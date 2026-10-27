Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “Si quieren ver un ejemplo de cómo se socava la ley, deberían mirar las acciones del ICE”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respondió a los legisladores republicanos que lo acusaron de ayudar a inmigrantes a evadir controles migratorios. Después de publicar un video en español sobre los derechos de los extranjeros en las redadas, el mandatario señaló al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como el verdadero responsable de socavar la ley.

La respuesta de Mamdani a las críticas republicanas por el ICE

Según informó Fox News, Mamdani habló con periodistas el sábado pasado frente al Museo Metropolitano de Arte, después de participar de la votación anticipada.

Ante una pregunta sobre las acusaciones contra su publicación, respondió: “Creo que si quieren ver un ejemplo de cómo se socava la ley, deberían mirar las acciones del ICE”.

El senador republicano Rick Scott acusó a Mamdani de facilitar que los inmigrantes indocumentados eviten los controles federales J. Scott Applewhite - AP

El alcalde también cuestionó los procedimientos de los agentes federales. Aseguró que los habitantes de los cinco distritos neoyorquinos quedaron horrorizados por sus intervenciones y recordó un operativo en el que los oficiales dispararon contra un automóvil con un niño de cinco años en su interior.

La polémica comenzó el viernes 23 de octubre, cuando el senador republicano Rick Scott, de Florida, criticó la publicación municipal. De acuerdo con Mediaite, el legislador acusó a Mamdani de ayudar abiertamente a indocumentados a eludir al ICE y de socavar la ley, y también cuestionó las políticas migratorias de los demócratas.

El representante republicano Nick LaLota, de Nueva York, sostuvo que el alcalde utilizó recursos de los contribuyentes para enseñar en español cómo evitar responsabilidades ante las autoridades. Además, vinculó sus cuestionamientos con las políticas de las ciudades santuario.

Otros legisladores también reaccionaron. El New York Post recogió las críticas del senador Mike Lee, quien sostuvo que el video no alentaba a cumplir las leyes estadounidenses. Por su parte, el senador Bernie Moreno, de Ohio, calificó la publicación con una sola palabra: “Traición”.

El tiroteo del ICE contra Óscar Belgal que mencionó Mamdani

Para justificar sus cuestionamientos, el alcalde recordó el tiroteo contra Óscar Belgal en Marble Hill. El 8 de octubre, agentes migratorios dispararon contra el vehículo del hombre de 28 años en El Bronx, mientras un niño de cinco años estaba dentro del automóvil.

La transcripción oficial de la alcaldía detalló que la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), Jessica Tisch, confirmó al menos siete disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al conductor en el cuello, debajo de la oreja izquierda, y el menor resultó físicamente ileso.

La Policía de Nueva York confirmó al menos siete disparos durante el operativo migratorio contra Oscar Belgal en Marble Hill Policía de Nueva York

La versión federal fue diferente. Marcos Charles, funcionario del ICE, sostuvo que Belgal embistió dos vehículos oficiales y después aceleró hacia otros agentes.

Según explicó a Fox News, los efectivos dispararon porque consideraron que sus vidas y las de otras personas estaban en peligro.

En su conferencia del 8 de octubre, Mamdani ya había cuestionado las tácticas de la agencia y reclamado su abolición. Aquellas declaraciones formaron parte de sus críticas a los operativos del ICE en Nueva York.

Qué decía el video de Mamdani sobre el ICE que desató la polémica

La publicación original estaba dirigida a los residentes neoyorquinos. Mamdani explicó cómo reconocer una orden judicial, recordó el derecho a permanecer en silencio y recomendó consultar con un abogado antes de firmar documentos relacionados con un procedimiento migratorio.

El video en español de Zohran Mamdani

Además, indicó que las personas pueden mantener cerrada la puerta de una vivienda si los agentes no presentan una orden judicial válida. También mencionó el derecho a protestar y compartió una línea de asistencia legal municipal.

Durante sus declaraciones del sábado, Mamdani también confirmó que votó por la gobernadora Kathy Hochul. La mandataria busca la reelección frente al republicano Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, en los comicios del 3 de noviembre.