Oficial en Nueva York: Trump se reúne hoy con Mamdani y confirman que será en la casa del alcalde

El presidente Donald Trump se reunirá este lunes 21 de septiembre con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la residencia oficial del mandatario municipal. Será el primer encuentro entre ambos en la ciudad y el tercero cara a cara, después de dos reuniones en la Casa Blanca.

A qué hora se reunirán Trump y Mamdani en Gracie Mansion

Según informó CBS News, la agenda pública de Mamdani ubica el encuentro cerca de las 16 hs (hora local) y establece que estará cerrado a la prensa. Un funcionario de la ciudad y otro de la Casa Blanca confirmaron la reunión en las últimas horas.

La agenda pública de Zohran Mamdani ubica la cita cerca de las 16 hs y establece que estará cerrada a la prensa Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Mamdani y de Trump

Associated Press indicó que Anna Bahr, directora de comunicaciones de Mamdani, señaló que la conversación se enfocará en asuntos que afectan a la ciudad y a los neoyorquinos. La cita llega tras contactos directos entre ambos fuera de sus encuentros presenciales.

Además, la funcionaria neoyorquina precisó que la cita será en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde.

Por qué Donald Trump estará en Nueva York

De acuerdo con Reuters, el viaje de Trump a Nueva York forma parte de su agenda por la Asamblea General de las Naciones Unidas ( ONU ).

( ). El presidente tiene previsto llegar este lunes por la tarde para actividades políticas en la Trump Tower y hablar el martes por la mañana ante la Asamblea General.

La agenda presidencial contempla además una serie de encuentros con dirigentes internacionales.

Reuters mencionó reuniones previstas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, el primer ministro británico Andy Burnham y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, además de otros contactos durante la cita de la ONU.

Trump y Mamdani en Nueva York: las reuniones previas entre ambos

NBC New York recordó que los dos encuentros presenciales anteriores tuvieron lugar en la Casa Blanca. El primero ocurrió en noviembre de 2025, antes de que Mamdani asumiera la alcaldía, y la segunda reunión en Washington se realizó en febrero de 2026.

En noviembre, según recordó CBS News, ambos se comprometieron a trabajar sobre asuntos destinados a mejorar la ciudad y reducir los problemas de asequibilidad. En febrero, la conversación volvió a tener entre sus ejes el desarrollo de viviendas.

Trump y Mamdani ya se reunieron en noviembre de 2025 y febrero de 2026, ambas ocasiones en la Casa Blanca Evan Vucci - AP

Mamdani también contó que mantiene contacto con Trump fuera de las reuniones presenciales por distintos temas. Sin embargo, el alcalde prefirió no revelar públicamente la frecuencia ni el contenido detallado de esas conversaciones.

Cómo fue el vínculo entre Trump y Mamdani antes de la nueva reunión

Más allá de sus encuentros presenciales, en el último tiempo las diferencias políticas entre el republicano y el demócrata aparecieron en público. Associated Press recordó que Trump cuestionó a Mamdani durante la campaña electoral de 2025: lo llamó “lunático 100% comunista”.

Sin embargo, su primer encuentro después de las elecciones tuvo un tono cordial y el presidente republicano expresó entonces que el futuro alcalde podía sorprender a algunos sectores conservadores.

La reunión de febrero sumó un gesto vinculado con la política de vivienda. Associated Press relató que Mamdani entregó a Trump una portada simulada del New York Daily News, inspirada en el histórico titular del diario de 1975, con una referencia a la construcción.

Según sus colaboradores, el alcalde buscó mostrar el respaldo que podrían generar nuevas inversiones federales en viviendas para Nueva York.