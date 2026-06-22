Noticias de Texas: la nueva regla sobre green cards que afecta a unos 310 mil migrantes del estado

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) puso en marcha una nueva política que cambia la forma en que se evaluarán las solicitudes de residencia permanente presentadas dentro de ese país. Ahora, la agencia establece que el ajuste de estatus dejará de considerarse una vía habitual y pasará a ser un beneficio sujeto a circunstancias especiales, lo que afectaría a unos 310 mil migrantes en Texas.

Qué grupo de migrantes se vería afectado en Texas debido a la nueva política del Uscis

Bajo el nuevo criterio de Uscis, la mayoría de los migrantes que busquen obtener una green card deberán completar el proceso mediante entrevistas y trámites en consulados estadounidenses ubicados fuera del territorio nacional. La alternativa de realizar el procedimiento dentro de EE.UU. quedará reservada para casos que superen una evaluación discrecional.

Cambios en la green card: la modificación del Uscis que afectaría a los solicitantes de la residencia por empleo Pexels

La disposición tiene repercusiones directas en Texas, uno de los estados con mayor presencia de trabajadores inmigrantes. La organización política FWD estima que más de 1,5 millones de personas se encuentran bajo esquemas migratorios temporales o sin residencia permanente.

Dentro de ese universo, se estima que alrededor de 310 mil personas en Texas poseen estatus de no inmigrante, categoría que incluye a trabajadores especializados con visas H-1B, O-1 y otros permisos de carácter temporal.

Hasta ahora, muchos de estos empleados podían avanzar hacia la residencia permanente sin abandonar EE.UU. Con la política de Uscis, cada expediente será sometido a una revisión más detallada para determinar si existen razones suficientes que justifiquen el ajuste interno.

Mayor revisión para quienes buscan la residencia permanente

La nueva guía indica que la inexistencia de infracciones migratorias o antecedentes negativos ya no será un argumento suficiente para obtener una aprobación. Los funcionarios deberán analizar elementos adicionales antes de emitir una decisión.

La agencia sostiene que el procesamiento consular debe ser la vía principal para la mayoría de los solicitantes. Aunque algunas categorías, como las visas H-1B y L-1, mantienen reglas que permiten combinar una estadía temporal con la intención de obtener residencia permanente, el memorando señala que cada caso será evaluado individualmente.

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, quienes se encuentren temporalmente en EE.UU. y deseen obtener la tarjeta verde deberán regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, dijo Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Sectores económicos que podrían sentir el impacto de la nueva regla de ajuste de estatus

La construcción aparece entre las actividades con mayor exposición a los cambios migratorios. El 41,2% de los puestos en ese sector los ocupan trabajadores nacidos en el extranjero, según datos de National Immigration Forum.

La agricultura también figura entre las áreas que dependen de mano de obra inmigrante, al igual que actividades vinculadas al mantenimiento de edificios, paisajismo, manufactura y procesamiento de alimentos. Diversos especialistas advierten que cualquier reducción en la disponibilidad de trabajadores podría generar dificultades para cubrir vacantes en industrias que ya enfrentan problemas de contratación.

“No estamos de acuerdo con este memorando, ya que contradice la legislación migratoria vigente”, señaló a CW39 Cesar Espinosa, director ejecutivo de FIEL, la organización sin fines de lucro ubicada en Houston. “Estamos trabajando con nuestro equipo legal para obtener más información al respecto y, posiblemente, unirnos a una demanda que impugne esta nueva afirmación”, anticipó.

El Uscis ha implementado una nueva directriz que redefine el ajuste de estatus como un beneficio “extraordinario” y discrecional Freepik

Qué es una circunstancia extraordinaria para el Uscis

El memorando no incorpora una definición cerrada sobre qué situaciones califican como extraordinarias. En cambio, deja esa determinación en manos de los oficiales migratorios encargados de revisar cada solicitud.

Entre los factores que podrían ser tomados en cuenta figuran:

La existencia de vínculos familiares en EE.UU.;

en EE.UU.; El cumplimiento continuo de las normas migratorias;

continuo de las normas migratorias; Otros elementos que demuestren méritos adicionales para permanecer en el país norteamericano durante el trámite.

También continúan las disposiciones específicas para ciertos grupos contemplados por la legislación federal, incluidos algunos familiares directos de ciudadanos estadounidenses, refugiados y personas protegidas por programas humanitarios.