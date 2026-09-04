Noticias en Nueva York: Hochul anuncia cambios desde hoy que impactan a los conductores antes del Día del Trabajo en EE.UU.

Los conductores que circulen por Nueva York durante el fin de semana del Día del Trabajo encontrarán un escenario diferente en las rutas estatales. La gobernadora Kathy Hochul anunció la suspensión temporal de los cierres de carriles vinculados con obras de construcción en caminos y puentes, una medida que busca facilitar el desplazamiento durante uno de los períodos de mayor movimiento del año.

Nueva York suspende los cierres de carriles por obras por el Labor Day

Según informó la gobernación de Nueva York en un comunicado, los cierres temporales de carriles relacionados con proyectos de construcción vial y de puentes quedarán suspendidos desde las 18 hs local de este viernes 4 de septiembre hasta las 6 hs del martes 8 de septiembre.

Kathy Hochul anunció la pausa en las obras en rutas y puentes durante este fin de semana en Nueva York Flickr govkathyhochul

“Ha sido un verano histórico y memorable en Nueva York, y el impulso continúa este fin de semana del Día del Trabajo, con miles de viajeros que se esperan en todo el estado”, afirmó Hochul, según el comunicado oficial.

En ese sentido, la gobernadora dio algunos consejos para evitar problemas y accidentes: “Queremos que todos tengan un fin de semana festivo seguro y aliento a los viajeros a planificar con anticipación, conducir sobrios y mantenerse atentos”.

La medida forma parte de la iniciativa Drivers First del estado, que establece como prioridad reducir las molestias para quienes utilizan las carreteras y limitar las demoras ocasionadas por los trabajos de mantenimiento, construcción y reparación de rutas y puentes.

Los conductores de Nueva York deberán estar atentos a las excepciones

Aunque los cierres vinculados con las obras quedarán suspendidos durante el período establecido, las autoridades aclararon que no todas las actividades desaparecerán de las carreteras. Algunos trabajos podrán continuar detrás de barreras permanentes de concreto, mientras que también podrán desarrollarse reparaciones consideradas de emergencia.

Hochul destacó el impulso turístico y pidió a los viajeros planificar sus traslados con anticipación y conducir con máxima precaución Unsplash

La recomendación oficial mantiene la necesidad de circular con precaución y prestar atención a las condiciones de cada tramo.

El comunicado de la gobernación también puso el foco en una disposición que afecta directamente a quienes se encuentren al volante: la Move Over Law, la ley estatal que obliga a los conductores a reducir la velocidad y apartarse cuando corresponda ante vehículos detenidos al costado de la carretera.

Nueva York refuerza los controles contra la conducción bajo efectos nocivos

Otro de los aspectos centrales para quienes viajarán durante el feriado será el operativo contra la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. La Policía Estatal de Nueva York y las fuerzas de seguridad locales participan de la campaña nacional “Conduce sobrio o serás detenido”, que se extenderá hasta el lunes 7 de septiembre.

El anuncio de Hochul sobre el nuevo plan de carriles exclusivos en Nueva York

El operativo contempla un incremento de las patrullas y la realización de controles destinados a detectar conducción bajo los efectos de sustancias, además de comportamientos considerados imprudentes. La estrategia busca reforzar la vigilancia en las rutas durante un período en el que aumenta la cantidad de desplazamientos.

La comisionada del Departamento de Transporte de Nueva York, Marie Therese Dominguez, pidió a los conductores que permanezcan atentos, respeten los límites de velocidad y eviten utilizar el teléfono mientras conducen.

“A medida que nos acercamos al fin de semana del Día del Trabajo y al comienzo de las clases, este es un buen momento para recordar a todos los conductores sus responsabilidades de seguridad: por favor, conduzcan sobrios y permanezcan atentos, respeten los límites de velocidad indicados, dejen sus teléfonos y presten atención a conducir”, expresó.