Mamdani, sobre nueva ley de compra comunitaria en Nueva York: “Conquistaron una nueva herramienta para mantener la vivienda asequible”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA, por sus siglas en inglés), que permitirá a organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios calificados adquirir primero edificios multifamiliares en mal estado o con restricciones de asequibilidad. La firma ocurrió el 10 de noviembre de 2026, pero a la fecha el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) todavía debe crear la lista de entidades calificadas y el proceso para notificarles las ventas.

Qué dijo Mamdani al firmar la ley COPA de vivienda asequible

Según el comunicado de la Oficina del Alcalde, Mamdani afirmó que COPA “pone el poder en manos de las organizaciones comunitarias” que llevan años sirviendo a los barrios.

El alcalde sostuvo que, tras seis años de organización, inquilinos y defensores “han conquistado una nueva herramienta para proteger sus hogares y mantener la vivienda asequible”.

“Nuestros hogares deben ser lugares de estabilidad, no instrumentos de especulación”, afirmó el alcalde.

El plan de Zohran Mamdani para otorgar más viviendas asequibles en 2026 incluye el estudio sobre cambios en el uso del suelo para permitir el desarrollo residencial Mamdani/Unsplash

Cómo funciona COPA: plazo de 145 días para comprar edificios

El HPD mantendrá una lista de entidades calificadas con experiencia en vivienda asequible y capacidad financiera para comprar y operar los inmuebles.

Entre ellas figuran organizaciones sin fines de lucro, grupos de inquilinos y fideicomisos comunitarios de tierras.

Cuando se ponga en venta un edificio alcanzado, esas entidades tendrán 145 días exclusivos para completar la compra.

Si la oferta de una entidad es rechazada y otro comprador presenta una dentro del año siguiente, podrá igualarla con derecho de adquisición preferente.

Qué edificios cubre la ley COPA en Nueva York

Alcanza a edificios multifamiliares de cuatro o más unidades con deterioro físico persistente.

También cubre edificios con restricciones de asequibilidad derivadas de acuerdos regulatorios con el HPD.

Antecedentes de COPA y plan de vivienda Block by Block

La concejala Sandy Nurse presentó la ley, que culmina seis años de trabajo con inquilinos y organizaciones comunitarias, según el comunicado.

El exalcalde Eric Adams vetó una versión anterior en diciembre de 2025.

El Concejo Municipal aprobó la ley en octubre de 2026.

COPA forma parte del plan Block by Block, que prevé construir 200.000 viviendas asequibles y preservar otras 200.000 en una década.

Una corte de apelaciones revocó el fallo contra la implementación del recargo a segundas viviendas de lujo de Nueva York Pamela Smith - FR172156 AP

La ley COPA en Nueva York

La ley se aplica a edificios multifamiliares de cuatro o más unidades con deterioro físico persistente o con acuerdos de asequibilidad con el HPD.

Las compras las hacen entidades calificadas que figuren en la lista del HPD, como organizaciones sin fines de lucro y grupos de inquilinos.

Esas entidades tienen 145 días exclusivos para completar la compra cuando el edificio se pone en venta.

El HPD debe crear la lista de entidades calificadas y el proceso de notificación. El comunicado no indica una fecha para ese paso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.