El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, mostró su rechazo a la ley federal de vivienda aprobada por la administración Trump, que elimina la asistencia federal para hogares con estatus migratorio mixto a partir del 14 de diciembre. En un breve escrito, señaló “estar orgulloso” de luchar contra la normativa.

Qué se sabe de la postura de Mamdani tras la entrada en vigor de la ley federal de vivienda

Mamdani remarcó su postura sobre la ley en su cuenta de X. Allí, enfatizó que la normativa “iba a amenazar” con privar de asistencia de vivienda a millones de familias en EE.UU.

Mamdani aseguró que la normativa federal sobre la vivienda va a privar de asistencia a millones de familias X/@NYCMayor

“La vivienda es un derecho humano. La ciudad de Nueva York se enorgullece de luchar contra la nueva norma federal de “estatus mixto”, dijo el alcalde.

En ese contexto, instó a la ciudadanía a conocer si sus familiares serían afectados por la normativa federal y compartió el link de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del alcalde de NY (MOIA, por sus siglas en inglés), donde se han publicado folletos informativos sobre los nuevos cambios.

La demanda de Mamdani contra la ley federal de vivienda

El pasado 23 de noviembre, el alcalde confirmó que la ciudad de Nueva York se sumó a una demanda nacional, junto a otras ciudades y agencias de vivienda, para impugnar la normativa federal y proteger a los neoyorquinos de “perder sus hogares”.

“Todos los neoyorquinos merecen un lugar seguro y asequible al que llamar hogar. La nueva norma federal sobre estatus mixto amenaza con arrebatarles esa seguridad a decenas de miles de personas. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras las familias corren peligro”, dijo Mamdani en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el escrito legal, la regla promulgada contradice los mandatos estatutarios del Congreso de la siguiente forma:

Mandato imperativo de asistencia prorrateada : la ley establece que, si la elegibilidad de al menos un miembro del hogar se ha demostrado, la asistencia financiera del gobierno “deberá distribuirse” . La demanda sostiene que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ( HUD , por sus siglas en inglés) carece de autoridad para interpretar que el fondo es solo un beneficio “temporal” o restringido a periodos de verificación pendiente.

: la ley establece que, si la elegibilidad de al menos un miembro del hogar se ha demostrado, la asistencia financiera del gobierno . La demanda sostiene que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ( , por sus siglas en inglés) carece de autoridad para interpretar que el fondo es solo un beneficio “temporal” o restringido a periodos de verificación pendiente. Protección a la unidad familiar y exención de sanciones : el Congreso eximió a las familias de estatus mixto de las sanciones de cancelación o desalojo por convivir con un miembro no elegible, siempre que dicha inelegibilidad se haya considerado al calcular el subsidio prorrateado.

: el Congreso de las sanciones de cancelación o desalojo por convivir con un miembro no elegible, siempre que dicha inelegibilidad se haya considerado al calcular el subsidio prorrateado. Verificación ilegal de ciudadanos estadounidenses en SAVE: la ley solo autoriza el uso de sistemas automatizados como SAVE para verificar el estatus migratorio de no ciudadanos elegibles menores de 62 años. Para los ciudadanos estadounidenses, la ley determina que basta con presentar una declaración firmada de ciudadanía.

La ciudad de Nueva York asegura que, al perderse la asistencia, las familias se tendrán que trasladar a los albergues de la Gran Manzana New York

Asimismo, la ciudad de Nueva York asegura que, al perderse la asistencia, las familias se tendrán que trasladar a los albergues de la Gran Manzana, cuyos costos diarios por tipo de hogar son:

US$277,01 al día por familia con niños (US$101.109 al año)

(US$101.109 al año) US$244,87 al día por familias de adultos (US$89.378 al año)

(US$89.378 al año) US$156,37 al día por adulto soltero (US$57.075 al año)

En qué consiste la ley federal sobre la vivienda

La regla final del HUD promulgada el 12 de noviembre de 2026 por la administración Trump modifica los criterios de elegibilidad para la vivienda subsidiada federal.

Según el escrito legal, exige que todos y cada uno de los integrantes del hogar demuestren ser ciudadanos estadounidenses o poseer un estatus migratorio elegible y rescinde la norma vigente que permitía a los miembros no elegibles convivir con su familia sin recibir subsidio.