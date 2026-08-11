Oficial en Nueva York: freno judicial a Mamdani por impuesto a las propiedades de lujo

La implementación del impuesto sobre determinadas propiedades de lujo en Nueva York quedó temporalmente frenada por una decisión judicial que cuestionó la forma en que la administración municipal comenzó a identificar y notificar a los posibles contribuyentes. La medida, impulsada por el alcalde Zohran Mamdani, quedó atrapada en una disputa sobre el procedimiento utilizado para ponerla en marcha.

La justicia de Nueva York bloqueó el impuesto de Mamdani a las viviendas de lujo

La decisión fue publicada el lunes 10 de agosto por el juez Wayne M. Ozzi, de la Corte Suprema del estado de Nueva York en Staten Island, a partir de una demanda presentada por propietarios de viviendas de la ciudad.

Mamdani Explicó El Impuesto A Segundas Viviendas

La orden judicial concedió una medida cautelar temporal que interrumpe la implementación del recargo sobre las llamadas viviendas secundarias o pied-à-terre, mientras avanza el proceso judicial. En esta instancia, la decisión judicial no aplica sobre la cuestión de fondo, sino sobre la manera en que la ciudad comenzó a aplicarlo.

Los demandantes cuestionaron especialmente que el Departamento de Finanzas publicara un listado con más de 900.000 propiedades que potencialmente podían quedar alcanzadas por el recargo y que, además, enviara comunicaciones específicas a aproximadamente 17.000 propietarios.

Según la presentación judicial, los demandantes solicitaron que se declarara que las actuaciones municipales y las notificaciones enviadas a los propietarios carecían de efecto legal. También pidieron que esas medidas fueran anuladas por considerar que habían sido arbitrarias, caprichosas, excesivas y contrarias a los procedimientos establecidos por la legislación tributaria estatal.

La resolución estableció que el gobierno de Mamdani debe retirar temporalmente de internet el listado público de propiedades y no puede adoptar nuevas medidas basándose en esa información ni en las notificaciones enviadas al grupo de propietarios identificado por el municipio.

También quedó temporalmente bloqueada la aplicación del plazo del 18 de septiembre para que los propietarios solicitaran una exención mientras la orden permaneciera vigente.

El gobierno de Mamdani apelará la decisión sobre el impuesto en Nueva York

La medida cautelar representó un revés para Mamdani. La administración municipal de la ciudad anunció el lunes por la noche que presentará documentos judiciales para apelar la decisión.

De acuerdo con The New York Times, esa apelación buscará que la orden de Ozzi pierda efecto de manera inmediata mientras un tribunal superior analiza el caso. Hasta el momento, el impuesto está suspendido y la próxima audiencia quedó fijada para el 31 de agosto.

El gobierno de Mamdani presentó una apelación luego de la suspensión temporal del impuesto a las propiedades de lujo en Nueva York Archivo

El litigio seguirá su camino mientras se analiza la apelación y las partes deberán regresar a los tribunales en esa fecha.

El impuesto a la propiedad que impulsa Mamdani en Nueva York

El recargo forma parte de una iniciativa respaldada por Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, presentada como una herramienta para obtener nuevos recursos y afrontar las necesidades fiscales de la ciudad. La propuesta contempla un cargo anual adicional para determinados propietarios que poseen una residencia secundaria en Nueva York.

El mensaje de Mamdani en redes cuando se enviaron los avisos. Ahora los procedimientos relacionados con el impuesto en Nueva York están frenados judicialmente X de Mamdani

De acuerdo con la información publicada por The Hill, el gravamen alcanza a viviendas de una a tres familias, condominios y cooperativas cuyos propietarios individuales tienen otra residencia principal.

Para las casas de una, dos y tres familias, el criterio señalado es un valor de mercado superior a 5 millones de dólares. En el caso de condominios y cooperativas utilizados como viviendas secundarias, el recargo alcanza a propiedades con un valor de mercado de al menos US$1 millón, según la determinación del Departamento de Finanzas.