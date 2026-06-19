Elecciones en Nueva York 2026: principales cargos y candidatos de las primarias del 23 de junio
Los comicios tendrán como objetivo elegir a quiénes representarán a los distintos partidos para las generales del 3 de noviembre
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Los votantes de Nueva York participan el 23 de junio en las elecciones primarias que definen a los postulantes de cada partido para los comicios generales del 3 de noviembre. Habrá competencias para cargos federales, estatales, municipales y judiciales, aunque la boleta variará según el distrito y la afiliación política de cada elector.
Cargos estatales que se definen en las primarias de Nueva York
Para las elecciones primarias de Nueva York, se disputarán cargos a nivel federal, estatal y municipal. La participación está habilitada solo para los ciudadanos registrados en partidos políticos reconocidos como el Republicano o el Demócrata.
De acuerdo con la lista de precandidatos, para el cargo de Contralor de Nueva York en el Partido Demócrata compiten:
- Thomas P. DiNapoli (actualmente en funciones)
- Drew Warshaw
- Raj Goyle
Por el Partido Republicano y Conservador figura únicamente Joseph Hernandez, quien pasará directamente a los comicios generales. Del mismo modo, al no tener contrincante, Sienna M. Fontaine representará al Partido Working Families en las generales de noviembre.
También habrá elecciones para diversos distritos del Senado estatal. Entre las contiendas se encuentran:
- Distrito 12 (demócrata): Aber Kawas y Steven Raga.
- Distrito 13 (demócrata): Hiram Monserrate, Jessica González-Rojas y Jessica Ramos.
- Distrito 22 (republicano): Bernard Vaiselberg y Nachman “Carl” Caller.
- Distrito 25 (demócrata): Jabari Brisport y Marlon Rice.
- Distrito 27 (demócrata): Grace Lee y Yuh-Line Niou.
- Distrito 31 (demócrata): Nayma Silver-Matos y Robert Jackson.
En la Asamblea estatal se desarrollarán procesos internos en múltiples distritos. Entre ellos figuran:
- Distrito 37 (demócrata): Samantha Kattan, Pia Rahman y Melissa Orlando.
- Distrito 66 (demócrata): David Siffert, Benjamin Yee, Furhan Ahmad, Ryder Kessler, Jeannine Kiely y Corinne Arnold.
- Distrito 75 (demócrata): Emily YueXin Miller y Tony Simone.
- Distrito 81 (demócrata): Jeffrey Dinowitz y Morgan Evers.
Las contiendas para la Cámara de Representantes
Las primarias también definirán candidatos para la Cámara de Representantes de EE.UU. En el Distrito 3 demócrata competirán:
- Danielle Welch
- Thomas Suozzi
Mientras que en la interna republicana participarán:
- Gregory Hach
- Michael LiPetri Jr.
En el Distrito 7 demócrata aparecen:
- Antonio Reynoso
- Claire Valdez
- Julie Won
- Vichal Kumar
En el Distrito 10 demócrata se enfrentarán:
- Brad Lander
- Dan Goldman
Uno de los procesos con mayor número de postulantes se desarrolla en el Distrito 12 para el Partido Demócrata, donde se abrió la competencia tras la salida de Jerrold Nadler. Allí participan:
- Alex Bores
- Chris Diep
- George Conway
- Jack Kennedy Schlossberg
- Laura Dunn
- Micah Lasher
- Nina Schwalbe
- Patrick Timmins
También habrá elecciones en el distrito 13 (demócrata):
- Adriano Espaillat (busca la reelección)
- Darializa Avila Chevalier
- Oscar J. Romero Jr.
- Theo Bruce Chino-Tavarez
En el distrito 14 (demócrata):
- Alexandria Ocasio-Cortez
- Felipe Garcia
- Marty Dolan.
En el distrito 15 (demócrata):
- Ritchie Torres
- Jose Vega
- Michael Blake
Elecciones municipales y judiciales en Nueva York
Dentro del Concejo Municipal de Nueva York solo habrá primaria demócrata en el Distrito 3. Los aspirantes son:
- Lindsey Boylan
- Leslie Boghosian Murphy
- Layla Law-Gisiko
- Carl Wilson.
Las boletas también incluirán elecciones para jueces de la Corte Civil en determinados distritos. En Queens competirán:
- John J. Ciafone
- Julie M. Milner
- Edward Irizarry
- Edmond Wong
En el sexto distrito judicial de Kings participarán Janice P. Purvis y Michelle Desouza para ocupar el cargo correspondiente.
Gobernador, vicegobernador y fiscal general: qué ocurrirá en 2026
Los cargos de gobernador, vicegobernador y fiscal general no formarán parte de las primarias de junio. Las autoridades electorales cancelaron esas competencias debido a que no existieron disputas internas dentro de los principales partidos.
Como resultado, los candidatos avanzaron directamente a la elección general del 3 de noviembre. Para gobernador compiten:
- Kathy Hochul, actual gobernadora (demócrata)
- Bruce Blakeman (republicano)
- Larry Sharpe (libertario)
- Amy Taylor (Working Families)
- Jean Anglade (independiente)
Para vicegobernador fueron confirmados Adrienne E. Adams (demócrata), Todd Hood (republicano) y Joshua E. Goldfein (Working Families). En tanto, para fiscal general se enfrentarán Letitia “Tish” A. James (demócrata) y Saritha Komatireddy (republicana).
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