Inmigración y vivienda asequible: los puntos álgidos del encuentro entre Trump y Mamdani en Nueva York

El presidente Donald Trump y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, volvieron a sentarse frente a frente, esta vez en Gracie Mansion, con dos asuntos especialmente sensibles para la ciudad sobre la mesa: el acceso a la vivienda y la situación migratoria de miles de residentes.

Trump y Mamdani avanzan con Sunnyside Yard en Nueva York

La reunión se produjo este lunes en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, y tuvo como uno de sus principales ejes el proyecto de desarrollo de Sunnyside Yard, en Queens.

Según informó Telemundo, ambos dirigentes señalaron que el encuentro permitió establecer un nuevo nivel de comunicación entre los equipos municipales y la Casa Blanca para avanzar sobre cuestiones vinculadas con la vivienda y las necesidades de la ciudad.

Mamdani explicó ante los periodistas que las conversaciones permitirán conectar directamente a los equipos de vivienda y operaciones del Ayuntamiento con funcionarios de la administración federal.

El proyecto de Sunnyside Yard contempla transformar una extensa playa de vías ferroviarias situada en Queens en un nuevo desarrollo urbano. La propuesta presentada durante la conferencia conjunta prevé la construcción de 12.000 viviendas y la generación de alrededor de 30.000 puestos de trabajo.

Sunnyside Yard: el proyecto de 12.000 viviendas que necesita fondos federales

Para Donald Trump, la ejecución de Sunnyside Yard dependerá de autorizaciones y recursos procedentes de Washington.

“Van a necesitar muchas aprobaciones federales y probablemente algo de dinero federal para hacerlo. Pero siempre ha sido una gran ubicación”, expresó Trump, según ABC 7.

El mandatario agregó que conoce personalmente la zona y recordó que en el pasado fue propietario de un edificio en Sunnyside.

Donald Trump señaló que Sunnyside Yard requerirá múltiples aprobaciones y recursos desde Washington Captura de video

El alcalde destacó que la posibilidad de construir esas viviendas era uno de los motivos por los que consideraba importante mantener abiertas las conversaciones con la Casa Blanca.

Para Mamdani, el vínculo con Trump se encuentra condicionado por las diferencias políticas existentes, pero también por la posibilidad de conseguir medidas que tengan un impacto directo sobre los habitantes de la ciudad.

En ese sentido, el alcalde sostuvo: “Me comprometí, tanto durante la campaña como mientras ocupaba el cargo, a reunirme con cualquier persona y a trabajar con cualquiera que pudiera aportar beneficios a los neoyorquinos”.

TPS para haitianos: el pedido de Mamdani a Trump en Nueva York

El segundo gran asunto del encuentro fue la inmigración, particularmente la situación de los residentes haitianos en Nueva York después de la cancelación del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, para ciudadanos de esa nación.

Según Telemundo, Mamdani afirmó que mantuvo una conversación que calificó de “muy productiva” sobre la cuestión migratoria y explicó que transmitió directamente a Trump la preocupación existente en Nueva York por la situación de la comunidad haitiana.

“Una de las comunidades más importantes de nuestra ciudad. Estamos hablando de algo que puede negar u otorgar estabilidad a sus vidas”, afirmó Mamdani al ser consultado por el TPS.

El alcalde sostuvo: “Lo que planteé es cuán crucial es esto para tantos neoyorquinos, y cómo me llegan estas inquietudes no solo de esos neoyorquinos, no solo de sus familias, sino también de sus pastores, de los desarrolladores inmobiliarios, de los ejecutivos del sector de la salud y la hotelería”.

“Cuando hablamos de los neoyorquinos de origen haitiano, estamos hablando de una de las comunidades más importantes de nuestra ciudad, y cuando hablamos de su situación, estamos hablando de algo que puede brindar o negar estabilidad en sus vidas y en las de quienes los aman”, afirmó.