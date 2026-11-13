Mamdani le habría pedido a Trump que libere migrantes detenidos por el ICE en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su equipo entregaron a la administración de Donald Trump los nombres de cerca de dos docenas de inmigrantes neoyorquinos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y le habrían pedido su liberación.

Liberación de inmigrantes sin antecedentes penales

Según reveló Politico a principios de noviembre, las gestiones se habrían hecho en privado desde febrero. En la reunión del 21 de septiembre en Gracie Mansion, el alcalde habría presentado dos nombres de personas que, según las fuentes del medio, no tenían antecedentes penales graves. Los pedidos apuntan a sacar a esas personas de una detención migratoria civil, un ámbito que el poder de indulto no alcanza.

Zohran Mamdani le habría entregado a la administración Trump los nombres de inmigrantes neoyorquinos bajo custodia del ICE Evan Vucci - AP

Qué pidió Mamdani a Trump y qué alcance tiene una liberación del ICE

El canal se abrió el 26 de febrero. Ese día, agentes del ICE detuvieron en una residencia de la Universidad de Columbia a Elmina Aghayeva, estudiante nacida en Azerbaiyán, mientras Mamdani se reunía con Trump en la Casa Blanca. Tras una llamada posterior, el alcalde anunció que el presidente le había confirmado su liberación inminente.

En esa reunión, según la secretaria de prensa del alcalde citada por CNN, Mamdani entregó una lista de otros cuatro estudiantes detenidos y pidió que se considerara desestimar sus casos. Desde entonces, de acuerdo con Politico, la alcaldía sumó unas dos docenas de nombres.

Miles de inmigrantes detenidos en Nueva York están bajo custodia del ICE Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Algunos medios describieron estos pedidos como indultos. Esa facultad presidencial se limita a delitos contra Estados Unidos, y la Corte Suprema estableció que sin delito federal no hay indulto posible. La custodia migratoria depende, en cambio, de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.

El caso Aghayeva muestra el alcance de una liberación de este tipo, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés):

El DHS la incluyó en un proceso de deportación.

Quedó en libertad mientras espera su audiencia.

Cuántos inmigrantes arresta el ICE en Nueva York y a quiénes afecta

Un análisis de NY1 sobre registros federales obtenidos por el Deportation Data Project contabilizó 9619 arrestos de la oficina del ICE en Nueva York en casi 14 meses desde enero de 2025. Cerca del 63% correspondió a personas con solo infracciones migratorias. Dos docenas de nombres equivalen a uno de cada 400 arrestos, aunque arrestos y personas bajo custodia no son unidades idénticas.

Un informe de la New York Immigration Coalition basado en datos federales muestra el peso hispano de la ofensiva en el estado:

Los originarios de Centroamérica y Sudamérica son e l 25% de la población inmigrante y el 74% de los arrestados.

son e y el 74% de los arrestados. Los hombres representan el 89% de los arrestos, frente a la mitad de la población inmigrante.

A nivel nacional, el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse registró 65.765 personas en detención migratoria al 11 de julio. De ellas, el 70,6% no tenía condenas penales.

Qué cambia con Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca

La revelación coincidió con un cambio en la Casa Blanca. Trump anunció el 6 de noviembre que Stephen Miller, arquitecto de su política migratoria de línea dura, reemplazaría a Susie Wiles como jefe de gabinete desde el lunes 9, según informó CBS News.

Stephen Miller, nuevo jefe de gabinete de Trump Getty Images/BBC Mundo

El relevo en la Casa Blanca llegó días después de que los republicanos perdieran el control del Congreso en las elecciones de medio término del 3 de noviembre. La nueva mayoría demócrata asumirá en enero de 2027.

Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition y aliado de Mamdani, sostuvo ante Politico que “Miller no era el presidente” y que la agenda de deportaciones pertenecía a Trump. “Ascender a Miller no cambia nada de eso”, agregó.

Durante una visita a Puerto Rico, Mamdani dijo que mantendría abierto el diálogo con el presidente mientras rinda resultados para la ciudad. “Encontramos un espacio de interés común en el bienestar de la ciudad de Nueva York”, afirmó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.