Mamdani y Trump, cada vez más cerca: el acuerdo que beneficia a miles de migrantes en Nueva York

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se reunió con el presidente de EE.UU., Donald Trump, este 26 de febrero en Washington. Uno de los temas del encuentro fue la construcción de nuevas viviendas en la ciudad, propuesta de campaña del demócrata. Se trata de una medida que puede favorecer a los neoyorquinos y a la comunidad migrante que vive en la Gran Manzana.

Los puntos clave de la reunión entre Mamdani y Trump este 26 de febrero

La reunión fue confirmada por el alcalde de la Gran Manzana en su cuenta de X. Allí, publicó una foto en el Despacho Oval en la que se le ve a él de pie, y a Trump sentado con dos portadas de periódico.

Mamdani calificó la reunión con el presidente Trump como "productiva" X/@NYCMayor

Uno de los diarios era la primera plana real del diario New York Daily News con uno de los titulares más famosos de la historia de la prensa estadounidense: “Ford a la ciudad. Cáete muerta”. Esto hace alusión al presidente Gerald Ford (1974-1977), quien vetó cualquier proyecto de ley de rescate federal cuando la ciudad se enfrentó a una grave crisis fiscal.

El otro diario sería ficticio y contaba un textual del Daily Mail que hacía alusión al magnate republicano: “Trump a la ciudad: construyamos”. El portavoz de Mamdani, Joe Calvello, confirmó que la alcaldía creó las portadas simuladas y se las presentó a Trump en la reunión.

El presidente Donald Trump estrecha la mano del alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, viernes 21 de noviembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

“Tuve una reunión productiva con el presidente Trump esta tarde. Espero construir más viviendas en la ciudad de Nueva York”, dijo el alcalde sobre su encuentro con el presidente de EE.UU.

De acuerdo con Calvello, ambos mandatarios habrían discutido un plan para construir 12.000 nuevas unidades de vivienda en la ciudad. Pese a no revelar mucha información del plan, remarcó que este incluiría la mayor inversión federal en más de 50 años.

Cómo el acuerdo entre Trump y Mamdani puede favorecer a los migrantes

La construcción de viviendas forma parte de uno de los ejes centrales de Mamdani desde su campaña por la alcaldía. Esta consistía en triplicar la producción de viviendas financiadas por la ciudad a 200 mil durante la próxima década.

Cómo el acuerdo entre Trump y Mamdani puede favorecer a los migrantes Freepik

Estas casas estarían dirigidas a hogares con ingresos inferiores a US$70.000 al año, lo que podría beneficiar a familias de migrantes, cuyo sueldo por año podría equivaler a cerca de US$35.000 si trabajan bajo un régimen de sueldo mínimo de US$17.

La conversación de Mamdani con Trump en relación con la estudiante detenida por el ICE

En la reunión, Mamdani habló sobre el caso de Elmina Aghayeva, una estudiante de la Universidad de Columbia que fue detenida el jueves a la mañana por agentes federales en una residencia de la facultad.

El DHS acusaba a la estudiante de no tener una visa estadounidense válida Seth Wenig - AP

Poco después de su conversación, el alcalde confirmó que la joven iba a ser liberada a dichos del presidente.

“Acabo de hablar por teléfono con Trump. En nuestra reunión, compartí mis preocupaciones sobre la estudiante de Columbia que fue arrestada por ICE esta mañana. Me acaba de informar que será liberada de forma inminente”, señaló el demócrata.