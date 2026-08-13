“Mentira flagrante y repugnante”: Tom Homan apunta contra Hochul y Mamdani por enfrentar al ICE en Nueva York

Tom Homan, el funcionario encargado de asuntos fronterizos bajo la administración de Donald Trump, respondió a las medidas impulsadas por autoridades demócratas de Nueva York. El llamado “zar de la frontera” acusó a la gobernadora Kathy Hochul y al alcalde Zohran Mamdani de presentar una versión incorrecta sobre la actuación del gobierno federal en materia migratoria.

Homan cuestionó el gasto de Nueva York en abogados para menores

El 12 de agosto, Hochul, Mamdani y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, participaron de una conferencia en la que cuestionaron las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y recordaron a los inmigrantes sus derechos. En ese contexto, la gobernadora anunció una partida estatal de US$7,25 millones para servicios legales destinados a unos 1400 menores y jóvenes inmigrantes no acompañados que enfrentan procesos de deportación.

El programa incluye a más de 250 menores que permanecen detenidos. Los recursos serán administrados mediante contratos con organizaciones de asistencia legal y buscan cubrir el vacío generado después del vencimiento, el 31 de julio, de un contrato federal destinado a estos servicios.

En una entrevista con Fox News, Homan sostuvo que el desembolso anunciado por el estado no era necesario y aseguró que el gobierno federal mantiene mecanismos de representación legal para los menores. Según afirmó, ningún niño había llegado a una audiencia migratoria sin abogado bajo el nuevo esquema contractual. “Lo que hicieron es una mentira flagrante y repugnante, y estoy cansado de ello”, dijo Homan. “Quieren gastar millones de dólares del dinero de los contribuyentes de Nueva York en defender a niños migrantes porque dicen que los abandonamos; no lo hicimos, simplemente cambiamos los contratos”, señaló.

La gobernadora Hochul, en cambio, sostuvo que la interrupción de los contratos federales generó incertidumbre para quienes necesitan representación durante sus procedimientos migratorios. El gobierno estatal señaló que los niños no acompañados enfrentan riesgos particulares y que el acceso a asistencia jurídica resulta necesario para defender sus casos.

“Mientras la administración Trump se desentiende, Nueva York da un paso al frente para ayudar a cerrar la brecha y garantizar su acceso continuo a los servicios que necesitan y merecen”, dijo Hochul en un comunicado. “Cuando perdemos de vista nuestra responsabilidad compartida de proteger a los niños, perdemos de vista quiénes somos como país, y como gobernadora, no permitiré que eso suceda”, señaló.

La administración estatal también indicó que la Oficina para Nuevos Americanos ya cuenta con recursos destinados a servicios para inmigrantes. La financiación anunciada se suma al presupuesto de esa oficina, que, según la información proporcionada, alcanza cerca de US$87 millones para el período actual.

El conflicto por las detenciones y la cooperación con el ICE

Uno de los principales puntos de la disputa es la decisión de Nueva York de limitar la colaboración entre las autoridades estatales y locales y los funcionarios federales de inmigración. Homan afirmó que el estado rechazó más de 14.000 solicitudes de detención del ICE y sostuvo que algunas de las personas liberadas tenían antecedentes penales.

“Las únicas personas que abandonan a los niños son ustedes”, señaló el funcionario. “Están liberando depredadores a la calle todos los días en ese estado. Estoy harto de las mentiras y de la distorsión de los hechos”, agregó.

Según las cifras citadas por Homan durante la entrevista, entre las personas vinculadas con esas solicitudes habría unas 6800 con condenas por agresión, 800 con condenas por delitos contra menores y 770 con condenas por violación u otros delitos sexuales. Homan utilizó estos datos para cuestionar las políticas de las llamadas ciudades santuario y defender la intervención del ICE.

“Tengo dos palabras para ustedes: Laken Riley”, dijo Homan. “El asesino fue arrestado en la ciudad de Nueva York por el NYPD, no llamaron al ICE y lo liberaron; luego fue a Georgia y mató violentamente a esta joven. ¿Cómo justifican las ciudades santuario que liberan criminales en las calles de Nueva York todos los días? No pueden justificarlo”, señaló.

Las medidas tomadas en Nueva York

Nueva York aprobó medidas que impiden a organismos estatales y locales celebrar acuerdos de cooperación migratoria bajo mecanismos como el programa 287(g).

La legislación también establece restricciones para el acceso de autoridades migratorias a determinados lugares y contempla mecanismos para reclamar ante posibles vulneraciones de derechos constitucionales.

“La gobernadora Hochul no puede decir que le importa la seguridad de las comunidades y bloquearnos el acceso a las cárceles; acaba de firmar una legislación que nos deja fuera”, dijo Homan. “Es asqueroso lo que están haciendo, realmente lo es”, finalizó.

Homan cuestionó la decisión de la gobernadora Kathy Hochul de destinar fondos millonarios a servicios legales para menores migrantes AP

Hochul y Mamdani defienden las nuevas restricciones

Hochul presentó las medidas como parte de una estrategia para proteger a las comunidades inmigrantes frente a determinadas actuaciones federales. Entre las disposiciones mencionadas se encuentran:

Restricciones a los acuerdos de cooperación migratoria

Protección de determinadas interacciones con empleados públicos

Garantías de acceso a la educación pública para estudiantes independientemente de su situación migratoria

Mamdani afirmó que la ciudad ha destinado US$153 millones a representación legal para inmigrantes y que también amplió la difusión de información sobre derechos en distintos idiomas. El alcalde respaldó la financiación estatal para los menores y cuestionó las políticas federales de deportación.

“Me enorgullece unirme a los líderes estatales y municipales para rechazar la crueldad que se observa y reafirmar nuestro compromiso de proteger a las comunidades inmigrantes que constituyen la columna vertebral de esta ciudad”, dijo el mandatario municipal. “No nos detendremos hasta que los valores sobre los que se fundó nuestra ciudad se sientan plenamente en los cinco distritos”, señaló.