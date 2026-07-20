Se terminó el Mundial 2026 en Nueva York y Mamdani no tardó en reaccionar: “Capital global del hermoso juego”

Con la coronación de España tras la victoria 1-0 sobre Argentina en el MetLife Stadium este domingo 19 de julio, el Mundial 2026 llegó a su fin. En ese marco, Zohran Mamdani, alcalde de la Ciudad de Nueva York, analizó el impacto de la competencia en su región y presumió la organización local del evento masivo.

La reacción de Zohran Mamdani tras la final del Mundial 2026

Mamdani dejó sus sensaciones tras el cierre de la Copa del Mundo y reconoció que tuvo un balance positivo para los organizadores locales y los funcionarios municipales.

El mandatario destacó la participación ciudadana durante el desarrollo de los encuentros en el New York/New Jersery Stadium -denominado así durante la competencia- y las zonas de fanáticos.

El posteo de Mamdani tras el cierre de la Copa del Mundo en el New York/New Jersey Stadium Captura de pantalla de X @NYCMayor

“Durante el último mes, la ciudad de Nueva York ha dado la bienvenida al mundo”, escribió el funcionario municipal en su cuenta de X. Asimismo, afirmó que la urbe se convirtió en “la capital” del deporte.

Al respecto, Mamdani agregó: “Desde las fiestas de vigilancia en los vecindarios hasta el estadio, hemos celebrado las comunidades que convierten a nuestra ciudad en la capital global del hermoso juego”.

Por último, el alcalde concluyó: “Hoy, cerramos un histórico Mundial, orgullosos de cómo los neoyorquinos se presentaron en cada paso del camino”. El líder comunal remarcó el compromiso demostrado por la población en el evento.

Los ocho partidos del Mundial 2026 disputados en la sede Nueva York/Nueva Jersey

El Mundial 2026, el primero en su historia en contar con 48 selecciones participantes, tuvo un total de 104 partidos. De ellos, ocho se disputaron en el New York/New Jersey Stadium.

En principio, por la fase de grupos, se jugaron:

Brasil 1-1 Marruecos en el Grupo C.

Francia 3-1 Senegal en el Grupo I.

Noruega 3-2 Senegal en el Grupo I.

Ecuador 2-1 Alemania en el Grupo E.

Panamá 0-2 Inglaterra en el Grupo L.

España vs Argentina - Mundial 2026

La actividad continuó con las llaves de eliminación directa hasta la definición por el trofeo principal. En ese marco, el área metropolitana neoyorquina albergó tres cotejos decisivos:

Francia 3-0 Suecia por los dieciseisavos de final.

Brasil 1-2 Noruega por los octavos de final.

España 1-0 Argentina por la gran final del Mundial.

El plan de Kathy Hochul para evaluar unos Juegos Olímpicos de Invierno en Nueva York y Lake Placid

A fines de junio, la gobernadora Kathy Hochul creó un comité exploratorio para analizar la viabilidad de una eventual candidatura conjunta de Nueva York y Lake Placid a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, posiblemente en 2042. El proyecto combina la infraestructura urbana de la metrópoli con los escenarios montañosos tradicionales de Lake Placid.

La mandataria oficializó en su cuenta de X la creación de un Comité Exploratorio encargado de estudiar la viabilidad del plan. Ashley Walden encabeza este equipo multidisciplinario junto a funcionarios públicos y representantes legislativos federales.

Kathy Hochul analiza candidatear a Nueva York como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2042 Imagen ilustrativa generada con IA

Según Gothamist, la iniciativa toma como referencia el modelo implementado previamente en Milán-Cortina. Ese formato divide las disciplinas sobre hielo en zonas urbanas y las pruebas técnicas en sedes alpinas.

Los traslados terrestres entre la ciudad principal y Lake Placid demandan un trayecto vehicular estimado en cuatro horas y media. En ese marco, el Comité es el encargado de analizar los recursos disponibles mientras el Comité Olímpico Internacional mantiene cerrados los plazos oficiales de postulación.