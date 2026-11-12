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Mamdani, sobre nueva ley de compra comunitaria en Nueva York: “Conquistaron una nueva herramienta para mantener la vivienda asequible”
La ley COPA da a organizaciones sin fines de lucro la primera oportunidad de comprar ciertos edificios multifamiliares antes de que salgan al mercado privado
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LA NACION
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA, por sus siglas en inglés), que permitirá a organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios calificados adquirir primero edificios multifamiliares en mal estado o con restricciones de asequibilidad. La firma ocurrió el 10 de noviembre de 2026, pero a la fecha el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) todavía debe crear la lista de entidades calificadas y el proceso para notificarles las ventas.
Qué dijo Mamdani al firmar la ley COPA de vivienda asequible
- Según el comunicado de la Oficina del Alcalde, Mamdani afirmó que COPA “pone el poder en manos de las organizaciones comunitarias” que llevan años sirviendo a los barrios.
- El alcalde sostuvo que, tras seis años de organización, inquilinos y defensores “han conquistado una nueva herramienta para proteger sus hogares y mantener la vivienda asequible”.
- “Nuestros hogares deben ser lugares de estabilidad, no instrumentos de especulación”, afirmó el alcalde.
Cómo funciona COPA: plazo de 145 días para comprar edificios
- El HPD mantendrá una lista de entidades calificadas con experiencia en vivienda asequible y capacidad financiera para comprar y operar los inmuebles.
- Entre ellas figuran organizaciones sin fines de lucro, grupos de inquilinos y fideicomisos comunitarios de tierras.
- Cuando se ponga en venta un edificio alcanzado, esas entidades tendrán 145 días exclusivos para completar la compra.
- Si la oferta de una entidad es rechazada y otro comprador presenta una dentro del año siguiente, podrá igualarla con derecho de adquisición preferente.
Qué edificios cubre la ley COPA en Nueva York
- Alcanza a edificios multifamiliares de cuatro o más unidades con deterioro físico persistente.
- También cubre edificios con restricciones de asequibilidad derivadas de acuerdos regulatorios con el HPD.
Antecedentes de COPA y plan de vivienda Block by Block
- La concejala Sandy Nurse presentó la ley, que culmina seis años de trabajo con inquilinos y organizaciones comunitarias, según el comunicado.
- El exalcalde Eric Adams vetó una versión anterior en diciembre de 2025.
- El Concejo Municipal aprobó la ley en octubre de 2026.
- COPA forma parte del plan Block by Block, que prevé construir 200.000 viviendas asequibles y preservar otras 200.000 en una década.
La ley COPA en Nueva York
- La ley se aplica a edificios multifamiliares de cuatro o más unidades con deterioro físico persistente o con acuerdos de asequibilidad con el HPD.
- Las compras las hacen entidades calificadas que figuren en la lista del HPD, como organizaciones sin fines de lucro y grupos de inquilinos.
- Esas entidades tienen 145 días exclusivos para completar la compra cuando el edificio se pone en venta.
- El HPD debe crear la lista de entidades calificadas y el proceso de notificación. El comunicado no indica una fecha para ese paso.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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