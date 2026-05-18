Freno al ICE: el alcalde de Nueva York sale en defensa de los migrantes ante amenazas de redadas masivas

Ante las advertencias del zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, sobre “inundar las calles” de Nueva York de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el alcalde Zohran Mamdani respondió en una reciente entrevista. Desde su lugar, sostuvo que no se siente “intimidado” y resaltó la importancia de los inmigrantes para la ciudad.

La respuesta de Mamdani a Homan sobre los migrantes en Nueva York

Homan aseguró que el ICE realizaría operativos en todas las ciudades que no colaboraran con las autoridades federales. Entre los lugares alcanzados aparece Nueva York, en donde el gobierno local manifestó su apoyo a la comunidad migrante.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvo que su administración no se ve "intimidada" por las amenazas de redadas del ICE Captura YouTube/NYC Mayor-Archivo

La argumentación del gobierno federal para llevar a cabo operaciones migratorias se basa en las políticas consideradas “santuario”, que limitan la cooperación de la policía local con los agentes migratorios.

Desde su espacio, Mamdani defendió la postura de su administración. “Estos valores que nos enorgullecen, esas leyes que tanto apreciamos, no se van a negociar por amenazas de este tipo. No nos intimidan estas amenazas”, sostuvo en Univision.

En esa línea, remarcó la importancia de la comunidad para la Gran Manzana. “Como neoyorquinos, nos enorgullece que de los 8,5 millones de personas que hacen de este su hogar, más de 3 millones sean inmigrantes. De hecho, yo soy uno de esos inmigrantes; soy de los primeros alcaldes inmigrantes de nuestra ciudad en décadas”, resaltó.

Por último, profundizó sobre la percepción de la inmigración en Nueva York y el cambio que hubo en las últimas décadas con respecto a la concepción de los residentes extranjeros: “En esta ciudad lo vemos como un signo de fortaleza”, completó.

Qué dijo Homan sobre las redadas del ICE en Nueva York

En el marco de su participación en la Exposición Anual de Seguridad Fronteriza en Phoenix, Arizona, Homan reconoció que se cometieron errores en las operaciones durante el año pasado. Por este motivo, indicó que la gestión buscará retomar las deportaciones masivas, pero “de una manera más inteligente”.

En ese sentido, sostuvo que la estrategia del gobierno estadounidense es avanzar con la campaña de deportaciones. “Durante cuatro años, sufrimos una crisis histórica de inmigración ilegal. ¿Qué se necesita ahora? Una deportación masiva histórica”, manifestó, según reprodujo CBS News.

En enero y febrero de 2026 la población detenida por el ICE en Estados Unidos superó las 73.000 personas ICE Facebook

Luego, señaló que el ICE va a “inundar la zona”, no en referencia explícita a Nueva York, pero sí a cualquier territorio que no colabore con las agencias federales.

Pese a que la intervención del ICE fue menor en los últimos meses, las remociones de personas indocumentadas continuaron. Según un análisis de Human Rights First, en marzo de 2026 se llevaron a cabo 225 vuelos de expulsión hacia 46 países. Esto representa un incremento del 23% respecto a febrero.

En cuanto a las detenciones, los datos más recientes corresponden al rastreador de la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC). En su página web, muestra que en enero y febrero de 2026 la población detenida por el ICE superó las 73.000 personas. Del total, aproximadamente el 70% no tenía antecedentes penales.

Las ciudades de EE.UU. apuntadas por el ICE

El encargado de llevar adelante la política migratoria del presidente Donald Trump expresó que la razón por la que los ciudadanos no ven tantos videos de redadas como antes es porque ahora la agencia prioriza operaciones “dirigidas”. Estas redadas apuntan a arrestar a personas que tienen antecedentes penales, según sus palabras.

El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva York

Respecto a las ciudades que serán escenario de redadas, Homan señaló que priorizarán a aquellas que mantengan políticas santuario. Esto corresponde a las que limitan la cooperación de la policía local con la agencia federal.