Jimmy Kimmel le pidió a Mamdani tomarse una selfie para Trump y la reacción del alcalde de NYC lo sorprendió

Zohran Mamdani rechazó la propuesta de Jimmy Kimmel de tomarse una selfie para enviársela a Donald Trump durante la emisión del lunes 28 de septiembre de Jimmy Kimmel Live!, de ABC. En la entrevista, el alcalde de Nueva York se refirió a sus conversaciones con el presidente estadounidense y aseguró que se concentran en asuntos que afectan a la ciudad.

La reacción de Mamdani ante la propuesta de Jimmy Kimmel

Durante la entrevista, Kimmel le preguntó a Mamdani por su relación con Trump y describió el vínculo entre ambos como inesperado.

y describió el vínculo entre ambos como inesperado. También quiso saber si había intentado ganarse la simpatía del mandatario desde su primer encuentro.

Mamdani explicó que su objetivo en las reuniones con Trump es concentrarse en asuntos que puedan mejorar la vida de los neoyorquinos.

Entre los temas que mencionó está el desarrollo de Sunnyside Yard, un proyecto que contempla construir una plataforma para establecer 12.000 viviendas y generar 30.000 puestos de trabajo.

“El proyecto residencial más grande desde principios de la década de los 70”, afirmó el alcalde durante la entrevista sobre la iniciativa en la Gran Manzana sobre la que conversó con el republicano.

En el contexto de la charla sobre la relación entre ambos mandatarios, Kimmel sugirió que le enviara una foto de ambos a Trump.

“Jimmy, te quiero, pero quiero más a la vivienda”, respondió Mamdani entre risas al sugerir que el mensaje podía no ser tomado de buena manera por el presidente.

Qué dijo Mamdani sobre sus mensajes con Trump

Mamdani también habló sobre los mensajes de texto que intercambia con Trump. Según explicó, al igual que las reuniones presenciales, las conversaciones se concentran en asuntos relacionados con Nueva York y tienen un tono diferente al de las publicaciones del funcionario en Truth Social.

De acuerdo con Fox News, Mamdani y Trump tuvieron su primer encuentro el 21 de noviembre de 2025. Después se reunieron en el Despacho Oval el 26 de febrero de 2026 y volvieron a encontrarse el 21 de septiembre de 2026 en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York.

Donald Trump y Zohran Mamdani durante su encuentro en Gracie Mansion Captura de video

Entre los asuntos que abordaron en sus contactos aparece el plan que requiere coordinación con el gobierno federal para avanzar en aspectos relacionados con su financiación y sus autorizaciones.

Sunnyside Yard: el proyecto de vivienda que acerca a Mamdani y Trump

De acuerdo con un comunicado oficial de la ciudad de Nueva York, Sunnyside Yard es un proyecto de gran escala para Queens que busca aprovechar el espacio ocupado por un importante patio ferroviario .

. La propuesta contempla construir una plataforma sobre las vías y desarrollar viviendas y otros usos urbanos en el área.

Mamdani dijo que conversa con Trump para concretar el proyecto Sunnyside Yard en Nueva York NYC

Para avanzar, el proyecto necesita la participación del gobierno federal, tanto por cuestiones de financiación como por las autorizaciones vinculadas con la infraestructura ferroviaria.

Mamdani señaló que ese tipo de iniciativas ocupa un lugar esencial en su agenda durante las conversaciones con Trump, ya que busca conseguir avances concretos para Nueva York, más allá de las diferencias políticas que mantienen los mandatarios en otros asuntos.