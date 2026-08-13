Idas y vueltas en Nueva York: Mamdani le responde a Trump sobre la posibilidad de eliminar el impuesto a los ricos

La disputa por un nuevo impuesto a las propiedades de lujo abrió otro frente político en Nueva York. Donald Trump cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el alcalde Zohran Mamdani y el mandatario municipal defendió la medida y aseguró que su administración está preparada para sostenerla en los tribunales.

La crítica de Trump al impuesto de Mamdani en Nueva York

La discusión se centra en el denominado impuesto pied-à-terre, un recargo anual que alcanza a determinadas viviendas de lujo cuyos propietarios tienen su residencia principal fuera de Nueva York.

Mamdani le responde a Trump sobre la posibilidad de eliminar el impuesto a los ricos

La propuesta contempla propiedades, condominios y cooperativas cuyo valor supere los 5 millones de dólares y que sean utilizadas como segundas residencias por personas que no viven de manera permanente en la ciudad.

Trump intervino públicamente en la controversia el martes y calificó el gravamen impulsado por Mamdani como un “peligroso experimento político”. El republicano sostuvo que la medida podría perjudicar a la ciudad y al estado porque, según su argumento, la recaudación esperada sería reducida en comparación con los impuestos que dejan de pagar las personas que abandonan la ciudad.

En una publicación realizada en Truth Social, Trump cuestionó el costo que, a su entender, tendría la iniciativa y advirtió sobre una eventual pérdida de contribuyentes. También expresó que analizaría si el gobierno federal cuenta con alguna facultad legal para intervenir antes de que, según sus palabras, la situación se convierta en un desastre para quienes quieren que Nueva York prospere.

El mensaje de Donald Trump contra el impuesto a las propiedades de lujo de Mamdani Captura de pantalla

La información publicada por The Hill señala que las declaraciones del presidente se produjeron después de una decisión judicial que frenó temporalmente la implementación del impuesto. El fallo fue emitido por el juez Wayne Ozzi, de la Corte Suprema estatal, a raíz de una demanda presentada por un grupo de propietarios de viviendas alcanzados por la iniciativa.

Mamdani defiende el impuesto a las propiedades en Nueva York

Según declaraciones recopiladas por Time, el alcalde sostuvo que su gobierno tiene confianza en la posición que adoptó y vinculó esa seguridad con dos argumentos centrales: la legalidad de las acciones realizadas por la ciudad de Nueva York y la importancia de aplicar un recargo a las viviendas secundarias valuadas en más de US$5 millones.

Trump calificó el impuesto pied-à-terre como un "peligroso experimento político" Mark Schiefelbein - AP

El mandatario municipal señaló que el dinero recaudado serviría para contribuir a tener calles más seguras, escuelas más fuertes y una ciudad que responda mejor a las necesidades de sus habitantes. En ese sentido, presentó el gravamen como una herramienta de recaudación destinada a financiar políticas públicas.

La información difundida recoge además que Mamdani anticipó una defensa firme de la posición municipal en los tribunales. Al referirse a la demanda, el alcalde señaló que la demanda contra el nuevo impuesto de Nueva York era previsible y descartó cualquier posibilidad de eliminar el recargo.

Mamdani respondió con firmeza a los cuestionamientos y aseguró que su gobierno está preparado para defender la medida en los tribunales Archivo

Nueva York y el impuesto a los ricos: cuánto dinero busca recaudar Mamdani

El objetivo económico es uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno municipal para justificar el recargo. De acuerdo con las declaraciones de Mamdani, el nuevo impuesto a las viviendas secundarias de propietarios no residentes podría generar aproximadamente US$500 millones de ingresos anuales para la ciudad.

Zohran Mamdani presentó el nuevo impuesto a las propiedades en Nueva York

La iniciativa surgió en un contexto de presión presupuestaria. Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, y Mamdani habían planteado inicialmente el impuesto en abril como parte de una estrategia destinada a reducir un déficit de alrededor de US$12.000 millones.