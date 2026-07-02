Noticias de Nueva York: la nueva regla sobre green cards que afecta a unos 290 mil migrantes del estado

La nueva política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) podría impactar a una parte de los cerca de 290 mil extranjeros con visas de no inmigrante que viven en Nueva York. La medida restringe el ajuste de estatus, el trámite que permite a ciertos solicitantes de green card completar el proceso sin salir del país.

Qué titulares de visas podrían verse impactados en Nueva York

Aunque según estimaciones de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional hay casi 300 mil personas con visa de no inmigrante en Nueva York, no todos solicitarán una green card ni quedarían necesariamente alcanzados de la misma manera por la nueva política.

La solicitud de residencia, en la mayoría de los casos, deberá completarse en un consulado de EE.UU. en el extranjero Freepik - Freepik

Entre ese grupo hay 32.000 estudiantes internacionales con visas F-1 y M-1, que representan el 11% de esa población y asisten a universidades como NYU, Columbia y Cornell. Además, el estado concentra alrededor de 28.500 diplomáticos y representantes extranjeros (el 19% del total nacional) debido a la presencia de la ONU y de numerosos consulados.

Trabajadores y visitantes de intercambio, entre los más afectados en Nueva York

El grupo que podría verse afectado es el de los participantes en programas de intercambio con visas J-1, que representan el 10% de la población de no inmigrantes en Nueva York, con unas 31.000 personas.

Además, el estado concentra un gran número de trabajadores temporales y profesionales con visas H-1B, O-1 y L-1, comunes en sectores como tecnología, negocios y artes.

Hasta ahora, muchos de ellos podían solicitar la green card mediante un ajuste de estatus sin salir de EE.UU. Con la nueva política del Uscis, esas solicitudes estarán sujetas a una revisión más estricta.

¿Qué se toma en cuenta al tramitar la green card?

La nueva guía del Uscis establece que no alcanza con cumplir los requisitos básicos o no tener antecedentes para obtener la green card. A partir de ahora, los funcionarios deberán evaluar cada caso antes de tomar una decisión.

En un comunicado, el portavoz del Uscis, Zach Kahler, explicó: “Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración”.

“De ahora en adelante, quienes se encuentren temporalmente en EE.UU. y deseen obtener la tarjeta verde deberán regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, indicó.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Qué factores pueden llevar al rechazo de una solicitud

Entre los factores que pueden perjudicar una solicitud figuran haber violado leyes migratorias, incumplir las condiciones de una visa o permiso, trabajar sin autorización, presentar información falsa o fraudulenta ante las autoridades y permanecer en EE.UU. tras el vencimiento del estatus.

La agencia también evaluará si la persona utilizó su visa para fines distintos a los autorizados al momento de ingresar al país norteamericano.

Qué es una circunstancia extraordinaria para el Uscis

El memorando no incorpora una definición cerrada sobre qué situaciones califican como extraordinarias. En cambio, deja esa determinación en manos de los oficiales migratorios encargados de revisar cada solicitud.

Entre los factores que podrían ser tomados en cuenta figuran:

La existencia de vínculos familiares en EE.UU.

El cumplimiento continuo de las normas migratorias

Otros elementos que demuestren méritos adicionales para permanecer en el país norteamericano durante el trámite

También continúan las disposiciones específicas para ciertos grupos contemplados por la legislación federal, incluidos algunos familiares directos de ciudadanos estadounidenses, refugiados y personas protegidas por programas humanitarios.