativa generada con IA

En el caso de que la oferta de una entidad calificada sea rechazada y otro comprador presente otra al año siguiente, las organizaciones calificadas tendrán derecho de adquisición preferente para igualar esa oferta.

Los inmuebles que forman parte de la normativa son los multifamiliares de cuatro o más unidades que muestren un deterioro físico persistente o que cuenten con acuerdos regulatorios de asequibilidad suscritos con el HPD.

Antecedentes de la normativa en NYC

La ley fue redactada y presentada por la concejala Carlina Rivera, con Sandy Nurse entre sus copatrocinadoras, en 2022, según consignó el Registro Legislativo Oficial del Concejo Municipal de NYC.

El Concejo Municipal aprobó en 2025 una primera versión, pero luego fue vetado por el exalcalde Eric Adams. “Así es como se construye una ciudad asequible, donde cada neoyorquino pueda vivir con estabilidad y dignidad”, destacó Mamdani durante la firma.

COPA forma parte del plan municipal de vivienda denominado Block by Block, el cual prevé la construcción de 200 mil nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200 mil en una década.