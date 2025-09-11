¿Por qué se conmemora el 11 de septiembre el Día de los Patriotas en Estados Unidos?

Desde 2002, cada 11 de septiembre Estados Unidos conmemora el Día de los Patriotas. Aunque el nombre puede prestarse a confusión, la fecha quedó grabada para siempre en la memoria de los estadounidenses y del mundo por el ataque terrorista del 11-S de 2001.

Por qué el Día de los Patriotas se conmemora el 11 de septiembre

El Museo y Monumento Nacional del 11 de Septiembre señaló que la expresión 9/11 se utiliza en EE.UU. para referirse a los cuatro atentados terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001.

En Washington D. C., las banderas se colocan a media asta durante el Día de los Patriotas (Wikimedia Commons/T. H. Kelly)

Ese día, 19 miembros de la organización terrorista Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Uno de ellos se estrelló contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa en Arlington, Virginia

Los otros dos aviones impactaron contra las Torres Norte y Sur del World Trade Center, conocidas como las Torres Gemelas, en Nueva York.

El cuarto avión, el Vuelo 93, no alcanzó su objetivo porque los pasajeros se rebelaron contra los secuestradores y terminó estrellándose en un campo en Pensilvania.

De acuerdo con el Museo al 9/11, un total de 2977 personas fallecieron como consecuencia de los ataques terroristas:

2753 en las Torres Gemelas

en las Torres Gemelas 184 en el Pentágono

en el Pentágono 40 en el Vuelo 93

Fue el 25 de octubre de 2001 cuando se presentó el proyecto de ley que estableció que el 11 de septiembre se conmemoraría el Día del Patriota, en honor a las víctimas y a quienes murieron durante las tareas de rescate.

La legislación también instauró que cada año el presidente de Estados Unidos debe dar un mensaje sobre lo ocurrido aquel día y que las banderas deberán estar a media asta.

Eventos para recordar a los patriotas el 11 de septiembre

El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) informó que durante el Día del Patriota se realizarán múltiples actividades para recordar a las víctimas del 11 de septiembre de 2001.

En la ciudad de Nueva York se encuentra el Monumento Nacional y Museo al 11 de septiembre (Wikimedia Commons/U.S. Department of Homeland Security) Tia Dufour

Uno de los eventos sucederá en el Flight 93 National Memorial (Monumento Nacional al Vuelo 93), ubicado en el condado de Somerset, Pensilvania.

La reunión del 11 de septiembre de 2025 comenzará a las 9.45 (hora local) con el Juramento de Lealtad de Estados Unidos, seguido por la lectura de todos los nombres de los pasajeros y miembros de la tripulación del Vuelo 93.

Para recordar las vidas de quienes murieron a causa del atentado terrorista de 2001, el NPS anunció que todos los parques del país serán parte de una dinámica llamada 9/11 Day of Service.

Este programa invita a todos a convertirse en voluntarios durante un día o incluso el resto del año en cualquier parque nacional de su elección.

El Día de los Patriotas y el Día del Patriota no son la misma conmemoración

El Día del Patriota y el Día de los Patriotas son dos fechas distintas que conmemoran eventos diferentes en la historia de Estados Unidos.

El Día de los Patriotas se instauró para recordar a las víctimas del 11 de septiembre de 2001.

se instauró para recordar a las víctimas del 11 de septiembre de 2001. El Día del Patriota, por su parte, conmemora la primera batalla de la Guerra de Independencia de EE.UU.

En algunos estados del país, como Massachusetts, celebran el Día del Patriota con recreaciones de época (Wikimedia Commons/Daderot)

Como señaló el NPS, el Día del Patriota se celebra el tercer lunes de abril de cada año y hace referencia a la Batalla de Lexington, la cual sucedió el 19 de abril de 1775.

Cabe mencionar que tanto el Día de los Patriotas como el Día del Patriota no son feriados federales, como se puede comprobar en la lista oficial de la Oficina de Gestión de Personal de EE.UU.

Esto quiere decir que en esas fechas de abril y septiembre, ningún trabajo ni actividad económica se ven afectados.