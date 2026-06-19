Elecciones en Nueva York 2026: principales cargos y candidatos de las primarias del 23 de junio

Los votantes de Nueva York participan el 23 de junio en las elecciones primarias que definen a los postulantes de cada partido para los comicios generales del 3 de noviembre. Habrá competencias para cargos federales, estatales, municipales y judiciales, aunque la boleta variará según el distrito y la afiliación política de cada elector.

Cargos estatales que se definen en las primarias de Nueva York

Para las elecciones primarias de Nueva York, se disputarán cargos a nivel federal, estatal y municipal. La participación está habilitada solo para los ciudadanos registrados en partidos políticos reconocidos como el Republicano o el Demócrata.

Estas son las diversas contiendas para cargos federales, estatales y locales, lo que incluye puestos para el Congreso de EE.UU., el Senado estatal y la Asamblea Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

De acuerdo con la lista de precandidatos, para el cargo de Contralor de Nueva York en el Partido Demócrata compiten:

Thomas P. DiNapoli (actualmente en funciones)

Drew Warshaw

Raj Goyle

Por el Partido Republicano y Conservador figura únicamente Joseph Hernandez, quien pasará directamente a los comicios generales. Del mismo modo, al no tener contrincante, Sienna M. Fontaine representará al Partido Working Families en las generales de noviembre.

También habrá elecciones para diversos distritos del Senado estatal. Entre las contiendas se encuentran:

Distrito 12 (demócrata): Aber Kawas y Steven Raga .

. Distrito 13 (demócrata): Hiram Monserrate, Jessica González-Rojas y Jessica Ramos .

. Distrito 22 (republicano): Bernard Vaiselberg y Nachman “Carl” Caller .

. Distrito 25 (demócrata): Jabari Brisport y Marlon Rice .

. Distrito 27 (demócrata): Grace Lee y Yuh-Line Niou .

. Distrito 31 (demócrata): Nayma Silver-Matos y Robert Jackson.

En la Asamblea estatal se desarrollarán procesos internos en múltiples distritos. Entre ellos figuran:

Distrito 37 (demócrata): Samantha Kattan, Pia Rahman y Melissa Orlando .

. Distrito 66 (demócrata): David Siffert, Benjamin Yee, Furhan Ahmad, Ryder Kessler, Jeannine Kiely y Corinne Arnold .

. Distrito 75 (demócrata): Emily YueXin Miller y Tony Simone .

. Distrito 81 (demócrata): Jeffrey Dinowitz y Morgan Evers.

Las contiendas para la Cámara de Representantes

Las primarias también definirán candidatos para la Cámara de Representantes de EE.UU. En el Distrito 3 demócrata competirán:

Danielle Welch

Thomas Suozzi

Mientras que en la interna republicana participarán:

Gregory Hach

Michael LiPetri Jr.

En el Distrito 7 demócrata aparecen:

Antonio Reynoso

Claire Valdez

Julie Won

Vichal Kumar

En el Distrito 10 demócrata se enfrentarán:

Brad Lander

Dan Goldman

Uno de los procesos con mayor número de postulantes se desarrolla en el Distrito 12 para el Partido Demócrata, donde se abrió la competencia tras la salida de Jerrold Nadler. Allí participan:

Alex Bores

Chris Diep

George Conway

Jack Kennedy Schlossberg

Laura Dunn

Micah Lasher

Nina Schwalbe

Patrick Timmins

También habrá elecciones en el distrito 13 (demócrata):

Adriano Espaillat (busca la reelección)

Darializa Avila Chevalier

Oscar J. Romero Jr.

Theo Bruce Chino-Tavarez

En el distrito 14 (demócrata):

Alexandria Ocasio-Cortez

Felipe Garcia

Marty Dolan.

En el distrito 15 (demócrata):

Ritchie Torres

Jose Vega

Michael Blake

Candidatura oficial republicana para representante en el Congreso por el distrito 21, miembro de la Asamblea por el distrito 118 y juez del Tribunal Testamentario enhancedvoting

Elecciones municipales y judiciales en Nueva York

Dentro del Concejo Municipal de Nueva York solo habrá primaria demócrata en el Distrito 3. Los aspirantes son:

Lindsey Boylan

Leslie Boghosian Murphy

Layla Law-Gisiko

Carl Wilson.

Las boletas también incluirán elecciones para jueces de la Corte Civil en determinados distritos. En Queens competirán:

John J. Ciafone

Julie M. Milner

Edward Irizarry

Edmond Wong

En el sexto distrito judicial de Kings participarán Janice P. Purvis y Michelle Desouza para ocupar el cargo correspondiente.

Gobernador, vicegobernador y fiscal general: qué ocurrirá en 2026

Los cargos de gobernador, vicegobernador y fiscal general no formarán parte de las primarias de junio. Las autoridades electorales cancelaron esas competencias debido a que no existieron disputas internas dentro de los principales partidos.

Como resultado, los candidatos avanzaron directamente a la elección general del 3 de noviembre. Para gobernador compiten:

Kathy Hochul, actual gobernadora (demócrata)

Bruce Blakeman (republicano)

Larry Sharpe (libertario)

Amy Taylor (Working Families)

Jean Anglade (independiente)

Para vicegobernador fueron confirmados Adrienne E. Adams (demócrata), Todd Hood (republicano) y Joshua E. Goldfein (Working Families). En tanto, para fiscal general se enfrentarán Letitia “Tish” A. James (demócrata) y Saritha Komatireddy (republicana).