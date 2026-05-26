Nueva York blinda a los migrantes con 24 nuevas reglas: qué cambia y qué le prohíben ahora al ICE

La ciudad de Nueva York ordenó la implementación de más de 24 nuevas reglas para blindar el estatuto de protección hacia los migrantes. Las directrices del alcalde Zohran Mamdani, alineadas con las políticas santuario, exigen una preparación del personal público en escuelas, centros médicos y dependencias de seguridad.

Qué cambios traen las nuevas normativas santuario de Mamdani en Nueva York

Las nuevas medidas legales de Mamdani obligan al sistema de salud a estructurar un mecanismo para asistir a individuos bajo resguardo de las autoridades fronterizas, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las nuevas directrices en la ciudad de Nueva York buscan reforzar las políticas santuario Yuki Iwamura - FR171758 AP

Además, bajo estas normativas, el personal del sector de asistencia social y bienestar para menores debe realizar programas educativos sobre las restricciones locales vigentes, los cuales deben actualizarse anualmente. Según Gothamist, algunas de las reglas principales son:

Capacitación anual obligatoria : el personal de bienestar infantil debe recibir actualizaciones anuales sobre las leyes santuario de la ciudad.

: el personal de bienestar infantil debe recibir actualizaciones anuales sobre las leyes santuario de la ciudad. Fin de reportes carcelarios : el Departamento Correccional suspende el envío de informes diarios automáticos al ICE sobre extranjeros bajo custodia con condenas por delitos graves o violentos.

: el Departamento Correccional suspende el envío de informes diarios automáticos al ICE sobre extranjeros bajo custodia con condenas por delitos graves o violentos. Auditoría de informes judiciales : la agencia de bienestar infantil debe auditar sus reportes para evitar menciones indebidas sobre el estatus migratorio de los familiares.

: la agencia de bienestar infantil debe auditar sus reportes para evitar menciones indebidas sobre el estatus migratorio de los familiares. Nuevos protocolos de acceso a albergues : el Departamento de Servicios Sociales debe revisar sus normas para controlar y restringir el ingreso de agentes del ICE a propiedades municipales.

: el Departamento de Servicios Sociales debe revisar sus normas para controlar y restringir el ingreso de agentes del ICE a propiedades municipales. Protocolo para hospitales públicos : el sistema de salud de la Gran Manzana debe desarrollar un mecanismo específico para la atención de inmigrantes bajo la custodia del ICE.

: el sistema de salud de la Gran Manzana debe desarrollar un mecanismo específico para la atención de inmigrantes bajo la custodia del ICE. Mayor registro de interacciones: las agencias municipales quedan obligadas a recopilar más información sobre cualquier solicitud de ayuda procedente de alguna entidad federal de inmigración.

Nueva York dejará de enviar reportes de migrantes bajo custodia al ICE

Uno de los cambios impuestos por Mamdani implica que el área penitenciaria local suspende el reporte diario que enviaba al ICE sobre ciertos extranjeros procesados con condenas de carácter grave. Los responsables de la auditoría determinaron que este intercambio de datos no tiene sustento jurídico formal.

Esta práctica funcionaba en Nueva York desde mediados del año 2015. Por la nueva regla, los cuerpos policiales y de custodia tienen prohibido entregar personas bajo arresto a agencias federales, excepto bajo sentencias penales específicas y órdenes judiciales previas de captura.

Zohran Mamdani busca proteger a migrantes en distintos espacios e instituciones de Nueva York AP / ICE

El departamento carcelario de la ciudad recibió un incremento del 120% en las peticiones de transferencia durante el último periodo anual. De ese total, la institución carcelaria atendió una proporción menor al 3% de los requerimientos cursados.

Cuántos migrantes fueron arrestados por el ICE en Nueva York durante el último año

El ICE detuvo a 5567 extranjeros en el área metropolitana de Nueva York entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, según datos oficiales. Esta cifra representa un incremento del 71% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Kathy Hochul presentó la ley sobre el ICE y ratificó su postura

Por su parte, la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía calcula una base demográfica importante sobre la población extranjera sujeta a estas medidas de resguardo. Los datos del 2022 estiman que aproximadamente 412.000 ciudadanos indocumentados residían en los distritos de la ciudad.